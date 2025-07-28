Milyarder Yatırımcı Ray Dalio’dan Finansal Kriz Uyarısı: “Portföyünüzün %15’ini Bitcoin’e Ayırın”

Milyarder Ray Dalio, ABD borcunun sürdürülemez olduğunu belirterek klasik devalüasyon uyarısı yaptı ve Bitcoin’e %15 yatırım önerdi.

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Efsanevi yatırımcı Ray Dalio, fiat para birimlerinin 1930’lar ve 1970’lerde yaşanana benzer klasik bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek, yatırımcılara portföylerinin %15’ini Bitcoin ya da altına ayırmalarını tavsiye etti. Dalio, ABD’nin yaklaşmakta olduğu borç krizini “geri dönüş noktası” olarak tanımladı.

Bridgewater Associates’in kurucusu olan Dalio, katıldığı Master Investor podcast’inde, ABD hükümetinin yıllık 7 trilyon dolar harcadığını ancak yalnızca 5 trilyon dolar gelir topladığını açıkladı. Bu durum, 2 trilyon dolarlık bir açık yaratıyor ve gelecek yıl içinde 12 trilyon dolarlık yeni borç satışı yapılmasını gerektiriyor.

Yalnızca faiz ödemeleri bile yıllık 1 trilyon dolara ulaşıyor ve bu rakam, bütçe açığının yarısını oluşturuyor.

🇺🇸 BILLIONAIRE AND LEGENDARY INVESTOR RAY DALIO JUST RECOMMENDED 15% ALLOCATION TO #BITCOIN



HERE WE GO!!! pic.twitter.com/AZ2gNArGOM — Vivek Sen⚡️ (@Vivek4real_) July 28, 2025

Borç Mekanizması Artık Sürdürülemez: “Geri Dönüş Noktası Aşıldı”

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD’nin borç yapısının artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirtti ve durumu “bir MR izler gibi, damarlarda plak birikimini görmek gibi” sözleriyle tanımladı.

Federal borcun, yıllık gelirin altı katına ulaştığını vurgulayan Dalio, hükümetin zorunlu harcamalar nedeniyle anlamlı bir bütçe kesintisi yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

ABD Federal Borcu – Toplam Kamu Borcu Kaynak: Fred

Dalio, Bitcoin’e rağmen altına daha fazla güvendiğini belirterek, altının hâlen dünyadaki en büyük ikinci rezerv para birimi olduğuna dikkat çekti.

“Eğer her şeye tarafsız bakıp, portföyünüzü en iyi getiri-risk oranına göre optimize etmek istiyorsanız, paranızın yaklaşık %15’ini altın veya Bitcoin’e ayırmanız gerekir.”

Yine de Dalio, Bitcoin’in sınırlı arzı ve küresel transfer kolaylığı sayesinde alternatif bir para birimi olarak değer gördüğünü kabul etti. Ancak merkez bankası rezervi olma açısından, gizlilik endişeleri nedeniyle yetersiz olabileceğini de ifade etti.

Dalio’nun bu değerlendirmeleri, Bitcoin’in 119.000 dolar civarında işlem gördüğü bir dönemde geldi. Teknik analizler, kripto paranın mevcut döngüde 135.000 ila 155.000 dolar aralığına kadar bir zirve rallisi yapabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan ABD doları, 1913’te Fed’in kurulmasından bu yana satın alma gücünün %96’sından fazlasını kaybetti. Bu değer kaybı, özellikle Başkan Nixon’ın 1971’de altın standardını sona erdirmesiyle hız kazandı.

Borç Krizi Mekanizması: Para Birimlerinde Değer Kaybı Dönemine Girildi

ABD, önümüzdeki yıl içinde 12 trilyon dolarlık yeni borçlanma ihtiyacıyla tarihin en büyük mali zorluklarından biriyle karşı karşıya. Bu rakam, 1 trilyon dolarlık faiz ödemelerini, 2 trilyon dolarlık yeni borçlanmayı ve 9 trilyon dolarlık mevcut borcun çevrilmesini kapsıyor.

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, bu tür döngülerin geçmişte rezerv para birimlerinin çöküşünden önce görüldüğünü belirterek, İngiliz sterlini ve Hollanda guldeni örneklerini hatırlattı.

ABD federal hükümetinin borcu, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %125’ine ulaşmış durumda. Bütçe açığı ise GSYH’nin %7’sine denk geliyor — bu oran, sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek seviyede.

