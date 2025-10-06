Kurumsal Yatırımcılar Solana’ya Akın Ediyor: SOL Fiyatı Ne Olur?

Last updated: Ekim 6, 2025

Spot ETF’lerin onaylanacağına dair beklentilerin artması Solana fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

SEC’in birçok ETF başvurusu için nihai kararını 10 Ekim’de açıklaması bekleniyor.

REX-Osprey SOL + Staking ETF’in (SSK) haftayı %20 artışla kapatması ve yönetim altındaki varlıklarının 406.6 milyon dolara ulaşması geleneksel piyasalardaki yatırımcıların işhatının güçlü olduğunu gösteriyor.

Spot Solana ETF’inin yönetim altındaki varlıkları. Kaynak: TheBlock.

Bu arada Solana ekosistemi büyümeye devam ediyor. Solana blok zinciri 3. çeyrekte 222 milyon dolar gelir elde etti.

Benimsemedeki artış stablecoin’lere de yansıdı. DeFi Llama verilerine göre toplam stablecoin arzının 15 milyar dolara ulaşması ekosistem likiditesinin ve talebin arttığını gösteriyor.

Ancak bu büyümeye rağmen Solana’nın spot fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kaldı. Bu, varlığın hala değerinin altında işlem gördüğü anlamına geliyor.

Solana Fiyat Tahmini

Giderek daha fazla güçlenen Solana, şu anda tepe noktaya yaklaşan altı aylık yükselen kama formasyonundan çıkabilir.

Solana fiyatı 300 dolardaki kilit kırılım seviyesini hedeflerken momentum indikatörleri ise pozitife dönüyor.

1 günlük SOL / USD grafiği, yükselen kapa formasyonu tepe noktaya yaklaşıyor. Kaynak: TradingView.

RSI 57 seviyesinde güçlü bir taban oluşturdu be yükseliyor. Bu, satın alma baskısının arttığını gösteriyor. Bu arada MACD histogramı ile sinyal çizgisinin arasındaki farkın artması da yükseliş trendini doğruluyor.

300 dolar seviyesinin desteğe dönüşmesi, Solana’nın fiyat keşfi aşamasına girerek %115 artışla 500 dolar seviyesini hedeflemesini sağlayabilir.

Öte yandan ABD’nin faiz indirimlerinin risk iştahını artırması beklenirken, ETF’ler Solana fiyatının %320 artışla 1000 doları görmesine zemin hazırlayabilir.

Solana uzun vadede 300 doları aşarsa birkaç yıllık fincan kulp formasyonu tamamlanacaktır. Bu durumda Solana fiyatı önümüzdeki yıllarda 8.000 dolara kadar yükselebilir.

1 haftalık SOL / USD grafiği, uzun vadeli fincan kulp formasyonu. Kaynak: TradingView.

