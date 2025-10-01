MASAK Kripto Kurallarını Güncelledi: Görüntülü Görüşme Olmadan Hesap Açılmayacak!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ile Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi’nde güncelleme yaptı. Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, düzenlemelerin kripto şirketleri ve kullanıcılar için kritik değişiklikler içerdiğini açıkladı.

Düz, yeni kullanıcı kabulünde kimlik doğrulama sürecine yönelik belirsizliklerin ortadan kalktığını belirterek, “MASAK, müşteri kabul süreçlerinde yüz tanıma yoluyla canlılık testi ve görüntülü görüşme ikiliğini kaldırdı. 13 Mart 2025’ten itibaren hesap açan tüm kullanıcılar için görüntülü görüşme şartı aranacak” dedi.

Buna göre,

25 Aralık 2024 öncesinde hesap açan kullanıcılar için yeni bir şart aranmayacak.

hesap açan kullanıcılar için yeni bir şart aranmayacak. 25 Aralık 2024 – 13 Mart 2025 arasında canlılık testiyle uzaktan kimlik doğrulama yapan kullanıcılar görüntülü görüşmeden muaf tutulacak.

canlılık testiyle uzaktan kimlik doğrulama yapan kullanıcılar görüntülü görüşmeden muaf tutulacak. 13 Mart 2025 sonrasında hesap açan tüm kullanıcılar görüntülü görüşme ile kimlik doğrulamak zorunda olacak.

MASAK ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcı (KVHS) tanımı kapsamında platformların, saklama kuruluşlarının ve kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımını gerçekleştiren tüm kuruluşların yükümlü olduğunu netleştirdi. Yabancı kimlik numaralı müşterilerde üçüncü taraf hizmet alınsa dahi tüm sorumluluk doğrudan KVHS’lere ait olacak.

Rehberlerde ayrıca, kripto transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan Seyahat Kuralı (Travel Rule) ile ilgili ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, müşterilerin varlıklarının yüzde 100’ü saklama kuruluşunda tutuluyorsa Travel Rule yükümlülüğü platformlar için aranmayacak, ancak diğer yükümlülükler geçerli olmaya devam edecek.

Düz, “Böyle durumlarda Seyahat Kuralı saklama kuruluşu tarafından yerine getirilecek. Platform müşterileriyle ayrı sözleşme yapılmayacak, ancak saklama kuruluşlarının kullanıcıların kimlik bilgilerine sahip olması gerekecek” ifadelerini kullandı.