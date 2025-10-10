Meme Coinler Düşüyor: Pepe Fiyatı da Düşer mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası genelinde yaşanan düşüş Pepe’nin 7 aylık kırılım formasyonunu baskıladı. Yatırımcılar şimdi “Pepe fiyatı ne olur? Pepe düşer mi?” gibi sorular soruyor.

Meme coin şu anda kritik bir noktada bulunuyor. Pepe bu noktadan sert bir düzeltme yapabilir ya da dipten alım fırsatı yaratabilir.

Öte yandan Pepe balinalarının alım yapmak için düşük fiyatlardan yararlandığı görülüyor. Nansen verilerine göre son bir hafta içinde 100 PEPE cüzdanının varlıkları 2.7 trilyon tokenden fazla arttı.

Ancak spekülatif talebin azalması Pepe’nin kısa vadeli performansını zedeliyor. CoinGlass’ın verilerine göre türev piyasasındaki açık pozisyonlar son bir hafta içinde %13.6 düştü.

Pepe’nin açık pozisyonları. Kaynak: Coinglass.

Veriler Pepe yatırımcılarının fiyat artışı beklediğini gösteriyor. Fonlama oranının son 24 saatte yaklaşık üç kat artışla 0.0095’e ulaşması yatırımcıların yeniden long pozisyonlar açtığına işaret ediyor.

Pepe’nin fonlama oranı. Kaynak: Coinglass.

PEPE Fiyat Tahmini: Pepe Düşer mi, Yükselir mi?

Pepe şu anda 0.000009 dolar civarındaki önemli bir destek bölgesinde bulunuyor. 0.000009 dolar seviyesi önemli bir talep bölgesi olup, 7 aylık boğa flaması formasyonunun alt sınırıyla kesişiyor.

Bu seviye aşağı yönlü kırılma için son eşiktir. Ayrıca Pepe’nin momentum indikatörleri ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret ediyor.

1 günlük PEPE / USDT grafiği, boğa flaması formasyonu yeniden test ediliyor. Kaynak: TradingView.

RSI’nin nötr hattının altına düşmesi satış baskısının yoğun olduğunu gösteriyor. Ancak 40 civarındaki toparlanma alımların yavaş yavaş arttığının işareti olabilir.

MACD histogramında da benzer bir tablo görülüyor. MACD histogramının ölüm kesişimi (death cross) oluşturması düşüş riskinin göstergesi olsa da MACD ile sinyal çizgisi arasındaki mesafenin az olması düşüş trendinin zayıf olduğunu gösteriyor.

Pepe aşağı yönlü bir kırılma gerçekleştirirse %40 değer kaybıyla 0.0000055 dolar seviyesini görebilir.

Ancak Pepe güçlü bir ivme yakalarsa yukarı yönlü kırılma gerçekleştirebilir. Yukarı yönlü kırılma için kilit eşik 0.0000125 dolardaki arz bölgesidir.

Bu seviye desteğe dönüştürülürse flama formasyonu doğrulanacaktır. Söz konusu senaryoda Pepe %215’lik fiyat artışıyla 0.000029 dolara doğru yükselebilir.

ABD Merkez Bankası (FED) 2026 yılında da faiz indirimlerini sürdürürse kripto paralara yönelik talep artabilir ve bu durumda Pepe %430 artışla 0.00005 doları hedefleyebilir.

Pepenode ile Pasif Gelir Elde Etme İmkanı

Piyasadaki alternatif kripto paraları da değerlendirerek portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar ön satış coinlerine göz atabilirler.

Yeni bir ön satış projesi olan PepeNode ($PEPENODE), kripto madenciliğini oyunlaştırarak piyasaya yeni bir soluk getiriyor.

Pepenode ile kripto madenciliği yapmak için pahalı madencilik cihazlarına ya da teknik bilgiye gerek yok. Kaydolup sanal node’lar (düğüm) satın alarak madencilik yapmaya başlayabilir ve Pepe gibi meme coinler kazanabilirsiniz.

Bu arada sanal node’lar (düğüm) ve madencilik teçhizatları satın almak için harcanan PEPENODE tokenlerin %70’i yakılacak. Token yakma işlemleriyle Pepenode arzı azaltılacak ve tokenin uzun vadeli değeri desteklenmiş olacak.

Projenin ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor ve şimdiye kadar 1.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca Pepenode sahipleri tokenlerini stake ederek %723’e varan APY elde edebilirler.

Pepenode’un resmi web sitesine gidip ön satışa katılarak kripto madenciliği yapmaya başlayabilirsiniz. Tokenin ön satış fiyatı birkaç gün içinde artacak.

Gelişmelerden haberdar olmak için Pepenode’u X üzerinden takip edebilirsiniz.

