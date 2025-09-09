Kripto Para Piyasası Neden Yükseliyor? – 9 Eylül 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası bugün yükselişte ve son 24 saatte ilk 100 coin’in 95’i değer kazandı. Genel olarak kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 2 artış göstererek yeniden 4 trilyon doları aştı ve şu anda 4,01 trilyon dolara ulaştı. Aynı zamanda toplam kripto işlem hacmi 155 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kısa Özet: Kripto piyasası Salı günü yüzde 2 yükseldi. İlk 100 coinden 95’i yeşile dönerken, ilk 10’un tamamı değer kazandı. BTC ve ETH yüzde 1,3 artışla sırasıyla 113.048 ve 4.359 dolara ulaştı. ETH’nin 3.500 doların altına inme ihtimali yüzde 20, BTC’nin 100.000 dolar altına düşme ihtimali de yüzde 20 olarak görülüyor. ABD’de faiz indirimi olasılığındaki artışın fiyatlara şimdiden yansıdığı değerlendiriliyor. Yatırımcılar, 11 Eylül’de açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi sakin bir fiyat seyrini bekliyor. ABD Bitcoin spot ETF’lerine 368,25 milyon dolar giriş olurken, ABD Ethereum ETF’lerinden 96,69 milyon dolar çıkış yaşandı. Nasdaq, tokenleştirilmiş ABD hisselerinin alım satımına izin verilmesi için SEC’e resmi başvuru yaptı. Kripto piyasası hissiyatı nötr bölgede kalmaya devam etse de yükseliş eğilimi artıyor.



Kazananlar ve Kaybedenler

Yazı hazırlandığı sırada, piyasa değerine göre ilk 10 coinden yedisi son 24 saatte yükseliş kaydetti.

Bitcoin (BTC) yüzde 1,3 değer kazanarak 113.048 dolardan işlem görüyor.

Ethereum (ETH) de aynı oranda artışla 4.359 dolara ulaştı.

Solana (SOL) yüzde 5,3 ile bu grupta en sert yükselişi gösterdi. Onu yüzde 5 artışla Cardano (ADA) takip etti. SOL 219 dolara, ADA ise 0,8877 dolara çıktı.

Günün en sınırlı yükselişini ise yüzde 0,8 ile Binance Coin (BNB) gerçekleştirdi ve 882 dolara ulaştı.

İlk 100 içinde yalnızca beş coin değer kaybetti.

MYX Finance (MYX) yüzde 282’lik dikkat çekici bir sıçrama yaparak 16 dolara çıktı. Onu yüzde 51 artışla 1,92 dolara yükselen Worldcoin (WLD) izledi. İki başka coin ise yaklaşık yüzde 11’lik çift haneli artışlar kaydetti.

Kaybedenler tarafında ise OKB (OKB) yüzde 2,3 düşüşle 189 dolara geriledi.

Öte yandan, Ant Group’un iştiraki Ant Digital Technologies’in Çin’de blockchain uygulamaları için 60 milyar yuan (yaklaşık 8,4 milyar dolar) değerinde enerji altyapısı ve varlığı devreye aldığı bildirildi. Bu girişim, ülkedeki en büyük gerçek dünya dijital defter kullanım örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fintech devinin kurumsal birimi, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi 15 milyondan fazla cihazı AntChain platformuna bağlamış durumda.

A unit of Ant Group is quietly making inroads to link over $8.4 billion worth of energy infrastructure and other real-world power assets to its blockchain, according to sources https://t.co/5jCqXZgnqN — Bloomberg (@business) September 9, 2025

‘Makro Belirsizlik Artarken Yatırımcılar Korunma Arayışında’

Onchain opsiyon platformu Derive.xyz’nin araştırma direktörü Sean Dawson’a göre kripto piyasası, 11 Eylül’de açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde sakinliğini koruyor.

Ancak piyasaların, faiz indirimi olasılığındaki artışı şimdiden fiyatladığı görülüyor. Dawson, “Kısa vadeli ETH volatilitesi Cuma gününden bu yana yüzde 34’ten yüzde 51’e çıktı. Ancak bu oran hâlâ haftalık ima edilen volatilitenin (yüzde 65) altında. Bu da yatırımcıların TÜFE etrafında sakin bir fiyat seyri, ancak daha geniş makro zaman dilimlerinde daha fazla hareket beklediğini gösteriyor” dedi.

ETH ve BTC’de 7 ve 30 günlük opsiyonlarda eğimin aşağı yönlü seyrettiğini belirten Dawson, bunun “yatırımcıların daha fazla put alarak makro belirsizlik karşısında korunma arayışına girdiğinin işareti” olduğunu söyledi.

ETH and BTC skew are sliding across both 7 day and 30 day tenors as traders are stack puts to hedge downside risk.



Macro uncertainty is back in the driver’s seat; watch those longs 😎 pic.twitter.com/NjM4fNYKXD — Sean | Derive (@SeanNotShorn) September 9, 2025

Bununla birlikte, ETH’nin 3.500 doların altına düşme ihtimali yüzde 18’den yüzde 20’ye çıktı. BTC’nin 100.000 doların altına inme olasılığı da yüzde 19’dan yüzde 20’ye yükseldi.

