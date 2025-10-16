MIT Mezunu İki Kardeş, 25 Milyon Dolarlık Ethereum Çalmakla Suçlanıyor

Manhattan federal mahkemesinde bu hafta görülen davada, MIT mezunu iki kardeş, 25 milyon dolarlık Ethereum’u çalmakla suçlanıyor. Savcı, söz konusu iddiaların “blok zincirinin bütünlüğünü bile sorgulattığını” öne sürdü.

MIT Mezunu Kardeşler, Ethereum İşlemlerini 12 Saniyede Manipüle Etmekle Suçlanıyor

Anton Peraire-Bueno (25) ve James Peraire-Bueno (29), Manhattan federal mahkemesinde, Ethereum blockchain üzerindeki işlemleri doğrulama ve ekleme süreçlerini manipüle ederek mağdurların dijital varlıklarına erişmeye çalışmakla suçlanıyor.

Kardeşler ise iddiaların hiçbir şekilde dolandırıcılık olmadığını ve hukuka aykırı olmadığını savunuyor; dava, blok zincirinin yasal sınırları ile suç teşkil eden manipülasyon arasındaki çizgiyi tartışmaya açıyor.

Mayıs 2024’te açıklama yapan eski ABD Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, “Bu dava blok zincirinin bütünlüğünü doğrudan sorgulatıyor” dedi. Williams ayrıca şunları ekledi:

“Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bilgisayar bilimi ve matematik eğitimi almış bu kardeşler, uzmanlıklarını ve bilgilerini kullanarak milyonlarca Ethereum kullanıcısının güvendiği protokolleri manipüle etmekle suçlanıyor. Planlarını hayata geçirdiklerinde, soygun yalnızca 12 saniye sürdü.”

Mahkeme süreci devam ediyor ve suçlu bulunmaları halinde uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Peraire-Bueno Kardeşler Mahkeme Öncesi Google Arama Geçmişlerinin Delil Olarak Kullanılmasını Engellemeye Çalışıyor

Geçen yıl telgraf dolandırıcılığı komplosu, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu ile suçlanan Anton ve James Peraire-Bueno, her suçtan 20 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya.

Manhattan federal mahkemesinde salı günü başlayan dava, kasım ayının ilk haftasına kadar sürebilir.

Kardeşlerin avukatları, protokol kapsamında Google arama geçmişlerinin delil olarak kullanılmasının “haksız ve önyargılı” olduğunu belirterek bir engelleme talebinde bulundu.

Savcılar ise, söz konusu kripto planının “titizlikle hazırlandığını” ve kimliklerini gizlemek ile çalınan fonları saklamak için “bir dizi adım attıklarını” iddia ediyor.

Dava ilerlerken, kardeşlerin kendi savunmalarını yapmak için tanık olarak sahneye çıkıp çıkmayacakları ise henüz netlik kazanmadı.