Kripto Yatırım Ürünleri 223 Milyon Dolar Çıkış Gördü

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Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 223 milyon dolar çıkış kaydetti. Böylece 15 haftalık giriş serisi bozulmuş oldu.

CoinShares‘in raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerindeki çıkışlar, ABD’nin para politikasına ilişkin endişelerin arttığı ve ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde geldiği bir dönemde gerçekleşti.

Hafta 883 milyon dolar girişle başlamıştı ancak yatırımcı duyarlılığı hızla değişti.

Kripto Fonları 1 Milyar Dolar Çıkış Kaydetti

Geçen hafta cuma gününe kadar 1 milyar dolardan fazla çıkış gerçekleşti. Bunun nedeni, faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağına dair endişelerdi. Hafta sonuna doğru açıklanan kazanç verileri güvercin sinyaller verse de piyasaları sakinleştirmek için yeterli olmadı.

Bitcoin fonlarının 404 milyon dolar çıkış görmesi, bu fonların makroekonomik değişiklikler karşısındaki hassasiyetini gösteriyor.

Bitcoin ürünleri yıl başından bu yana 20 milyar dolae giriş gördü. Bu, volatiliteye rağmen kurumsal yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Buna karşılık Ethereum ise bir haftada 133 milyon dolar giriş kaydetti. Böylece Ethereum ETF’leri art arda 15 hafta pozitif giriş kaydetmiş oldu.

XRP 31.2 milyon dolar giriş görürken, Solana 8.8 milyon dolar ve SEI 5.8 milyon dolar giriş kaydetti.

Aave ve Sui’de de küçük kazançlar görüldü. Aace 1.2 milyon dolar, Sui ise 0.8 milyon dolar giriş kaydetti.

Digital asset investment products saw US$223m in outflows last week，reversing early-week inflows of US$883m — likely a reaction to hawkish Fed signals and stronger-than-expected U.S. economic data. Bitcoin led the outflows with US$404m while Ethereum seeing US$133m inflows.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 4, 2025

Son 30 günde 12.2 milyar dolar net giriş gerçekleşti.

Spot Bitcoin ETF’leri cuma günü 812.25 milyon dolar net çıkış kaydetti. Böylece bugüne kadarki en büyük ikinci günlük giriş gerçekleşmiş oldu.

Bitcoin ETF’lerinin yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) 146.48 milyar dolara ulaştı. Bu, kripto piyasasının toplam değerinin %6.46’sına tekabül ediyor.

Benzer şekilde spot Ethereum ETF’leri de 20 günlük giriş serisini bozdu ve aynı gün 152.26 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Ethereum ETF’lerinin yönetim altındaki toplam varlıkları şu anda 20.11 milyar dolar seviyesinde. Bu, Ethereum’un toplam piyasa değerinin %4.70’ine tekabül ediyor.

Spot Solana ve XRP ETF’lerinin Onaylanma Olasılığı %95’e Çıktı

Bloomberg’in ETF analistlerine göre SEC’in bu yıl spot Solana, XRP ve Litecoin ETF’lerine onay verme olasılığı %95’e çıktı.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebi de önemli ölçüde arttı.

Metaplanet 463 Bitcoin daha satın alarak toplam varlıklarını 17.595 BTC’ye çıkardı.