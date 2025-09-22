Kripto Para Piyasası Neden Düşüyor? – 22 Eylül 2025

Son 24 saatte çoğu kripto varlık değer kaybederken, önde gelen coinler arasında yalnızca birkaç istisna öne çıktı.

Kripto para piyasası bugün düşüşte. Global piyasa değeri %3,8 gerileyerek 3,97 trilyon dolara indi. İşlem hacmi ise yükselerek 190,3 milyar dolara ulaştı.

Son 24 saatte büyük çoğunlukla önde gelen varlıklar kırmızıda işlem görürken, üst düzey coinler arasında birkaç istisna dışında genel tablo olumsuz.

Öne Çıkanlar: İlk 10 kripto paradan 9’u kırmızıda;

Bitcoin (BTC) %2,7 düşüşle 112.508 dolara geriledi, Ethereum (ETH) %6,7 kayıpla 4.166 dolara düştü;

Fear & Greed Endeksi 47 ile nötr bir piyasa hissiyatı gösteriyor;

Bitunix, Trump’ın 100.000 dolarlık H-1B vize ücreti düzenlemesinin piyasalarda volatiliteyi artırabileceği uyarısında bulundu;

ABD merkezli BTC spot ETF’leri 222,62 milyon dolar giriş gördü;

ABD ETH spot ETF’leri 47,75 milyon dolar kazanç sağladı;

Çin, düzenleyici tedbirler kapsamında Hong Kong’daki aracılık firmalarına RWA tokenleştirmeyi durdurma çağrısı yaptı.

Kriptoda Kazananlar ve Kaybedenler

Yazım anında, piyasa değeri bakımından ilk 10 kripto paradan dokuzu son 24 saatte kayıp yaşıyor.

Bitcoin (BTC) 112.508 dolardan işlem görüyor; son 24 saatte %2,7 düşerken, haftalık bazda hâlâ %2 değer kazanmış durumda.

Ethereum (ETH) ise %6,7 düşüşle 4.166,40 dolara gerileyerek ilk 10 arasındaki en sert günlük kayıplardan birini kaydetti.

Dogecoin (DOGE), %10,7 düşüşle 0,238 dolara gerileyerek kayıplarda öne çıkıyor; 7 günlük kayıp ise yaklaşık %10.

BNB (BNB), son 24 saatte %3,9 düşüş yaşamasına rağmen, haftalık grafikte yeşil kalan tek üst düzey coin; son 7 günde %11,1 artış gösterdi.

Trend olan tokenler arasında OG %26,8 düşüşle 4,31 dolara gerileyerek en çok kaybeden oldu. Bunu Aster takip ediyor; %15,1 düşüşle 1,46 dolara geriledi. Avantis de %3,6 düşüşle 2,07 dolara indi.

En çok kazananlar arasında PumpBTC öne çıkıyor; %140,9 artışla 0,2175 dolara yükseldi. Ardından Merlin Chain %46,8 artışla 0,373 dolara, Mavryk Network ise %30,6 artışla 0,1436 dolara ulaştı.

Piyasanın çoğunluğunda kısa vadeli kayıplar yaşansa da bazı altcoinler, yukarı ve aşağı yönlü aşırı volatilite göstermeye devam ediyor.

Öte yandan Ekim ayı kapıya dayanırken, analistler Bitcoin’in güçlü tarihsel performansını tekrarlayıp tekrarlamayacağını tartışıyor.

Bitcoin, son 12 Ekim’in 10’unda yeşil kapanış yapmış ve bu nedenle “Uptober” olarak adlandırılmıştı. 2017 veya 2021 benzeri bir ralli, BTC’yi mevcut seviyelerden yaklaşık 165.000 dolara taşıyabilir.

Trump’ın H-1B Ücreti Kripto Piyasalarında Tedirginlik Yarattı

Bitunix analistleri, Başkan Donald Trump’ın önerdiği 100.000 dolarlık H-1B vize ücretinin piyasaları sarstığını ve zaten kırılgan olan makro ortamda yeni siyasi riskler yarattığını belirtiyor.

Bu hamle, doğrudan 280 milyar dolarlık Hindistan IT dış kaynak sektörünü hedef alıyor ve ticaret gerilimleri, yasal mücadeleler ve artan kurumsal maliyetler olasılığını gündeme getiriyor.

Analistler, “Bu politika son derece siyasi ve muhtemelen şirketler ile hükümetler arasında müzakereler ve dava süreçlerini tetikleyecek,” uyarısında bulunarak, risk iştahındaki zayıflamanın sermayeyi ABD doları ve Hazine tahvilleri gibi daha güvenli varlıklara kaydırabileceğini belirtti.

Kripto piyasasında Bitcoin (BTC) yaklaşık 117.000 dolardan 114.000 dolara geriledi; alıcılar 113.000 dolar seviyesinde tekrar piyasaya girdi. Bitunix’e göre, “111.000 dolar kırılırsa, fiyat hızla ikincil destek seviyesi olan 108.000 dolara düşebilir.”

Direnç ise 119.000–120.500 dolar aralığında yoğun; likidite ısı haritaları kısa vadeli satıcı kümelerinin bu bölgede yoğunlaştığını gösteriyor.

