Milyoner Yatırımcıdan Meme Coin Tahmini! Shiba Inu (SHIB) Fiyatı 1 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 11, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bonk’a (BONK) yaptığı yatırımla tanınan Trader Unipcs adlı kripto yatırımcısı, meme coin’lerin büyük bir yükseliş yaşayacağını söyledi. Kripto yatırımcısının bu tahmini dikkat çekti. Peki Shiba Inu (SHIB) fiyatı ne olur?

it's been a long time since i last posted any PnL



my last $FARTCOIN PnL update was in June, which was three months ago



at the time, i posted my FARTCOIN PnL which was ~$4.5 million — i.e. down almost $4 million from its peak of $8 million+



so where do things stand now?



my… https://t.co/LSCOfSIwPE pic.twitter.com/AsuYMQmrtl — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) September 10, 2025

Unipcs, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, piyasadaki yükselişten en çok yararlananların Solana tabanlı meme coin’ler olabileceğini, ancak meme coin kategorisindeki tüm kripto paralarda büyük fiyat hareketleri beklediğini söyledi.

Yatırımcı, FARTCOIN, USELESS ve BONK’un kısa vadede kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğine inanıyor.

Shiba Inu da 7.7 milyar dolarlık piyasa değeriyle yüksek potansiyelli bir meme coin olarak görülürken, onu Pepe (PEPE) izliyor.

Bonk (BONK) gibi daha egzotik meme coin’lerin piyasa değeri ise hala 2 milyar doların altında. Bu nedenle Unipcs, meme coin sezonunun başlaması durumunda Shiba Inu’nun (SHIB) performansıyla dikkatleri üzerine çekebileceğini düşünüyor.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB 0.000015 Doları Aşarsa %156’lık Bir Fiyat Artışı Yaşayabilir

SHIB fiyatı düşen üçgen formasyonunu kırdı. Bu durum Shiba Inu fiyatının büyük fiyat artışları kaydedebileceğini düşündürüyor.

0.00001500 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşirse SHIB fiyatının kilit trend direnci olan 200 günlük EMA’nın üzerine çıkma ihtimali var.

Bu durumda SHIB fiyatı 0.00003400 dolara yükselebilir. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık %156’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Öte yandan göreceli güç endeksinin (RSI) kısa bir süre önce 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra satın alma sinyali vermesi de yükseliş ivmesinin güçlendiğini gösteriyor.

Meme coin sezonu başlarsa Maxi Doge (MAXI) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterme ihtimali var.

Maxi Doge ($MAXI) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Maxi Doge ($MAXI) , kısa bir süre önce başlayan ön satışında ilgi görmeye devam ediyor.

Maxi Doge ön satışı tüm hızıyla devam ederken şimdiye kadar 2 milyon dolardan fazla fon toplandı. MAXI token şu anda 0.0002565 dolar fiyatla satılıyor.

Bu arada projenin ön satışında elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund aracılığıyla yükselme potansiyeli olan tokenlere yatırılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.