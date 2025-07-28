Metaplanet 780 Bitcoin Satın Aldı: Varlıkları 17.000 BTC’yi Aştı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Asya’nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Metaplanet, 28 Temmuz’da 780 Bitcoin satın aldı.

Metaplanet artık 17.132 BTC’ye sahip.

Şirket, son alımın Bitcoin başına ortalama 119.136 dolar fiyatla toplam 92.93 milyon dolara gerçekleştirildiğini açıkladı.

Metaplanet, Aralık 2024’te Bitcoin hazine operasyonlarını başlattı ve o zamandan bu yana sermaye piyasası faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri ve operasyon gelirlerini kullanarak düzenli olarak Bitcoin satın alıyor.

Metaplanet’in İşlem Hacmi İki Katına Çıktı

Metaplanet hisselerinin Tokyo Borsası’ndaki işlem hacmi yükseldi. Metaplanet hissesinin işlem hacmi temmuzda 1.86 trilyon Japon yenine (12.65 milyar dolar) ulaştı. Tokyo Borsası verilerine göre mayıs ayı işlem hacmi ise 6.78 milyar dolardı.

Şirketin işlem hacmindeki bi sert artış, artan yatırımcı güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet sadece son üç ayda 13.000’den fazla BTC satın aldı.

Şirket, hisse ihraçlarından ve tahvil itfalarından elde ettiği gelirleri Bitcoin alımları için kullanıyor. Şirket, 4-14 Temmuz tarihleri arasında hisse satın alma haklarını kullanarak elde ettiği gelirleri kullanarak 12.75 milyar Japon yeni (86.7 milyon dolar) itfa etti.

Şirket, 30 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında hisse satın alma programları aracılığıyla on milyonlarca yeni hisse ihraç etti.

Metaplanet’in İkinci Çeyrek BTC Geliri %129.4’e Yükseldi

Metaplanet, sermaye stratejisinin hissedarlarına fayda sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için BTC Getirisi gibi çeşitli metrikler kullanıyor.

Bu indikatörler, şirketin hisselerine kıyasla ne kadar Bitcoin satın aldığını izlemek için kullanıyor.

1 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında Metaplanet’in BTC Getirisi %22.5 seviyesindeydi. Bu kazanç yaklaşık 357 milyon dolara tekabül ediyor. Daha önceki çeyreklerde daha da güçlü kazançlar görüldü. Örneğin, 2025’in 2. çeyreğinde BTC Getirisi %129.4’ü görürken, 2024’ün 4. çeyreğinde ise %309.8’e ulaştı.

Metaplanet’in Bitcoin varlıklarının ortalama satın alma fiyatı 100.504 dolar. Mart ayında ise ortalama satın alma fiyatı 87.992 dolardı.