BTC $102,945.04 0.38%
ETH $2,339.16 6.01%
SOL $171.53 5.54%
PEPE $0.000012 14.28%
SHIB $0.000015 5.26%
DOGE $0.20 5.03%
XRP $2.35 1.85%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Blockchain Haberleri

MELANIA Token Hakkında Şok İddia! Milyonlarca Dolar Kazandırdı

Donald Trump meme coin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Financial Times’ın bir haberine göre bir grup yatırımcı, Melania Trump’ın 19 Ocak’ta Truth Social’da MELANIA tokeni duyurmasından sadece iki buçuk dakika önce söz konusu meme coin’i satın aldı.

MELANIA Token Manşetlere Konu Oldu

Financial Times, Trump’ın Truth Social’daki duyurusundan yaklaşık 150 saniye önce 24 cüzdanın 2.6 milyon dolar değerinde MELANIA token satın aldığını ve bu yatırımcıların yaklaşık 100 milyon dolar kazandığını aktardı.

Habere göre, yatırıcımın büyük bir kısmı meme coin’den elde ettikleri karları USDC’ye dönüştürdü. Ancak cüzdan sahiplerinin kimlikleri bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında göreve başlamasından önce MELANIA ve TRUMP coinlerinin piyasaya sürülmesi siyasetçilerden ve kripto topluluğundan eleştiri aldı.

Trump’ın Kripto ile Bağlantısı İnceleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay Washington D.C’de yer alan Trump National Golf Club’da özel bir gala yemeği düzenleyecek. Bu galada en büyük 220 TRUMP coin yatırımcısı ağırlanacak. Bu etkinlik, Trump’ın başkanlık makamını kendi çıkarları için kullanıp kullanmadığı konusunda etik tartışmalarına yol açtı.

Senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff, ABD Hükümet Etiği Ofisi Başkan Vekili Jamieson Greer’e “acil soruşturma” başlatma çağrısında bulundu.

ABD Senatosu Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nden Senaötr Richard Blumenthal, salı günü yaptığı bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörüyle bağlantısına yönelik bir “ön soruşturma” başlatılabileceğini duyurdu.

Blumenthal, “Başkan Trump’ın TRUMP coin ile olan finansal bağlantılarının yanı sıra TRUMP’ın değerini artırmak için yarışmalara ev sahipliği yapmak üzere Beyaz Saray’ı kullanma girişimi, en yüksek teklifi verene başkanlık makamına erişim imkanı sunmak için tasarlanmış bir oyna-kazan şemasını temsil ediyor” dedi.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
ABD'li Dev İlaç Dağıtım Şirketi XRP ile Ödeme Alacak
2025-05-09 15:42:44
Bitcoin Rallisi Sürecek mi? CryptoQuant CEO’su Dev ETF Akışlarına Dikkat Çekti
2025-05-09 15:07:29
Pepe Fiyatı %43 Sıçradı! MIND of Pepe İçin Ucuz Alım Fırsatında Son 21 Gün, 9 Milyon Dolar Sınırına Dayandı
2025-05-09 14:09:56
Ethereum Kritik Direnci Kırdı: Balinalar ETH Toplarken Gözler Yeni Zirvede!
2025-05-09 14:54:29
Trump'ın XRP Paylaşımıyla İlgili Şok Detay! XRP Fiyatı Ne Olur?
2025-05-09 14:25:44
Pepe Fiyatında Yüzde 45 Artış! Satın Almak İçin Çok mu Geç?
2025-05-09 12:20:02
Bitcoin 103.000 Doları Aştı! Best Wallet 12 Milyon Dolar Topladı, BEST Airdrobu 15 Mayıs’ta Bitiyor
2025-05-09 10:45:12
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Altcoin Haberleri
ABD’li Dev İlaç Dağıtım Şirketi XRP ile Ödeme Alacak
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-05-09 15:42:44
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Rallisi Sürecek mi? CryptoQuant CEO’su Dev ETF Akışlarına Dikkat Çekti
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-05-09 15:07:29
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi