Metaplanet’ten Yeni Bitcoin Alımı: 463 BTC Satın Aldı

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Metaplanet 463 Bitcoin daha satın alarak toplam varlıklarını 17.595 BTC’ye çıkardı.

4 Ağustos’ta duyurulan bu satın alma işlemi, Metaplanet’in 2024’ün sonlarında başlattığı Bitcoin yatırımı stratejisi kapsamında gerçekleştirildi.

Metaplanet şu anda yaklaşık 1.78 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip.

Metaplanet, İmtiyazlı Hisse Senetleri Aracılığıyla 3.6 Milyar Dolar Toplamayı Hedefliyor

Bitcoin başına ortalama 117.420 dolar fiyatla gerçekleştirilen son satın alma işlemi Metaplanet’e 54.4 milyon dolara mal oldu. Şirketin Bitcoin varlıklarının ortalama maliyeti coin başına 101.010 dolar.

Bu arada Metaplanet, kısa bir süre önce şimdiye kadarki en iddialı sermaye planını duyurdu.

Şirket, geçen hafta cuma günü hisse ihracı yoluyla 3.6 milyar dolar toplama planını duyurdu. Elde edilen fonların, 2027’ye kadar 210.000 Bitcoin satın alma hedefi için kullanılacağı açıklandı. Metaplanet bu hedefini gerçekleştirirse tıpkı MicroStrategy gibi en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olacak.

Bu arada Metaplanet, yetkilendirilmiş hisse sayısını 2.72 milyara çıkarmak ve iki tür imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek için başvuruda bulundu. Bu değişiklikler, şirketin ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceği Bitcoin alımları için sermaye toplama yollarının çeşitlenmesini sağlayabilir.

Metaplanet, Bitcoin Alımlarını Desteklemek İçin Sermaye Piyasalarını Tercih Ediyor

Aralık 2024’te Bitcoin’e yönelen Metaplanet, o zamandan bu yana varlıklarını artırmak için sermaye piyasalarından yararlanmaya devam ediyor.

Şirket, Bitcoin alımlarına fon sağlamak için hisse haklarından ve tahvil itfalarından yararlandı. Şirketin temmuz ayında gerçekleştirdiği hisse ihraçları son BTC alımlarını finanse etmesine yardımcı oldu.

Ayrıca Metaplanet, BTC Getirisi adlı bir metrik tanıttı. Bu metrik, tamamen seyreltilmiş varlıklara kıyasla Bitcoin varlıklarının büyümesini izliyor. 4 Ağustos itibariyle şirketin BTC getirisi %24.6 seviyesindeyken, bir önceki çeyrekte ise %129.4 seviyesindeydi.

Şirketin BTC ile ilgili diğer metrikleri de hissedarların Bitcoin ve Japon yeni bazında elde ettiği geliri ölçmeyi amaçlıyor.

Bu arada Metaplanet, Bitcoin biriktirmenin yanı sıra aynı zamanda kendisini hissedar odaklı BTC aracı olarak konumlandırıyor.

Şirketin performans indikatörleri, kısa vadeli karlar ya da yükümlülüklerden ziyade hisse bazında birikime ağırlık veriyor. 4 Ağustos itibariyle Bitcoin başına düşen tamamen seyreltilmiş hisse sayısı 1.000 hisseye 0.0201 BTC seviyesine ulaştı. Haziran ayının sonunda ise bu oran 0.0161 BTC seviyesindeydi.

Şirket, düzenli olarak gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarıyla Asya’nın en aktif Bitcoin yatırımcılarından biri oldu.

Metaplanet’in Bitcoin stratejisi, ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy’nin Bitcoin stratejisini yansıtıyor.