Nasdaq Şirketinden 409 Milyon Dolarlık SOL Yatırımı: Solana Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana hazine şirketi DeFi Development Corp., yeniden Solana (SOL) satın aldığını duyurdu. Bu gelişme “Solana fiyatı yükselir mi?” gibi soruların gündeme gelmesini sağladı.

Duyurunun ardından altcoin’in fiyatı %2.4 arttı. Öte yandan gözler ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararına çevrilmişken piyasada risk iştahı da artıyor.

200.000 SOL satın alan DFVS şu anda değeri yaklaşık 409 milyon dolar olan 2 milyondan fazla SOL’a sahip.

1/ Achievement Unlocked: 2 Million $SOL ✅



Today, we announce the acquisition of 196,141 SOL at an avg. price of $202.76, bringing total treasury holdings to 2,027,817 SOL.



This latest purchase marks an +11% increase from our prior acquisition announced on August 28, 2025. 🧵 pic.twitter.com/31YUMpvZOw — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) September 4, 2025

Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, satın alınan SOL tokenleri uzun vadeli olarak elde tutulacak ve getiri elde etmek için stake edilecek.

DFSV bu son alımıyla birlikte önde gelen Solana yatırımcılarından biri olarak konumunu güçlendirdi.

Halka açık Solana hazine şirketleri. Kaynak: TheBlock.

Strategy’nin Bitcoin stratejisi gibi DFDV de Solana’nın kurumsal hazine varlığı olarak meşruiyet kazanmasını sağlayabilir.

Şirketlerin hazinelerine altcoin eklemeleri trend haline gelirken, SOL gibi kripto paraların çok daha fazla kabul görebileceği düşünülüyor.

Ayrıca ABD’nin CLARITY yasasının kurumsal yatırımcıların kripto talebini artırabileceği yönünde tahminler var.

🇺🇸JUST IN: Chairman French Hill says the crypto market structure bill, The CLARITY Act, has overwhelming bipartisan support and he hopes to "get it done" in the next few weeks 🤝 pic.twitter.com/rZdtfmsP97 — CryptosRus (@CryptosR_Us) September 3, 2025

Solana Fiyat Analizi: Kurumsal Yatırımcılar SOL’un Yükselmesini Sağlar mı?

Duyurunun ardından hafif bir yükseliş kaydeden SOL, nisan ayının ortalarından beri şekillenmekte olan yükselen kama formasyonunu kırmak üzere.

1 günlük SOL / USD grafiği. Kaynak: TradingView.

Ağustos ayında şekillenen trend desteği şimdi formasyonun üst sınırına yaklaşıyor.

Ancak momentum indikatörleri henüz tamamen pozitife dönmedi. RSI’nin nötr çizgisinin üzerine çıkması, satın alma baskısının arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan MACD ise sinyal çizgisinin üzerinde ve altında gidip geliyor. Bu durum alımların yeterince güçlü olmadığını gösteriyor.

Ancak ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesi bekleniyor. FED’in faizleri düşürmesi halinde Solana gibi risk varlıklarına yönelik talepte artış görülebilir.

Tam bir kırılma gerçekleşirse 370 dolar seviyesi hedeflenebilir. SOL’un bu seviyeye yükselmesi %80’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak SOL fiyatı 300 dolar civarında dirençle karşılaşabilir.

Kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması Solana’nın 500 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir. Bu, mevcut fiyatına kıyasla %140’lık bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan piyasanın ivme kazanması SOL’un daha fazla yükselmesine zemin hazırlayabilir. Ayrıca ABD’nin Solana ETF’lerine onay vermesi durumunda 1.000 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

