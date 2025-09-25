Kripto Piyasası Fed Verisini Bekliyor – Bitcoin ve Altcoinler Düşüşe Geçti

Kripto para piyasası, yarın açıklanacak kritik Fed verisi öncesinde sert satış baskısı altında. Bitcoin gün içinde 111 bin dolar seviyelerine kadar gerilerken, Ethereum, Solana ve diğer önde gelen altcoinlerde de kayıplar dikkat çekti. Toplam piyasa değerinden son günlerde yüz milyarlarca dolar silindi.

Piyasayı ne tetikledi?

Uzmanlara göre satış dalgasının üç temel nedeni öne çıkıyor:

Kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi : Özellikle yüksek riskli vadeli işlemlerdeki likidasyonlar, satışların zincirleme şekilde hızlanmasına yol açtı.

: Özellikle yüksek riskli vadeli işlemlerdeki likidasyonlar, satışların zincirleme şekilde hızlanmasına yol açtı. Güçlü dolar etkisi : ABD verileri öncesinde yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, kripto dahil riskli varlıklardan çıkışı tetikledi.

: ABD verileri öncesinde yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, kripto dahil riskli varlıklardan çıkışı tetikledi. Fed belirsizliği: Yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, Fed’in enflasyon politikaları için en kritik göstergelerden biri. Bu nedenle piyasada temkinli bir bekleyiş hâkim.

Yarın açıklanacak PCE verisi neden önemli?

PCE, Fed’in enflasyonu ölçmek için en çok önem verdiği veri seti olarak biliniyor. Çekirdek PCE’nin beklentilerin üzerinde gelmesi hâlinde, “sıkı para politikası” beklentileri yeniden güçlenebilir. Bu senaryoda risk iştahı daha da zayıflayabilir ve kriptoda yeni satışlar görülebilir.

Tersine, veri beklentilerin altında kalırsa piyasada rahatlama yaşanabilir; Bitcoin ve altcoinlerde kısa vadeli bir toparlanma olasılığı gündeme gelebilir.

Olası senaryolar

Enflasyon yüksek çıkarsa : Dolar güçlenir, kripto ve teknoloji hisselerinde satış baskısı artar.

: Dolar güçlenir, kripto ve teknoloji hisselerinde satış baskısı artar. Enflasyon düşük çıkarsa : Risk iştahı canlanır, kripto piyasasında hızlı bir ralli ihtimali doğar.

: Risk iştahı canlanır, kripto piyasasında hızlı bir ralli ihtimali doğar. Veri beklentilere paralel gelirse: Piyasa bir süre konsolidasyon sürecine girebilir, yeni yön için ek veriler beklenir.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Analistler, kısa vadeli pozisyon taşıyan yatırımcıların volatiliteye karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Uzun vadeli yatırımcılar içinse yarınki verinin ardından oluşacak yeni fiyatlama koşulları kritik önemde olacak.

Kripto piyasasında gözler yarın açıklanacak PCE verisine çevrilmiş durumda. Verinin piyasa beklentilerini aşması hâlinde yeni bir volatilite kaçınılmaz görünüyor.