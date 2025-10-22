MetaMask ve Phantom Phishing Saldırılarına Karşı Harekete Geçti

Aralarında MetaMask ve Phantom’un da bulunduğu bazı kripto cüzdanları, 2025’in ilk yarısında kullanıcıların 400 milyon dolardan fazla kayıp yaşamasına yol açan kripto phishing (oltalama) saldırılarıyla mücadele etmek için güçlerini birleştirdi.

Security Alliance (SEAL) ile birlikte çalışan cüzdanlar, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek için phishing saldırılarıyla mücadele ağı başlattı.

Bu sistem MetaMask, Phantom, WalletConnect ve Backpack de dahil olmak üzere büyük cüzdan sağlayıcılarını birbirlerine bağlayarak zararlı web sitelerini ve phishing girişimlerini tespit eden bir bilgi paylaşımı ağı oluşturuyor.

SEAL, Kripto Bildirim Sistemi Oluşturuyor

SEAL, yeni sistem sayesinde dünyanın her yerinden herkesin doğrulanabilir phishing bildirimleri gönderebileceğini, daha sonra bu raporların otomatik olarak doğrulanacağını ve ağda bulunan cüzdanlara bildirileceğini söyledi.

SEAL, “Böylece phishing tehditleri hızla tespit edilecek ve daha fazla fon korunacak” dedi.

SEAL’ın “doğrulanabilir phishing raporları” aracı, güvenlik araştırmacılarının phishing içeriği barındırdığı bildirilen web siteleriyle ilgili bildirilerin doğru olup olmadığını tespit etmelerine imkan tanıyacak.

SEAL bu sistemi yeni cüzdan ağıyla eşleştirerek büyük saldırıları engellemeyi amaçlıyor.

Kripto alanındaki phishing saldırıları giderek daha profesyonel bir şekilde düzenleniyor. Saldırganlar engellerle karşılaştığında yurtdışı sunucularına bağlanıyor ve otomatik tespit yöntemlerinden kaçınmak için gizlenme yöntemleri kullanıyor.

MetaMask’ın güvenlik araştırmacısı Ohm Shah, dolandırıcıların sürekli kovalamaca oynadığını söyledi.

Shah, SEAL ile kurulan ortaklık sayesinde cüzdan geliştiricilerinin daha hızlı hamle yapmalarına ve saldırıları engellemelerine imkan tanıdığını söyledi.

Bu işbirliği sayesinde kullanıcı raporlarının otomatik olarak doğrulandığı bir raporlama sistemi geliştirilecek ve ağdaki cüzdanların tamamına bildirim gidecek.

SEAL, bu sisteme mümkün oldunğunca çok cüzdanı dahil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Certik’e göre 2025 yılında kripto saldırılarının büyük bir kısmını phishing saldırıları oluşturdu ve sadece yılın ilk yarısında 400 milyon dolar değerinde fon çalındı.

Kripto Hack’leri Eylül Ayında 127 Milyon Dolar Kayba Yol Açtı

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield’e göre, kripto ile bağlantılı hackler ağustos ayında 163 milyon dolar kayba yol açarken, eylül ayında ise bu sayı %22 düşüşle 127.06 milyon dolara geriledi.

Eylül 2025’te yaklaşık 20 büyük saldırı gerçekleşti. Saldırıların sayısı düşse de sektör uzmanları DeFi ve blockchain platformlarının güvenlik ihlallerine karşı savunmasız olduğunu düşünüyor.

UXLINK ve SwissBorg ile bağlantılı iki büyük saldırıda toplam 85 milyon dolar kaybedildi.

UXLINK, çoklu imza cüzdanının saldırıyla uğramasıyla 44.14 milyon dolar kaybetti. Bu saldırıyla yetkisiz bir şekilde 10 trilyon token çıkarıldı ve tokenin fiyatı %90 düştü.

SwissBorg ise API ortağı Kiln’e düzenlenen saldırı sonucunda 41.5 milyon dolar değerinde Solana kaybetti. Her iki şirket de saldırının etkilerini kontrol altına almak ve kullanıcıların zararlarını karşılamak için borsalarla, güvenlik güçleriyle ve beyaz şapkalı hackerlarla çalışıyor.

Diğer olaylar arasında bir Venus Protocol kullanıcısına yönelik 13.5 milyon dolarlık phishing saldırısı ve Yala, GriffAI ve Shibarium Bridge gibi platformların hedef alındığı daha küçük saldırılar yer alıyor.