Yatırımcılara, ABD–Hindistan gelişmelerini ve önde gelen teknoloji firmalarının tepkilerini yakından takip etmeleri öneriliyor. Netlik sağlanana kadar, hem geleneksel hem de dijital piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir.

Takip Edilecek Seviyeler ve Gelişmeler

Pazartesi sabahı itibarıyla Bitcoin 112.594 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2,6 değer kaybetti. 115.000 dolar bölgesini yeniden kazanamayan BTC, daha düşük bir aralığa geriledi; alıcılar 112.000 dolar civarında devreye girdi. Varlık hâlâ baskı altında ve 114.000 doların altındaki direnç seviyesinde konsolide oluyor.

Trader’lar 114.000–116.000 dolar aralığını yakından izliyor. Bu bölgenin temiz bir şekilde kırılması, 117.500 dolara doğru kapıları açabilir; ardından 119.000 dolar sonraki yükseliş seviyesi olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 111.000 dolar kritik destek seviyesi, bu seviye hacimle kırılırsa 108.000 dolar bir sonraki önemli destek olarak izleniyor.

Ethereum (ETH) ise 4.166 dolardan işlem görüyor ve günlük %6,6 düşüş yaşadı. ETH, hafta sonu kısa süreli olarak 4.500 doları test ettikten sonra sert bir reddedilme gördü ve daha düşük destek seviyelerine geri çekildi.

İlk direnç 4.300 dolar, ardından 4.500–4.600 dolar aralığı daha güçlü bir bölge olarak takip ediliyor. ETH 4.150–4.100 dolar aralığını koruyamazsa, fiyat 3.950 doları test edebilir; ardından 3.800 dolar önemli destek olarak öne çıkıyor.

Piyasa katılımcıları, ABD teknoloji sektörü volatilitesi ve Asya’dan gelen düzenleyici sinyaller gibi makro riskleri yakından takip ediyor; bu gelişmeler hafta boyunca fiyat hareketlerinde dalgalanmaları artırabilir.

Kripto piyasasında yatırımcı duyarlılığı ise hâlâ dengeli seyrediyor. CMC Crypto Fear and Greed Endeksi 47 seviyesinde, dün 48 idi ve geçen haftaki 51’den gerileyerek nötr bir görünümü koruyor. Bu tablo, trader’ların ne aşırı korku ne de piyasa coşkusuyla yönlendirilmediğini gösteriyor.

Bitcoin’in kritik direnç seviyelerinin altında dalgalanması ve devam eden makro riskler, katılımcıların net bir yön belirleyene kadar temkinli hareket ettiğini gösteriyor.

ABD Bitcoin spot ETF’leri, 19 Eylül’de güçlü girişler kaydetti ve 222,62 milyon dolarlık net yeni sermaye sağladı. Bu, tüm fonlardaki kümülatif net girişleri 57,72 milyar dolara taşırken, yönetim altındaki toplam varlıklar 152,31 milyar dolara ulaştı ve bu da Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %6,63’üne denk geliyor.

Günün lideri BlackRock IBIT oldu; 246,11 milyon dolarlık net girişle tek kazançlı fon olarak öne çıktı. Grayscale GBTC en büyük çıkışı gördü; 23,5 milyon dolar kaybetti ve 203,74 BTC elden çıktı.

Diğer fonlar, FBTC, BITB, ARKB ve HODL ise net giriş/çıkış kaydetmedi ve tek taraflı bir akış modeli oluştu. İşlem hacmi IBIT tarafından domine edildi ve 2,17 milyar dolara ulaştı; ardından FBTC ve GBTC geldi.

ABD Ethereum spot ETF’leri ise 19 Eylül’de 47,75 milyon dolarlık net giriş gördü. Bu, tüm ETH fonlarındaki kümülatif net girişleri 13,92 milyar dolara taşıdı. Yönetim altındaki toplam varlıklar 29,64 milyar dolara yükseldi ve bu da Ethereum’un piyasa değerinin %5,51’ine denk geliyor.

Listelenen dokuz ETF arasında BlackRock ETHA 144,29 milyon dolarlık net girişle lider oldu. Diğer fonlarda ise küçük çıkışlar gözlendi. Fidelity FETH 53,40 milyon dolarlık kayda değer bir çıkış yaşarken, Grayscale ETH ve ETHE sırasıyla 11,30 milyon ve 6,22 milyon dolarlık çıkış gördü.

Bu arada Çin’in menkul kıymetler düzenleyicisi, yerel aracı kurumlara Hong Kong’daki gerçek varlık (RWA) tokenleştirme işlemlerini durdurmaları yönünde sessiz bir uyarıda bulundu. Bu adım, hızla büyüyen dijital varlık sektörünün offshore bölgelerde geliştirilmesine ilişkin kırmızı bayraklar oluşturuyor.

Hızlı SSS

1. Kripto neden bugün hisse senetlerinin tersine hareket etti?

Kripto para piyasası son 24 saatte düşüş yaşarken, hisse senedi piyasası önceki işlem gününde rekor seviyelere yükseldi. Cuma kapanışında S&P 500 %0,49 artarken, Nasdaq-100 %0,70 yükseldi ve Dow Jones Endüstri Ortalaması %0,37 değer kazandı.