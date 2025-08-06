Michael Novogratz, Kurumsal Yatırımcılar Arasındaki Bitcoin Furyası Hakkında Konuştu

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Michael Novogratz, bilançolarında kripto bulunduran şirketler kurma furyasının zirveye ulaşmış olabileceğini söyledi.

Galaxy Digital’in Kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz’ın bu yorumları, şirketin ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında geldi.

Novogratz, “Kripto hazine şirketi oluşturma konusundan zirveye ulaşmış olabiliriz. Şimdi mevcut şirketlerin hangisinin en çok büyüyeceği merak ediliyor” dedi.

ABD’nin Uygun Kripto Düzenlemeleri, Kripto Hazine Şirketlerinin Büyümesini Sağlıyor

Özellikle ABD’nin kripto lehine politikalar uygulamasıyla birlikte kripto hazine şirketlerinin sayısında kayda değer bir artış oldu. Bu şirketler halka açık piyasalarda sermaye topladı ve rezervlerinin tamamını Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıklara ayırdı.

Bu yaklaşımı benimseyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Bunlar arasında Strategy (eski adıyla MicroStrategy), GameStop, Trump Media & Technology Group, SharpLink Gaming ve Bit Digital gibi isimler yer alıyor. Bu şirketlerin varlıkları arasında Bitcoin, Ethereum, Solana ve Litecoin bulunuyor.

Şu anda BitMine ve SharpLink Ethereum varlıkları açısından öne çıkıyor. Novogratz, her iki şirketin de büyümesini bekliyor ancak alanın doygunluğa ulaşmasıyla piyasadaki yeni isimlerin zor zamanlar geçireceğini söyledi.

Galaxy, Hazine Ortaklıklarından Gelir Elde Ediyor

Galaxy Digital, 20’den fazla hazine şirketinin kripto varlıklarını yönetiyor. Şirket, bu varlıkları gözetmesi karşılığında işlem ücreti kazanıyor ve bu işlem ücretleri şu anda yaklaşık 2 milyar dolar değerinde. Novogratz, bunu “devamlı” bir gelir olarak nitelendirdi.

Galaxy, mayıs ayında halka açık listelemesini Toronto Menkul Kıymetler Borsası’ndan Nasdaq Global Select Merket’e taşıdı. Galaxy şimdi GLXY koduyla işlem görüyor.

📊 @galaxyhq has explored the tokenization of its $GLXY shares and reported a 43% drop in total assets to $6.3 billion in Q2. #GLXY #Tokenizationhttps://t.co/2go2wQ7tLn — Cryptonews.com (@cryptonews) August 5, 2025

Şirket ayrıca halka açık işlem gören hisselerini tokenleştirmek için SEC’e bildirimde bulundu. Şirket, bu hamlesiyle blockchain tabanlı finans altyapısını genişletmeyi amaçlıyor.

2018 yılında kurulan Galaxy Digital, varlık yönetimi, alım satım, yatırım bankacılığı ve altyapı çözümleri de dahil olmak üzere geniş bir kripto hizmetleri yelpazesi sunuyor. Galaxy, kriptoya yatırım yapmak isteyen kurumsal müşteriler için faaliyet gösteriyor.