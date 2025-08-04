BTC $115,427.73 1.12%
ETH $3,690.80 5.74%
SOL $168.03 3.66%
PEPE $0.000010 2.32%
SHIB $0.000012 2.16%
DOGE $0.20 4.15%
XRP $3.07 5.55%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Kripto Yatırım Ürünleri 223 Milyon Dolar Çıkış Gördü

Altcoinler Bitcoin ETF Piyasa
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 223 milyon dolar çıkış kaydetti. Böylece 15 haftalık giriş serisi bozulmuş oldu.

CoinShares‘in raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerindeki çıkışlar, ABD’nin para politikasına ilişkin endişelerin arttığı ve ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde geldiği bir dönemde gerçekleşti.

Hafta 883 milyon dolar girişle başlamıştı ancak yatırımcı duyarlılığı hızla değişti.

Kripto Fonları 1 Milyar Dolar Çıkış Kaydetti

Geçen hafta cuma gününe kadar 1 milyar dolardan fazla çıkış gerçekleşti. Bunun nedeni, faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağına dair endişelerdi. Hafta sonuna doğru açıklanan kazanç verileri güvercin sinyaller verse de piyasaları sakinleştirmek için yeterli olmadı.

Bitcoin fonlarının 404 milyon dolar çıkış görmesi, bu fonların makroekonomik değişiklikler karşısındaki hassasiyetini gösteriyor.

Bitcoin ürünleri yıl başından bu yana 20 milyar dolae giriş gördü. Bu, volatiliteye rağmen kurumsal yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Buna karşılık Ethereum ise bir haftada 133 milyon dolar giriş kaydetti. Böylece Ethereum ETF’leri art arda 15 hafta pozitif giriş kaydetmiş oldu.

XRP 31.2 milyon dolar giriş görürken, Solana 8.8 milyon dolar ve SEI 5.8 milyon dolar giriş kaydetti.

Aave ve Sui’de de küçük kazançlar görüldü. Aace 1.2 milyon dolar, Sui ise 0.8 milyon dolar giriş kaydetti.

Son 30 günde 12.2 milyar dolar net giriş gerçekleşti.

Spot Bitcoin ETF’leri cuma günü 812.25 milyon dolar net çıkış kaydetti. Böylece bugüne kadarki en büyük ikinci günlük giriş gerçekleşmiş oldu.

Bitcoin ETF’lerinin yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) 146.48 milyar dolara ulaştı. Bu, kripto piyasasının toplam değerinin %6.46’sına tekabül ediyor.

Benzer şekilde spot Ethereum ETF’leri de 20 günlük giriş serisini bozdu ve aynı gün 152.26 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Ethereum ETF’lerinin yönetim altındaki toplam varlıkları şu anda 20.11 milyar dolar seviyesinde. Bu, Ethereum’un toplam piyasa değerinin %4.70’ine tekabül ediyor.

Spot Solana ve XRP ETF’lerinin Onaylanma Olasılığı %95’e Çıktı

Bloomberg’in ETF analistlerine göre SEC’in bu yıl spot Solana, XRP ve Litecoin ETF’lerine onay verme olasılığı %95’e çıktı.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebi de önemli ölçüde arttı.

Metaplanet 463 Bitcoin daha satın alarak toplam varlıklarını 17.595 BTC’ye çıkardı.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
DOGE Milyonerleri Şans Değildi – TOKEN6900’ın 1.5M Dolarlık ICO Başarısı Piyasadaki Gücü Kanıtlıyor
2025-08-04 16:58:25
Düzenli Bitcoin Alımlarıyla Zengin Olanlar Gibi Siz de Geç Kalmayın: Bitcoin Hyper ICO’su Göz Kamaştırıyor
2025-08-04 16:25:35
Dogecoin Fiyat Tahmini: Balina Satışları Artarken DOGE Kritik Desteği Kırdı – Çöküş mü Geliyor?
2025-08-04 16:12:40
Bitcoin Fiyat Tahmini: Küresel Likidite 127 Trilyon Dolara Ulaştı – Bitcoin Tüm Finans Sistemini Değiştirebilir mi?
2025-08-04 15:45:54
Kripto Yatırım Ürünleri 223 Milyon Dolar Çıkış Gördü
2025-08-04 16:59:08
Kiyosaki Ağustos İçin Tahminde Bulundu: Bitcoin 90 Bin Altını Görür mü?
2025-08-04 14:05:28
Bitcoin Fiyatı Toparlanır mı? 10x Research Yorumladı
2025-08-04 14:34:27
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Basın Bültenleri
DOGE Milyonerleri Şans Değildi – TOKEN6900’ın 1.5M Dolarlık ICO Başarısı Piyasadaki Gücü Kanıtlıyor
2025-08-04 16:58:25
Basın Bültenleri
Düzenli Bitcoin Alımlarıyla Zengin Olanlar Gibi Siz de Geç Kalmayın: Bitcoin Hyper ICO’su Göz Kamaştırıyor
2025-08-04 16:25:35
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi