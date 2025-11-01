MEXC, Ünlü Kripto Balinasının 3 Milyon Dolarını Dondurduğu İçin Özür Diledi

Kripto para borsası MEXC, aylarca süren kamuoyu tepkisinin ardından, tanınmış bir trader olan “The White Whale”a ait 3 milyon dolarlık fonu dondurması nedeniyle alenen özür diledi. Borsa, bu vakayı yanlış ele aldığını kabul ederek fonları serbest bıraktı.

Olay, Temmuz ayında MEXC’nin trader’ın hesabını dondurmasıyla başladı. Borsa, trader’ın hizmet şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü; zira aynı saniye içinde iki emir vermişti ve borsa bunu otomatik ticaret (automated trading) olarak yorumladı.

MEXC, fonlara el konulacağını söylerken, The White Whale suçlamayı reddederek parasını geri almak için şirkete kamuoyu önünde baskı yapmaya başladı.

ZachXBT Müdahalesi Sonrası Hata Kabul Edildi

Haftalarca süren sessizliğin ardından, önde gelen zincir üstü araştırmacı ZachXBT’nin trader’ı alenen savunmasıyla durum tırmandı ve hesap verebilirlik çağrıları güçlendi.

Bunun üzerine Perşembe günü, MEXC Baş Strateji Sorumlusu Cecilia Hsueh, X (eski adıyla Twitter) platformunda bir açıklama yaparak hatayı kabul etti:

“Hata yaptık. The White Whale’dan özür dileriz, parası zaten serbest bırakıldı. İstediği zaman talep edebilir. Onunla iletişim kurarken ben de hata yaptım. Duygusallaştım ve bu olmamalıydı.”

Özürün ardından Hsueh, MEXC’nin benzer hesap anlaşmazlıklarını çözmek için “hızlı takip kanalı” oluşturmayı planladığını duyurdu.

The White Whale, yüzlerce kullanıcının dondurulmuş hesaplar ve erişilemeyen fonlarla ilgili hikayelerini paylaşmak için kendisine ulaştığını iddia etti.

Tartışma, diğer trader’lardan da sert eleştiriler aldı. Takma adlı trader Joji, “Bunu yapmanız biraz zaman ve bir sürü nefret aldı. %100 eminim ki bu tweet, 100 takipçisi olan biri olsaydı var olmazdı,” diye yazdı.

Hsueh ise bu yoruma samimi bir şekilde yanıt verdi:

“Haksız sayılmazsın. Tüm şirketi uyandırmak çok şey gerektiriyor. Bunun bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz.”

Hsueh, MEXC’nin iç sorunlarının “büyüme sancılarından” kaynaklandığını açıkladı. Borsanın küçük bir operasyondan hacme göre ilk 10 borsa arasına yükseldiğini, ancak risk, operasyon ve Halkla İlişkiler ekiplerinin bu büyümeye ayak uyduramadığını belirtti.

Hsueh, “Bunu değiştireceğiz… Liderlik ekibi artık MEXC’nin şeffaflığını geliştirmesi gerektiğini kabul ediyor,” diye ekledi.

Tartışmanın Ardından MEXC’den Bitcoin Çekimleri 30 Kat Arttı

Bu sırada, CryptoQuant verileri, MEXC’den yapılan Bitcoin çekimlerinin The White Whale fonlarının dondurulmasıyla aynı zamana denk gelen Temmuz ortasında günlük yaklaşık 40’tan, günde 1.237’ye fırladığını gösteriyor. Çekimler bu hafta da yüksek seyrini sürdürdü ve Cuma günü 1.400’den fazla işlem gerçekleştirildi.

Bazı kullanıcılar benzer sorunlarla karşılaştıklarını iddia ediyor. Trader Elja, “Aynı sorunu ve asılsız iddiaları yaşadım,” diye yazdı.

“14 gün sonra çözüldü ama artık borsaya güvenemiyorum.”

Diğerleri ise MEXC’yi bir yıldan uzun süredir çekim taleplerini görmezden gelmekle suçlayarak, borsa ile kullanıcıları arasındaki güven açığının giderek büyüdüğüne dikkat çekti.