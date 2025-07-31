Milyarder Yatırımcıdan Bitcoin Önerisi! BTC Fiyatı Ne Olur?

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Milyarder hedge fonu yöneticisi Ray Dalio, Bitcoin’e yaklaşımını değiştirdi. Bridgewater Associates’in kurucusu Dalio, yatırımcıların portföylerinin %15’ini Bitcoin ya da altına ayırmalarını tavsiye ediyor. Dalio, 2022 yılında bu oranın %2 olması gerektiğini söylemişti.

Dalio, artan enflasyon ve ABD’nin borcu nedeniyle yatırımcıların risklerden kaçınmak için Bitcoin ya da altına yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyor.

ABD’nin kamu borcu 36.7 trilyon dolar oldu ve hükümetin sadece üçüncü çeyrekte 1 trilyon dolar borçlanması bekleniyor. Dalio’ya göre Bitcoin ve altın, itibari paranın istikrarsızlığı karşısında önemli yatırım araçlarıdır.

Dalio hala altından yana olsa da bir değer deposu olarak Bitcoin’in önemini de kabul ediyor.

Ancak Dalio, blok zincirinin şeffaflığı, kod sorunları ve düzenlemelerle ilgili sorunlara değinerek tüm bunların bir rezerv varlığı olarak BTC’yi sınırlandırdığını söyledi.

Bitcoin (BTC/USD) Yükselişe mi Hazırlanıyor?

4 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonu içinde işlem gören BTC/USD şu anda 118.386 dolar civarında seyrediyor. Volatilitede düşüş görüldü ve BTC üçgenin tepe noktasına yaklaşıyor. 118.075 dolardaki 50 EMA, BTC’deki kararsızlığa işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı 25 Temmuz’dan bu yana yüksek dipler ve alçak tepeler oluşturuyor. Bu durum fiyat artışlarını sınırlandırıyor. Şimdi Bitcoin’in bir kırılma gerçekleştirmeden önce konsolide olduğu düşünülüyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin grafiğindeki doji ve dönen top mumları, BTC’nin bir hamleye hazırlandığını gösteriyor. Bitcoin 120.283 doların üzerine çıkarsa 122.845 dolar ve 125.111 doları görebilir. BTC fiyatı 118.000 doların altına gerilerse 116.513 dolar ya da 114.532 dolara doğru bir düşüş görülebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 6 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin için bir katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, ön satışında 6 milyon dolardan fazla fon topladı. Token şu anda 0.012475 dolardan satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hızıyla birleştirmek üzere tasarlanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmelere, dApp’lere ve meme coin çıkarılmasına imkan tanıyor. Ayrıca Bitcoin Hyper, kendi ağı ile BTC arasında bir köprü kuruyor. Proje, Consult’ın denetiminden geçti.

Önde gelen kripto cüzdanlarının ve boraların Bitcoin Hyper’ı benimsemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talep artabilir.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.