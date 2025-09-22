Milyarder Michael Saylor 117 Bin Dolardan 850 BTC Aldı, Toplam Bitcoin Varlığı 639.000’e Ulaştı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Milyarder Michael Saylor’un şirketi Strategy Inc., Pazartesi günü yaklaşık 99,7 milyon dolar değerinde ek 850 BTC satın aldığını açıkladı.

Strategy has acquired 850 BTC for ~$99.7 million at ~$117,344 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.0% YTD 2025. As of 9/21/2025, we hodl 639,835 $BTC acquired for ~$47.33 billion at ~$73,971 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/tYNhUZvtOu — Strategy (@Strategy) September 22, 2025

Bu hamle, şirketin toplam Bitcoin varlıklarını yeni bir rekor seviyeye taşıdı. Son alımın ortalama fiyatı, ücret ve giderler dahil olmak üzere, Bitcoin başına 117.344 dolar olarak kaydedildi. Satın alma işlemi, şirketin piyasa üzerinden hisse senedi programlarından elde edilen gelirle finanse edildi; özellikle STRF ve MSTR ihraçları kullanıldı.

Bu yeni alım, Strategy Inc.’in bilançosunu kullanarak bitcoin biriktirme konusundaki kararlılığını sürdüğünü gösteriyor ve şirketi küresel çapta en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri olarak konumlandırıyor.

21 Eylül 2025 İtibarıyla 639.835 BTC Sahipliği

Strategy Inc.’in toplam Bitcoin varlıkları artık 639.835 BTC seviyesinde bulunuyor. Şirket, bu varlıkları toplam 47,33 milyar dolarlık bir satın alma bedeliyle elde ettiğini ve Bitcoin başına ortalama maliyetin 73.971 dolar olduğunu bildiriyor.

21 Eylül 2025 itibarıyla Strategy’nin BTC kasası, şirketi sadece Bitcoin piyasasında dominant bir kurumsal oyuncu yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kurumsal benimsemenin önemli bir göstergesi hâline getiriyor.

Şirketin alım stratejisi, Bitcoin’i hem rezerv varlık hem de makroekonomik oynaklığa karşı stratejik bir koruma aracı olarak uzun vadeli bir güven ile değerlendirdiğini göstermeye devam ediyor.

2025 Yılında BTC Getirisi %26,0

Agresif birikiminin yanı sıra, Strategy Inc., 2025 yılı itibarıyla Bitcoin’den %26,0’lık bir yıl başından bugüne (YTD) getiri elde ettiğini vurguladı. Bu getiri, Bitcoin’in şirketin toplam satın alma maliyetlerine göre değer kazanımını yansıtıyor ve Bitcoin’in geleneksel varlıklara kıyasla üstün bir değer saklama aracı olduğu tezini daha da doğruluyor.

Bu performans, kurumsal benimsemenin arttığı bir dönemde gerçekleşti; şirketler giderek daha fazla Bitcoin’i alternatif bir hazine rezerv stratejisi olarak değerlendiriyor.

Strategy, piyasa fırsatlarından faydalanmaya devam ederek, dalgalı bir varlık sınıfında güçlü getiri sağlamak için gereken ölçeği ve disiplini sergiledi.

ATM Programları, Stratejik Alımları Destekliyor

Şirketin alımlarını finanse etme kabiliyeti, bir dizi piyasa üzerinden hisse (ATM) programı ile desteklendi. 15–21 Eylül 2025 tarihleri arasında Strategy, 173.834 STRF hissesini net 19,4 milyon dolar karşılığında ve 227.401 MSTR hissesini 80,6 milyon dolar karşılığında satarak toplam 100 milyon dolar gelir elde etti.

Elde edilen bu gelirler doğrudan Bitcoin alımlarına yönlendirildi ve Strategy’nin sermaye piyasası girişlerini dijital varlık birikimine dönüştürme modelini pekiştirdi. Çeşitli ATM programları altında hâlâ milyarlarca dolar kullanılabilir durumda olduğundan, şirket önümüzdeki aylarda Bitcoin kasasını genişletmek için yeterli kaynağa sahip.

Strategy’nin son alımı, Bitcoin’e kurumsal hazine standardı olarak duyulan sarsılmaz güveni gösteriyor. Yönetim altındaki yaklaşık 640.000 BTC ve güçlü yıl başından bugüne getirilerle şirket, dijital varlıkların kurumsal benimsenmesinde merkezi bir aktör olarak konumunu koruyor.