Kripto Piyasası FED Faiz Kararını Bekliyor – Bitcoin 2025’te Yeni Rekor Kırabilir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün iki günlük toplantısını tamamlayarak faiz kararını açıklayacak. Yatırımcıların gözü kulağı, uzun süredir beklenen ilk faiz indiriminin gelip gelmeyeceğinde. Kripto para piyasası ise bu gelişmeye kilitlenmiş durumda.

Bitcoin haftaya 115–117 bin dolar bandında giriş yaptı ve karar öncesinde dar bir bantta dalgalanıyor. Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoinlerde de temkinli fiyat hareketleri öne çıkıyor. Piyasada şimdilik büyük bir yön değişimi görülmese de, kararın ardından volatilitenin artması bekleniyor.

Fed’den ne bekleniyor?

Piyasalarda ağırlıklı senaryo, Fed’in politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesi yönünde. Bu adım, enflasyondaki soğuma ve ekonomik büyümede gözlenen yavaşlamayla uyumlu görülüyor.

Kararın yanı sıra Fed Başkanı’nın basın toplantısında vereceği mesajlar, önümüzdeki aylara dair yol haritası açısından belirleyici olacak.

Bitcoin için olası senaryolar

Faiz indirimi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekleyebilir. Likiditenin artması, kısa vadede Bitcoin’e yukarı yönlü hareket alanı açabilir. Doların zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesi de bu etkiyi güçlendirebilir.

Ancak piyasanın beklentisi çoktan fiyatlamış olabileceği için karar sonrası ilk etapta sert dalgalanmalar yaşanması da muhtemel. Beklentiden daha küçük bir indirim ya da temkinli mesajlar gelirse, yatırımcıların kısa süreli kâr realizasyonlarına yönelmesiyle Bitcoin’de geri çekilmeler görülebilir.

Uzmanların yorumu

Analistler, Fed’in faiz kararının kripto piyasaları için “çifte etkili” olabileceğini belirtiyor. Orta ve uzun vadede düşük faiz ortamı Bitcoin gibi varlıklar için destekleyici olsa da, kısa vadede haber akışı nedeniyle yüksek oynaklık kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle yatırımcıların pozisyon büyüklüklerini dikkatle ayarlamaları ve stop-loss seviyelerini göz ardı etmemeleri öneriliyor.

Fed’in bugün açıklayacağı karar, sadece geleneksel finans piyasaları için değil, kripto varlıklar açısından da yılın en kritik dönemeçlerinden biri olabilir. Eğer faiz indirimi süreci başlarsa, kripto piyasaları önümüzdeki dönemde yeni bir sermaye akışıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak belirsizliğin yüksek olduğu bu dönemde, yatırımcıların temkinli hareket etmesi büyük önem taşıyor.