Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’e Akın Ediyor: BTC Fiyatı 125 Bin Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin (BTC) perşembe günü 110.855 dolar civarında işlem görürken piyasa değeri ise 2.2 trilyon doların üzerinde. Bu arada ABD’nin istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ABD dolarının zayıflamasına yol açtı. ABD Çalışma Bakanlığı’na göre temmuz ayı istihdamı 7.18 milyon dolar olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

The U.S. dollar extended losses on Wednesday against major currencies, including the yen, Swiss franc, and euro, after economic data showed weakening labor demand, strengthening market hopes for an upcoming Federal Reserve interest rate cut. https://t.co/PLUnw9RObk — Reuters Africa (@ReutersAfrica) September 3, 2025

ABD doları euro, pound, Japon yeni ve İsviçre frangı karşısında değer kaybetti. Sterlin %0.38 artışla 1,3442 dolara yükselirken, euro ise %0.34 artışla 1,1672 dolara yükseldi. Ayrıca ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi de %4.22’ye geriledi. Analistler, tüm bunların ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirdiğini söylüyor.

Dollar hits lowest since end-July ahead of US jobs data https://t.co/a1nxZKPkJv https://t.co/a1nxZKPkJv — Reuters (@Reuters) September 1, 2025

Kurumsal Yatırımcı Desteği Artıyor

Kurumsal yatırımcı desteği Bitcoin’in uzun vadede iyi performans göstermesini sağlayabilir. Yeni bir Bitcoin şirketi olan Treasury, Winklevoss Capital ve Nakamoto Holdings liderliğinde gerçekleştirilen özel bir fonlama turunda 126 milyon euro (147 milyon ABD doları) topladı. Şirketin rezervlerinde 1.000 BTC bulunuyor ve Euronext Amsterdam’da listelenmesi bekleniyor.

JUST IN: Winklevoss brothers backed the new #Bitcoin treasury company Treasury B.V., which bought 1,000 BTC.



Nothing stops this train 🚀 pic.twitter.com/7AVPsPIMuI — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 3, 2025

Şirketin kurucusu Khing Oei, dönüştürülebilir tahvil ve hisse senetleri aracılığıyla BTC rezervlerini artıracaklarını söyledi.

Bu arada ABD’nin en büyük beşinci ticari bankası U.S. Bancorp, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin saklama hizmetleri başlattı. Bankanın başkanı Stephen Philipson, talebin artmasıyla birlikte hizmetlerin de artacağını, ödemeler, servet yönetimi ve ek kripto hizmetleri gibi hizmetlerin eklenebileceğini söyledi.

Kısa Vadeli Bitcoin (BTC/USD) Analizi

Bitcoin düşen kanalı kırarak 110.263 dolardaki 50 EMA’yı geri aldı. 50’nin üzerindeki RSI ve ağustos ayının sonlarında şekillenen yutan boğa mumu Bitcoin’in ivme kazandığını gösteriyor.

BTC 110.500 doların üzerinde gücünü korursa 113.576 dolar ve 116.000 dolardaki direnç seviyeleri devreye girebilir ve bir sonraki hedef 118.600 dolar olabilir.

4 saatlik Bitcoin fiyat grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 112.703 dolardaki 200 EMA’nın üzerine çıkarsa kırılım doğrulanacak ve önümüzdeki haftalarda 125.000 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşme olasılığı artacaktır.

Uzun Vadeli Bitcoin (BTC/USD) Analizi

Bitcoin genel olarak pozitif bir görünüm sergiliyor. BTC’nin 95.926 dolardaki 50 haftalık SMA’da büyük bir desteği bulunuyor. Öte yandan 42.869 dolardaki 200 haftalık SMA’da da çok daha büyük bir destek bulunuyor. RSI ise 62 seviyesinde.

Haftalık Bitcoin fiyat grafiği – Kaynak: Tradingview

Fibonacci uzatma seviyeleri, BTC’nin 134.478 doları aşması halinde 171.055 dolar, 231.241 dolar ve 290.000 dolara doğru yükselebileceğine işaret ediyor. Bitcoin’in destek seviyeleri ise 104.379 dolar, 89.096 dolar ve 74.732 dolarda bulunuyor.

Analistler, Bitcoin’in 95.000 doların üzerinde kaldığı sürece güçlü fiyat artışları yaşayabileceğine inanıyor. Bankaların kripto girişimleri ve Avrupalı şirketlerin BTC alımları, Bitcoin’in uzun vadede rekor seviyelere ulaşmasını sağlayabilir.

