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Cryptonews Bitcoin Haberleri

Metaplanet Daha Fazla Bitcoin Almak İçin Tahvil İhraç Edecek

Bitcoin Metaplanet
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Tokyo merkezli bir şirket olan Metaplanet, daha fazla Bitcoin satın almak için tahvil ihracı yoluyla fon toplayacak. Yatırım devi geçtiğimiz günlerde 555 BTC satın alarak toplam varlıklarını 5.555 Bitcoin’e çıkarmıştı.

Metaplanet, cuma günü yaptığı duyuruda daha fazla BTC satın almak için 21.25 milyon dolar değerinde %0 faizli adi tahvil ihraç edeceğini açıkladı.

2025’in sonuna kadar 10.000 BTC’ye ulaşmayı hedefleyen şirket, “Bu fonlar Bitcoin alımlarında kullanılacak” dedi. Şirket bu kararı 9 Mayıs’ta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında aldı.

Ayrıca Metaplanet, merkezi Cayman Adaları’nda bulunan bir hedge fonu olan EVO Fund için 14. Hisse Satın Alma Hakları programını başlatacağını söyledi.

Metaplanet şu anda yaklaşık 575.91 milyon dolar değerinde Bitcoin’e sahip. Asya’nın en büyük BTC yatırımcısı konumunda olan şirket, küresel olarak da 11. sırada yer alıyor.

Metaplanet EVO Fund İçin Tahvil İhraç Ediyor

Şirketin açıklamasına göre, söz konusu tahvillerin tamamı 7 Kasım’da nominal değer üzerinden itfa edilecek ve faiz getirmeyecek.

Açıklamada, “Tahvil sahibi, şirkete önceden bildirimde bulunarak tahvillerin bir kısmının ya da tamamının erken itfasını isteyebilir” ifadelerine yer verildi.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin şu anda 103.679 dolardan işlem görüyor. Metaplanet 21.25 milyon dolar toplarsa mevcut fiyatla 205 BTC satın alabilir.

Metaplanet CEO’sundan Bitcoin Açıklaması

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, 6 Mayıs’ta yaptığı bir konuşmada, şirketinin Bitcoin standardına geçerek 2024’ün en iyi performans gösteren hisse senedi haline geldiğini açıkladı.

Gerovich, “Bir dönüm noktasındayız. Kurumsal benimseme açısından bir deprem yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Gerovich, X üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda şirketin bir yıl önce Bitcoin standardına başladığı dönemdeki halini ve şimdilik halini paylaştı.

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Zehra Ahmed
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