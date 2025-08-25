Metaplanet Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor: 11.8 Milyon Dolar Harcadı

Metaplanet 11.8 milyon dolar değerinde 103 token satın alarak Bitcoin rezervlerini artırdı.

Metaplanet şu anda 18.991 Bitcoin’e sahip. Şirketin Bitcoin rezervinin değeri 2.14 milyar doların üzerinde.

Bu arada Metaplanet sadece bir hafta önce 775 Bitcoin satın aldı.

Şirketin son alımı, Bitcoin hazinesi operasyonları kapsamında gerçekleştirildi. Kurumsal rezerv varlığı olarak Bitcoin’e yatırım yapan şirket, hisse ihracı ve tahvil programlarından elde ettiği gelirleri Bitcoin alımları için kullanıyor.

Metaplanet Bilançosunu Optimize Ediyor

Metaplanet, 19. Seri Adi Tahvil programından 3 milyar Japon yeni (20.4 milyon dolar) itfa etti. Şirket, yükümlülüklerini optimize ederken Bitcoin yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Metaplanet, dijital varlıklara yatırım yaparak finans piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. “Asya’nın MicroStrategy’si” olarak anılan Metaplanet, Bitcoin rezervi oluşturma konusunda MicroStrategy’nin izinden gidiyor.

Son belgeler, şirketin sermaye toplamak için hisse satın alma haklarını kullandığını gösteriyor. Metaplanet bu ayın başlarında 4.9 milyondan fazla hisse ihraç ederek kripto alımları için fon sağladı.

Metaplanet Uzun Vadeli Değer İçin Bitcoin’i Tercih Ediyor

Metaplanet, Bitcoin bazında hissedar değerini ölçmek için BTC Getirisi ve BTC Kazancı gibi metrikler kullanıyor. Metaplanet’in bu çeyrek için BTC Getirisi %29.1’e ulaştı.

Şirketin düzenli olarak alım yapması, dijital varlıkların Japonya’da giderek daha önemli bir hale geldiğini gösteriyor.

Metaplanet yönetimi, nakit para rezervlerine kıyasla Bitcoin’in uzun vadeli değer koruma kapasitesinin çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu nedenle şirket, disiplinli finansman yoluyla hisse başına düşen Bitcoin sayısını maksimuma çıkarmayı hedefliyor.