Litecoin, Ripple ve Garlinghouse’la Dalga Geçti – XRP Topluluğu Ayağa Kalktı

En eski altcoinlerden biri olan Litecoin’in resmi X hesabı, Ripple’ın XRP coini ve CEO’su Brad Garlinghouse’u hedef alan bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Yaklaşık 700 bin görüntülemeye ulaşan gönderi, abartılı trolleme ve absürt mizahıyla XRP topluluğunun tepkisini çekti.

Fun fact: A comet smells like rotten eggs, urine, burning matches, and almonds. Most scientists say the closest comparison to this phenomenon on earth is the idea that tokens called XRP would be sold off to retail investors with the illusion that a digital bank drive-up tube is… — Litecoin (@litecoin) August 29, 2025

Birçok kullanıcı, paylaşım sonrası Litecoin (LTC) varlıklarını sattığını duyurdu. Bazıları ise Litecoin’in kurucusu ve eski Google mühendisi Charlie Lee’nin 2017 boğa piyasasının zirvesinde LTC’lerini satmasını hatırlatarak bu olayı hâlâ “en kötü şöhretli satışlardan biri” olarak nitelendirdi.

Litecoin’in resmi hesabı ise “Şimdi Ripple ve yöneticileri, karşılık verin. Bekleyeceğim” şeklinde yanıt vererek tansiyonu daha da artırdı.

XRP topluluğundan gelen tepkilerde yasal tehditlerin de yer aldığı görüldü. Buna rağmen Litecoin hesabı, “bazı X kullanıcılarının şakaları fazla ciddiye aldığını” yazdı ve “nefret dolu söylemlere karşı” paylaşımlarını ikiye katladığını belirtti.

Öte yandan Litecoin Vakfı’nın yönetici direktörü Charlie Lee’nin bu paylaşımların kontrolünde rol oynayıp oynamadığı belirsizliğini koruyor.

Sosyal medyadaki bu çekişmenin ortasında her iki kripto para da değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre Litecoin (LTC) son 24 saatte %0,5, XRP de %0,5 geriledi.