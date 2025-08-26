Kripto Para Sahipliğinde Türkiye Zirvede

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

We Are Social ve Meltwater’ın hazırladığı Temmuz 2025 Dijital Global İstatistik Raporu, kripto para sahipliğine ilişkin dikkat çekici veriler sundu.

Rapora göre, 16 yaş üzerindeki internet kullanıcılarının kripto sahiplik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 10 seviyesindeyken, bu yıl da neredeyse aynı düzeyde kaldı ve ilk çeyrekte yüzde 9,9 olarak ölçüldü.

Türkiye ise bu alanda açık ara önde. Yüzde 25,6 sahiplik oranıyla dünya birincisi olan Türkiye, en yakın rakibi Brezilya’yı (yüzde 20,6) beş puan geride bıraktı. Listenin devamında Güney Afrika (yüzde 19,6) ve Nijerya (yüzde 19,1) yer alırken, kripto sahipliğinde en düşük oranlar Rusya, Çin ve Fas’ta görüldü.

Kriptoya Erkekler Daha Fazla Yöneliyor

Veriler, tüm yaş gruplarında erkeklerin kadınlara kıyasla kripto paralara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

25-34 yaş grubunda erkeklerin yüzde 16,2’si, kadınların ise yüzde 8,7’si kripto sahibi.

erkeklerin yüzde 16,2’si, kadınların ise yüzde 8,7’si kripto sahibi. 35-44 yaş aralığında erkeklerde oran yüzde 14,1 iken, kadınlarda yüzde 7,8 seviyesinde.

erkeklerde oran yüzde 14,1 iken, kadınlarda yüzde 7,8 seviyesinde. 65 yaş üstünde erkeklerin yüzde 3,2’si, kadınların yüzde 1,8’i kripto yatırımı yapıyor.

erkeklerin yüzde 3,2’si, kadınların yüzde 1,8’i kripto yatırımı yapıyor. 16-24 yaş grubunda erkekler yüzde 13,5, kadınlar ise yüzde 6 oranında kripto sahibi.

Güvenlik Kaygısı Artıyor

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise kişisel verilerin çevrimiçi ortamda kullanımına ilişkin kaygılar oldu.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 16 yaş üzeri internet kullanıcılarının yüzde 29,7’si bu konuda endişeliyken, 2025’te oran yüzde 30’a yükseldi.

Türkiye yüzde 29,9 ile dünya ortalamasına yakın seyrederken, güvenlik endişesinin en yüksek olduğu ülke yüzde 52,2 ile İspanya oldu.