Yıl sonuna bakıldığında ise BTC’nin 140.000 doların üzerine çıkma ihtimali yüzde 23 (2 puan artış), ETH’nin 7.000 doların üzerine yükselme ihtimali ise yüzde 23 (değişmedi) olarak hesaplanıyor.

Takip Edilecek Seviyeler ve Gelişmeler

Salı sabahı itibarıyla Bitcoin (BTC) 113.048 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte 111.200 dolardan toparlanarak 113.226 dolara kadar çıktı.

Haftalık bazda yüzde 2,4 yükseliş kaydeden BTC, aylıkta yüzde 4,3 geride olsa da yıllıkta yüzde 106,3 artıda. Direnç 113.400 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 115.400 ve 117.150 dolara doğru hareket bekleniyor. Destekler ise 111.550 ve 110.000 dolar seviyelerinde.

Bitcoin Fiyat Grafiği. Kaynak: TradingView

Ethereum (ETH) şu anda 4.359 dolarda. Gün içinde iki kez 4.478 doları test eden ETH, en yüksek 4.380 doları gördü. Gün içi en düşük seviye ise 4.279 dolar oldu. ETH, aylık bazda yüzde 1,1 düşüşte, yıllıkta ise yüzde 89 yükselişte. Yatırımcılar şimdi fiyatın 4.270’in altına sarkıp 4.100 dolara doğru mu ilerleyeceğini, yoksa 4.400’ün üzerine çıkıp çıkamayacağını takip ediyor.

Kripto piyasa hissiyatı nötr bölgede kalmayı sürdürse de son 24 saatte hafif toparlandı. Korku ve Açgözlülük Endeksi dün 42 iken bugün 44’e yükseldi.

Bu, temkinli duruşun sürdüğüne ancak iyimserliğin de arttığına işaret ediyor.

Kaynak: CoinMarketCap

ABD Bitcoin spot ETF’leri, birkaç günlük çıkışın ardından haftaya pozitif girişlerle başladı. Pazartesi günü toplam 368,25 milyon dolarlık giriş kaydedildi. 12 fondan 10’u giriş görürken, hiç çıkış yaşanmadı.

En yüksek giriş 156,5 milyon dolarla Fidelity’ye, ardından 89,47 milyon dolarla Ark&21Shares’e ait.

Kaynak: SoSoValue

Buna karşın, ABD Ethereum ETF’leri 9 Eylül’de 96,69 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Haftalarca Bitcoin fonlarını geride bırakan ETH ETF’lerinde bu tablo dikkat çekici bir dönüş oldu.

Üç fon giriş görse de (en büyüğü Fidelity’nin 75,15 milyon dolarlık girişi), BlackRock’un 192,7 milyon dolarlık çıkışı toplamı negatife çevirdi.

Kaynak: SoSoValue

Öte yandan Nasdaq, tokenleştirilmiş ABD hisselerinin alım satımına izin verilmesi için SEC’e resmi başvuru yaptı. Bu adım, blockchain ile geleneksel piyasaları birleştirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılara geleneksel hisse alım satımı ile blockchain destekli tokenlar arasında seçim yapma imkânı sunacak.

It's official.@Nasdaq filed with @SECGov to enable tokenized securities trading, a historic move by a U.S. traditional exchange.



Tokenization is now becoming Wall Street policy, and Sonic is the fast, global chain built to scale it. pic.twitter.com/4rI8WNy7bz — Sonic (@SonicLabs) September 8, 2025

Diğer yandan, Eightco Holdings (Nasdaq: OCTO) hisseleri, şirketin 250 milyon dolarlık plan kapsamında Worldcoin’i ana hazinesine ekleyeceğini açıklamasının ardından Pazartesi günü yüzde 3.000’den fazla yükseldi. Şirket ayrıca Ethereum’u ikincil varlık olarak biriktirmeyi değerlendirdiğini ancak önceliğinin Worldcoin olacağını açıkladı.

Eightco Holdings Inc. $OCTO Announces $250 Million Private Placement With an Additional $20 Million Strategic Investment From BitMine $BMNR to Initiate World's First Worldcoin $WLD Treasury Strategy.



This stock pumped 5000% today, what memecoins. pic.twitter.com/6bZ2AszQu5 — Panzuki.eth⚡️ (@PandaAsiaStreet) September 8, 2025

Hızlı Soru-Cevap

Kripto neden bugün borsalarla birlikte hareket etti?

Kripto piyasası son 24 saatte yükseliş gösterdi, tıpkı borsaların Pazartesi günü kapanışa kadar sergilediği performans gibi. S&P 500 yüzde 0,21, Nasdaq-100 yüzde 0,46, Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,25 arttı. Bu yükseliş, Cuma günü açıklanan Ağustos istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendirmesiyle geldi.

Bu yükseliş kalıcı mı?

Kısa vadede yeni geri çekilmeler yaşanabilir. Ancak analistler, orta vadede daha sürdürülebilir bir yükseliş trendi ihtimalini güçlü görüyor.