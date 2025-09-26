Nasdaq Şirketi Ethereum’u Seçti! ETH Fiyatı Yükselir mi?

Last updated: Eylül 26, 2025

ETH odaklı hazine şirketi SharpLink Gaming, perşembe günü hisselerini Ethereum blok zincirinde tokenleştirmeyi planladığını duyurdu. Kurumsal yatırımcıların blockchain teknolojisine ilgisinin artması Ethereum fiyatını nasıl etkiler?

SharpLink hisselerinin tokenleştirme işlemini Superstate gerçekleştirecek. Superstate, gerçek dünya varlıklarına (RWA) odaklı bir DeFi protokolü olup, yönetim altındaki varlıkları 800 milyon doların üzerinde.

Short Duration US Government Securities Fund (USTB) adlı ürün, Superstate’in yönetimindeki en büyük fondur. Fonun şu anda 617 milyon dolar varlığı bulunuyor.

SharpLink ise en büyük ETH yatırımcıları arasında yer alıyor. 2 Eylül tarihli güncellemeye göre şirketin yaklaşık 3.26 milyar dolar değerinde 837.230 coini bulunuyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH’nin 9 Bin Dolara Kadar Yükselmesi Bekleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (FED) geçen hafta gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından piyasada durağan seyir görülürken ETH son 7 günde %14 değer kaybetti.

ETH 4.000 dolar desteğinin altına düştü ve şu anda 3.893 dolardan işlem görüyor. Ethereum’un 24 saatlik işlem hacmi de %38 artışla 62 milyar dolara ulaştı.

ETH’nin günlük grafiğine bakıldığında kilit talep bölgesinin altına düştüğü görülüyor. ETH daha fazla gerileme yaşarsa 3.300 dolardaki trend desteğine düşebilir.

Ancak bu seviyeden güçlü bir sıçrama gerçekleşebilir. Bu durumda ETH fiyatı toparlanabilir ve ardından 9.000 dolara doğru yükselebilir. ETH’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %200’lük bir fiyat artışı anlamına geliyor.

