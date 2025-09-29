BTC $114,070.94 3.07%
Yeni Düzenleme Geliyor: MASAK Banka ve Kripto Hesaplarını Dondurabilecek!

kripto para Piyasa Türkiye
On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

MASAK Banka ve Kripto Hesaplarını Dondurabilecek!

Türkiye, finansal suçlarla mücadelede kapsamlı bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in haberine göre, üzerinde çalışılan yasa teklifiyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto platformlarındaki şüpheli hesapları dondurma ve işlem kısıtlama yetkisi verilecek.

Yeni düzenleme, kara para aklamaya karşı uluslararası standartları belirleyen ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kriterleriyle uyumlu olacak. Bilindiği üzere FATF, Haziran 2024’te Türkiye’yi “gri liste”den çıkarmıştı.

Yetki genişlemesiyle MASAK, yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen hesapları kapatabilecek, işlem limitleri koyabilecek, mobil bankacılığı askıya alabilecek ve suç bağlantılı kripto adreslerini kara listeye alabilecek.

Hedef yasa dışı bahis ve ‘kiralık hesaplar’

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken, düzenlemenin özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta sıkça kullanılan “kiralık hesap” uygulamasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Henüz taslak aşamasında olan teklifin, yeni yasama yılında Meclis’e sunulması ve 11. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Teklifin komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında revize edilebileceği de ifade ediliyor.

MASAK, halihazırda şüpheli işlem raporlarını toplayıp analiz eden, dosyaları savcılıklara ileten ve uluslararası finansal denetim süreçlerinde Türkiye’nin muhatap kurumu olarak kritik rol oynuyor.

