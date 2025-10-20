Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’den Umutlu: İşte Veriler

Coinbase Institutional’ın yakın tarihli bir anketine göre kurumsal yatırımcıların yaklaşık üçte ikisi Bitcoin’in 2026’da iyi performans göstereceği konusunda umutlu.

Bulgular, son zamanlardaki piyasa volatilitesine rağmen büyük yatırımcıların Bitcoin’i önemli bir varlık olarak gördüğünü ortaya koydu.

Coinbase Institutional’ın Araştırma Müdürü David Duong, anket katılımcılarının büyük bir kısmının Bitcoin’den umutlu olduğunu söyledi.

Kurumsal Yatırımcıların %67’si Bitcoin’den Umutlu

Coinbase’in anketine katılan 124 kurumsal yatırımcının %67’si Bitcoin’in önümüzdeki 3-6 aylık süreçte iyi performans göstermesini bekliyor.

Duong, yatırımcıların piyasa döngüsü hakkındaki fikirlerinin birbirlerinden önemli ölçüde farklı olduğunu söyledi. Ankete katılan kurumsal yatırımcıların %45’i boğa piyasasının son aşamalarda olduğunu düşünürken, bireysel yatırımcıların sadece %27’si bu fikri destekliyor.

Duong, bu yıl arz ve talep dinamiklerinin şekillenmesinde dijital varlık hazine şirketlerinin önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

David Duong, BitMine’ın kısa bir süre önce yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde 379.000 Ethereum (ETH) satın aldığına işaret etti.

Benzer şekilde Michael Saylor da Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) 69 milyar dolar değerinde BTC’ye sahip olduğunu gösteren bir grafik paylaştıktan sonra şirketin daha fazla Bitcoin satın alabileceğinin sinyallerini verdi.

Duong’a göre tüm bunlar piyasadaki gerilemeye rağmen kurumsal yatırımcı güveninin devam ettiğinin göstergesidir.

Raporda boğa piyasasının bir süre daha devam edebileceği belirtildi. Ancak 10 Ekim’de piyasasa yaşanan büyük düşüşün ardından Coinbase’in daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği görülüyor.

Duong, likiditenin iyi durumda olduğunu ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimleri ve Çin’in teşvik paketleri gibi makroekonomik faktörlerin piyasayı desteklediğini ve 2025’in sonlarında yükseliş yaşanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Coinbase’in araştırmasında bu faktörlerin Bitcoin’in yükselmesini sağlayabileceğinden ve piyasalardaki rezervlerin riskli varlıklara akabileceğinden bahsedildi.

Duong, FED’in faiz indirimlerinin yanı sıra Çin’deki mali teşviklerin daha fazla yatırımcının piyasaya girmesini sağlayabileceğini söyledi.

Coinbase makro faktörlerin Bitcoin için uygun olduğunu düşünse de zayıf likidite ve yüksek volatilite nedeniyle altcoinlerin nasıl performans göstereceği konusunda şüphe duyuyor.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcıları Satış Yapıyor

Piyasa uzmanlarının analiz ettiği on-chain verilerine göre, yıllarca kar elde eden uzun vadeli yatırımcıların kar satışları yapması Bitcoin’in toparlanmasını engelliyor.

Analist James Check, son zamanlarda kripto piyasasında görülen düşüşün piyasa manipülasyonuyla değil, uzun vadeli yatırımcıların kar satışlarıyla alakalı olduğunu söyledi. Analist, söz konusu satışların Bitcoin’in yükselmesini engellediğini belirtti.

The sheer volume of sell-side pressure from existing Bitcoin holders is **still** not widely appreciated, but it has been THE source of resistance.



Not manipulation, not paper Bitcoin, not suppression.



Just good old fashioned sellers.



Also, it won't become irrelevant. https://t.co/4QnfCn2f7w pic.twitter.com/YiK7gtjkzj — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) October 19, 2025

Harcanan coinlerin ortalama yaşanın yükselişte olması kısa vadeli spekülatörlerden ziyade uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığını gösteriyor.

Başka bir grafiğe göre ise gerçekleşmiş karlar günlük olarak 1.7 milyar dolara yükselirken, gerçekleşmiş zararlar ise 430 milyon doları gördü.

Piyasanın mevcut durumu hakkında yorum yapan kripto yatırımcısı Will Clemente, Bitcoin’in geçen yıl sergilediğini nispeten zayıf performansın arzın eski yatırımcılardan kurumsal yatırımcılara geçtiğinin göstergesi olduğunu söyledi.