MELANIA Token Hakkında Şok İddia! Milyonlarca Dolar Kazandırdı

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Financial Times’ın bir haberine göre bir grup yatırımcı, Melania Trump’ın 19 Ocak’ta Truth Social’da MELANIA tokeni duyurmasından sadece iki buçuk dakika önce söz konusu meme coin’i satın aldı.

MELANIA Token Manşetlere Konu Oldu

Financial Times, Trump’ın Truth Social’daki duyurusundan yaklaşık 150 saniye önce 24 cüzdanın 2.6 milyon dolar değerinde MELANIA token satın aldığını ve bu yatırımcıların yaklaşık 100 milyon dolar kazandığını aktardı.

A small group of traders earned a $99.6mn windfall by buying Melania Trump’s cryptocurrency token in the minutes before it was made public, an analysis by the Financial Times has found. https://t.co/KqsDps49lU pic.twitter.com/05KM9QeTBj — Financial Times (@FT) May 6, 2025

Habere göre, yatırıcımın büyük bir kısmı meme coin’den elde ettikleri karları USDC’ye dönüştürdü. Ancak cüzdan sahiplerinin kimlikleri bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında göreve başlamasından önce MELANIA ve TRUMP coinlerinin piyasaya sürülmesi siyasetçilerden ve kripto topluluğundan eleştiri aldı.

Trump’ın Kripto ile Bağlantısı İnceleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay Washington D.C’de yer alan Trump National Golf Club’da özel bir gala yemeği düzenleyecek. Bu galada en büyük 220 TRUMP coin yatırımcısı ağırlanacak. Bu etkinlik, Trump’ın başkanlık makamını kendi çıkarları için kullanıp kullanmadığı konusunda etik tartışmalarına yol açtı.

Senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff, ABD Hükümet Etiği Ofisi Başkan Vekili Jamieson Greer’e “acil soruşturma” başlatma çağrısında bulundu.

ABD Senatosu Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nden Senaötr Richard Blumenthal, salı günü yaptığı bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörüyle bağlantısına yönelik bir “ön soruşturma” başlatılabileceğini duyurdu.

Blumenthal, “Başkan Trump’ın TRUMP coin ile olan finansal bağlantılarının yanı sıra TRUMP’ın değerini artırmak için yarışmalara ev sahipliği yapmak üzere Beyaz Saray’ı kullanma girişimi, en yüksek teklifi verene başkanlık makamına erişim imkanı sunmak için tasarlanmış bir oyna-kazan şemasını temsil ediyor” dedi.