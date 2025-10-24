“Kurtuluş Günü” Çöküşünü Bilen Analist Konuştu: Bitcoin 2026’da Altını Ezip Geçecek!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Haftaya çalkantılı bir başlangıcın ardından piyasaların yeniden yükselişe geçmesiyle, Bitcoin şu an için satın alınabilecek en iyi kripto para pozisyonunu geri aldı.

Lider kripto para birimi, son bir haftada %6’lık bir artış kaydederken, ünlü analist Alex Krüger – Nisan ayındaki “Kurtuluş Günü” (Liberation Day) çöküşünü doğru tahmin etmesiyle tanınır – şimdi de BTC’nin gelecek yıl altından çok daha iyi performans göstereceğini öngörüyor.

Bu iddialı bir boğa tahmini olsa da, Bitcoin’in bu tahmini haklı çıkaracak temel ve teknik ivmeye sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, yakında piyasaya sürülecek yeni bir token’ın da 2026 yılında büyük kazançlar getirme potansiyeli bulunuyor.

Krüger’den İddialı Tahmin: “Düşüşler Satın Almak İçindir”

X platformunda paylaşım yapan Krüger, “Kesin görüşüm: BTC, 2026’da altını büyük ölçüde geride bırakacak. […] Bunun ekran görüntüsünü alın ve 14.5 ay sonra bana ping atın,” diyerek iddialı bir meydan okumada bulundu.

Strong view: BTC will vastly outperform gold in 2026.



screenshot this, and ping me in 14.5 months. — Alex Krüger (@krugermacro) October 17, 2025

Analist, daha sonra yaptığı bir paylaşımla bu tahminini pekiştirdi ve altının bir yavaşlama yaşasa bile gelecek yıl iyi performans sergilemeye devam edeceğini belirtti.

Krüger, görüşünü şu sözlerle nitelendirdi:

“Ancak altın için temel göstergeler değişmedi, sadece ABD ve Çin etrafındaki riskin azalmasıyla hafifçe bozuldu. Ve 2026’da hisse senetlerini ve Bitcoin’i yukarı taşıyacak olan aynı katalizör (Trump’ın Fed’i) altını da destekleyecektir.”

Bu analize dayanarak Krüger, paylaşımını “Bu nedenle, düşüşler satın almak içindir” tespitiyle sonlandırdı ki, yatırımcıların bugün tam da bunu yaptığı görülüyor.

Bitcoin’in mevcut fiyatı olan 110.474 dolara, son 24 saatte %1’lik bir artışı gösterirken, bir yıllık yükselişi %66 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Ancak son iki haftada %8 değer kaybetti ve bu kayıplar, BTC’nin dipten sıçramaya başladığını gösteren günlük grafiğe yansımış durumda. Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI) birkaç gün önceki 35 seviyesinden bugün 50’ye yaklaşmış durumda ve daha da yükselmeye hazır görünüyor.

Bunun da ötesinde, Bitcoin fiyatı bir boğa flama formasyonu içinde hareket ediyor; bu formasyon, güçlü bir kırılmanın yakın olduğu bir noktada daralıyor. Bugün açıklanan ABD enflasyon verilerinin pozitif gelmesiyle, BTC fiyatının hafta sonu ralli yaparak potansiyel olarak $120.000 seviyesine geri dönmesi beklenebilir.

Devam eden kurumsal yatırım göz önüne alındığında, Bitcoin uzun vadede satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri olmaya devam ediyor ve fiyatın yıl sonuna kadar $150.000 (veya daha yükseğe) ulaşma potansiyeli bulunuyor.

Snorter Token Listelenmeye Hazırlanıyor: $5.5 Milyon Topladı, Para-bolik Yükselebilir mi?

Bitcoin’in hem kısa hem de uzun vadede güçlü beklentileri olsa da, yatırımcılar potansiyel kazançlara maruz kalma alanlarını genişletmek için çeşitlendirilmiş bir portföy sürdürmek isteyebilirler. Böyle bir portföy, ilk kez listelendiklerinde güçlü bir şekilde ralli yapabilen ön satış coinlerine bir miktar pay ayırmayı içerir.

Yakında listelenecek olan ön satış coin’lerinden biri de, Ethereum ve Solana tabanlı bir token olan Snorter ($SNORT). Token, satışında şimdiden 5.5 milyon dolar toplamış durumda.

Still trading crypto, manually?

In 2025…?!



Snorter Fixes this! pic.twitter.com/w7lQSpLN5a — Snorter (@SnorterToken) October 22, 2025

Bu satış, sadece üç gün içinde sona erecek; dolayısıyla yatırımcıların erken aşamada $SNORT satın almak için fazla zamanı kalmadı.

Snorter’ı cazip kılan şey, piyasayı büyük hareketler için tarayacak ve kullanıcılar adına alım satım yapacak son teknoloji bir otomatik “sniping” botu piyasaya sürecek olmasıdır.

Snorter, yapay zekayı kullanarak bir coin’in ne zaman ralli yapacağını veya düşeceğini tespit edebilir, bu da kullanıcılarının diğer yatırımcılardan bir adım önde kalmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların büyük yatırımcıların stratejilerini ve işlemlerini kopyalamasına olanak tanıyan bir kopya ticareti (copy trading) özelliğine de sahiptir.

Snorter; atomik takaslara, limit emirlere ve “rug-pull” (dolandırıcılık) tokenlarına karşı korumaya olanak tanır. Tüm bunlar, Snorter’ı kriptodaki en iyi yeni ticaret botlarından biri yapmayı vaat ediyor.

Şu anda son ön satış fiyatı olan $0.1083’ten satılıyor, ancak satışın başarısı, listelendikten sonra bu fiyatın çok daha yukarısına çıkabileceğini düşündürüyor.