Litecoin’in İşlem Hacmi %200 Arttı! LTC Fiyatı Neden Yükseliyor?

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Litecoin (LTC) son 24 saatte %10’dan fazla artış kaydederek piyasa genelinden daha iyi performans gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre Litecoin şu anda 122 dolardan işlem görüyor.

LTC nisan ayındsn beri güçlü bir yükseliş ivmesi sergiledi ve önümüzdeki haftalarda 140 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

LTC’nin yükselişi, piyasa genelinde bir gerilemenin yaşandığı ve Bitcoin‘in 116 bin dolarına altına düştüğü bir dönemde geldi. Litecoin’in mevcut trendi, güçlü bir yükseliş ivmesine ve daha fazla fiyat artışı yaşanabileceğine işaret ediyor.

Litecoin bir haftada %11.6 oranında değer kazandı ve 24 saatlik işlem hacmi de %200 arttı.

LTC Neden Yükseliyor?

CoinGate, Temmuz 2025’te kripto ödemelerinin %14.5’ini Litecoin’in gerçekleştirdiğini açıkladı. Altcoin USDC ve TRON’u geçerek Bitcoin’den sonra ikinci en çok kullanılan kripto para oldu.

2025’te 40 milyondan fazla LTC işlemi gerçekleşti. Bu, ödemelerde kullanımının LTC’nin kullanım durumlarını ve talebini artırdığı anlamına geliyor.

Bu arada Polymarket’e göre 2025’te bir Litecoin ETF’inin onaylanma olasılığı %81’e çıkarak coine yönelik olumlu beklentileri artırdı. Ayrıca Bloomberg analistleri, ETF’lerin onaylanma olasılığının %90 olduğunu düşünüyor.

Bu arada CFTC’nin Litecoin’i emtia olarak sınıflandırmasıyla birlikte düzenlemelerin de kripto lehine olduğu söylenebilir. Ayrıca Grayscale’in LTC Trust’ının halihazırda 180 milyon dolar değerinde Litecoin’e sahip olduğu göz önüne alındığında onaylanacak ETF’lerin yüklü miktarda kurumsal sermaye çekebileceği düşünülüyor.

MEI Pharma, geçtiğimiz ay Litecoin’i kurumsal hazinesine eklemek için 100 milyon dolarlık bir yatırım duyurdu.

Litecoin’in 150 Doları Görebileceği Düşünülüyor

Kripto yorumcusu Rain, LTC’nin nisan ayından bu yana kaydettiği güçlü yükselişin ardından 150 dolar hedefine ulaşabileceğini söyledi.

En yakın hedefin 150 dolar olduğunu söyleyen Rain, büyük fiyat hareketlerinin görülebileceğini ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönme zamanının geldiğini de belirtti.

Litecoin has been on a strong rise since April.



Now trading above $120 at a critical level. $150 is the nearest target, with big moves likely to come. Volume and momentum pick up$LTC is showing more strength than many altcoins.



Time to return to all time highs is near. pic.twitter.com/uPsHWfTLb1 — Rain (@raintures) August 5, 2025

Başka bir analist ise Litecoin için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yakın olduğunu, bir sonraki hedefin 150 dolar olduğunu söyledi.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.