Federal Borç: Toplam Kamu Borcu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın Yüzdesi Kaynak: Fred

Dalio, bütçe açığının %7,5’ten %3’e indirilmesini öngören bir “%3 çözümü” öneriyor. Bu hedefin, hem vergi artışları hem de harcama kesintileriyle derhal hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak bu borç sarmalı, sermaye akışlarını da olumsuz etkiliyor. Vergi oranlarının yükselmesi, yüksek gelirli bireylerin yurt dışına taşınmasına yol açarak bir kısır döngü yaratıyor.

Gelir vergilerinin yaklaşık %75’i, en zengin %10’luk kesim tarafından ödeniyor. Bu grubun sadece %5’lik bir bölümünün ülkeyi terk etmesi, vergi gelirlerinin %35’inin kaybedilmesi anlamına geliyor.

Tarihte başarılı örnekler de var. ABD, 1991 ile 1998 yılları arasında bütçe açığını GSYH’nin %5’i oranında azaltmayı başarmıştı. Ancak Dalio, günümüzde siyasi iradenin bu tür bir mali disiplin için yeterli olmadığını düşünüyor.

Mevcut borç yapısının işleyişi, gerekli adımlar atılmazsa borç birikiminin kontrol edilemeyecek seviyelere ulaşacağını gösteriyor.

Benzer baskılarla karşı karşıya kalan dünya genelindeki merkez bankaları da artık rekabetçi devalüasyonlar yerine koordineli bir parasal erime sürecine giriyor.

ABD Doları Devalüasyonu Kaynak: Bitbo

Dalio, bu süreci “klasik değer kaybı senaryosu” olarak tanımlıyor: tüm büyük fiat para birimlerinin, altın gibi sağlam varlıklar karşısında birlikte değer kaybetmesi bekleniyor.

Bitcoin’de Yeni Zirveye Doğru: Teknik Analiz 155.500 Doları İşaret Ediyor

Bitcoin, şu anda son üç yılı kapsayan yükselen kanal formasyonu içinde işlem görüyor. Bu kanal içinde daha önce iki büyük yükseliş dalgası tamamlandı: ilki %106, ikincisi ise %197 oranında değer artışı sağladı.

Teknik analizler, benzer bir matematiksel ilerleme göz önüne alındığında üçüncü bir yükseliş dalgasının 155.500 doları hedefleyebileceğini öngörüyor.

Kaynak: TradingShot – TradingView

Bu hedefin Ekim ayına kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor. Haftalık grafiklerde, Bitcoin’in uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı olan 119.500 dolar seviyesini test ettiği görülüyor.

Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması, 1–2 hafta içinde fiyatın hızla 135.000 dolara doğru ilerlemesine neden olabilir.

1 haftalık hareketli ortalama (1W MA50), bu yükseliş trendi boyunca önemli bir destek işlevi gördü. Özellikle 0.236 Fibonacci seviyesindeki başarılı geri çekilmeler, kanal yapısının sağlamlığını teyit ediyor.

Öte yandan, M2 para arzı 22,02 trilyon dolara ulaştı. Bu da para arzındaki hızlanan genişlemeyle birlikte Bitcoin’in değer önerisini güçlendiriyor.

Temel ekonomik göstergeler, para birimlerinin değer kaybına karşı bir korunma aracı olarak Bitcoin’in uzun vadeli yükselişini destekliyor.

MVRV oranı analizi ise bu döngünün zirvesine Ağustos sonu – Eylül başı arasında ulaşabileceğini gösteriyor. 365 günlük hareketli ortalama, geçmiş döngü zirvelerinde görülen seviyelere yaklaşıyor.

2021 döngüsünde yaşanan çift tepe formasyonu, yaklaşık altı ay arayla oluşmuştu — benzer bir zamanlama 2025 için de geçerli olabilir.

ABD-AB ticaret anlaşmasının çözülmesi, piyasa güvenini artırdı. Bitcoin, gümrük tarifelerinin %30’dan %15’e indirilmesiyle birlikte 119.000 dolar seviyelerine toparlandı.

Bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı, özellikle güvercin tonlu bir söylemle riskli varlıkları destekleyici bir rol üstlenirse, Bitcoin’de yeni bir ivmeyi tetikleyebilir.

Sonuç olarak, Bitcoin’in önümüzdeki 2 ila 4 ay içinde 135.000 – 155.500 dolar aralığına doğru son bir ralliye hazırlandığı değerlendiriliyor. Ancak bu senaryo, 119.500 dolar direncinin aşılmasıyla mümkün olabilir.