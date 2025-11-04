Kripto Para Piyasası Bugün Neden Düşüyor? – 4 Kasım

Kripto para piyasası bugün düşüşle işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, toplam piyasa değeri %3.9 gerileyerek 3.54 trilyon dolara düştü. Ancak 24 saatlik işlem hacminin 223 milyar dolara yükselmesi, piyasa genelindeki düşüşe rağmen aktivitede hafif bir artış olduğunu gösteriyor.

Kriptoda Kazananlar ve Kaybedenler

Bu haber yazıldığı sırada, ilk 10 kripto para biriminin 9’u son 24 saatte kırmızıda bulunuyor:

Bitcoin (BTC) %2.8 kayıpla 104.577 dolara geriledi ve piyasa değeri yaklaşık 2.08 trilyon dolarda kaldı.

Ethereum (ETH) %6.4 düşüşle 3.493 dolara gerilerken, BNB (BNB) %8.3 kayıpla 946 dolardan işlem görüyor.

XRP (XRP) %6.7 düşerek 2.25 dolara indi. Solana (SOL) ise majörler arasında en sert düşüşlerden birini yaşayarak %11.0 ile 157 dolara geriledi.

Dogecoin (DOGE) %6.6 düşüşle 0.1625 dolara, Cardano (ADA) ise %7.4 kayıpla 0.5349 dolara indi.

Bu düşüşe rağmen, bazı altcoin’ler dikkat çekici kazançlarla öne çıktı: Jelly-My-Jelly (JMJ) %183.3 fırlarken, Decred (DCR) %150 ve Zcash (ZEC) %19.4 yükseldi. Bu, artan volatilite ortamında gizlilik ve masternode tabanlı kripto paralara olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor.

Bu sırada, Michael Saylor’ın Bitcoin odaklı firması Strategy, Avrupa ve küresel kurumsal yatırımcıları hedefleyen, Euro cinsinden bir kredi aracı olan STRE’yi piyasaya sürme planlarını duyurdu.

Strategy is offering $STRE (“Stream”), our first ever Euro-Denominated Perpetual Preferred Stock, to European and global institutional investors. $MSTR pic.twitter.com/tCectc2uA2 — Michael Saylor (@saylor) November 3, 2025

Şirket, %10 Seri A Sürekli İmtiyazlı Hisse Senedi’nin (Perpetual Preferred Stock) 3.5 milyon hissesini ihraç etmeyi planlıyor. Elde edilen gelir, genel kurumsal kullanım ve ek Bitcoin alımları için ayrılacak. Bu duyuru, Strategy’nin 27 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 45.6 milyon dolar değerinde 397 BTC alımını takip ediyor.

Bitcoin 105.000 Doların Altında: ETF Çıkışları ve Balina Satış Baskısı Devam Ediyor

Bitcoin, devam eden ETF çıkışları ve büyük yatırımcıların (balinaların) kâr alması nedeniyle Asya işlemlerinin erken saatlerinde %3 düşüşle 105.000 doların altına kaydı. Bu hareket, Ekim sonundaki 19 milyar dolarlık tasfiyeden bu yana piyasanın temkinli havasını sürdürdü.

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards’a göre, on-chain veriler kurumsal birikimin yavaşladığını ve girişlerin yedi ay sonra ilk kez yeni Bitcoin arzının altına düştüğünü gösteriyor.

Won't lie, this was the main metric keeping me bullish the last months while every other asset outperformed Bitcoin. The trend could flip tomorrow, next week, or in 2 years. But right now we have 188 treasury companies carrying heavy bags with no business model and a lot less… https://t.co/ECTv3Klbmf — Charles Edwards (@caprioleio) November 3, 2025

Bu değişim, teknoloji kazançları ve Amazon’un OpenAI anlaşmasının öncülüğünde hisse senetlerinin yükselmesi ve ABD faiz indirimlerinin hızına dair beklentilerin azalmasıyla doların güçlenmesiyle ortaya çıkan daha geniş bir riskten kaçınma eğilimini yansıtıyor.

Analistler, Ekim ve Kasım düzeltmesinin aşırı kaldıracı temizlediğini ve piyasayı bir toparlanma aşamasına soktuğunu belirtiyor. SynFutures CEO’su Rachel Lin, uzun vadeli yatırımcıların sakin kaldığını ve borsa çıkışlarının devam ettiğini, bunun genellikle olumlu bir işaret olduğunu kaydetti.

Şimdilik, yatırımcılar ETF akışlarını ve Fed sinyallerini izlerken piyasanın yatay seyretmesi bekleniyor; daha yumuşak bir enflasyon verisi ise bu ayın ilerleyen günlerinde alım momentumunu yeniden canlandırabilir.

İzlenmesi Gereken Seviyeler ve Olaylar

Bu haber yazıldığı sırada Bitcoin 104.029 dolardan işlem görüyor ve günlük bazda %3,8 düşüşte. Varlık, 107.000 dolar seviyesindeki desteği kaybettikten sonra geri çekilmesini sürdürdü ve gün içi hissiyat savunmacı bir hal aldı. BTC şu anda 104.000 ila 106.000 dolar arasında dalgalanıyor, bu aralık son satış baskısının ardından bir konsolidasyon olduğunu gösteriyor.

106.500 doların üzerinde kararlı bir hareket, 109.000 ve 112.000 dolara doğru bir toparlanmanın yolunu açabilir; bu seviyelerde önceki dirençler kazançları sınırlandırmıştı. Aşağı yönde, 103.500 doların altındaki bir kırılma, piyasayı daha derin kayıplara maruz bırakabilir ve bir sonraki kayda değer destek, yatırımcılar tarafından izlenen kilit psikolojik bölge olan 101.000–100.000 dolar civarında görülüyor.

Bu arada, Ethereum 3.505 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %5,8 düşüş yaşadı. Coin, defalarca 3.700 doların üzerinde tutunamadıktan sonra zayıfladı, bu da satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

ETH 3.550 doları geri kazanırsa, 3.750–3.900 dolara doğru bir toparlanma girişiminde bulunabilir. Ancak, 3.450 doların altına düşmesi, daha güçlü alım desteğinin daha önce ortaya çıktığı 3.300–3.250 dolara doğru daha keskin bir düzeltmenin kapısını açabilir.

Bu arada, piyasa hissiyatı sert bir şekilde düşüşe geçti ve Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 27’ye düşerek “Korku” sinyali verdi.

Endeks dün 36, geçen hafta 42 ve bir ay önce 59’du. Bu tutarlı aşınma, kripto fiyatları düşmeye devam ederken yatırımcı güvenindeki erozyonu yansıtıyor. Keskin düşüş, piyasanın artan temkinliliğini ve volatil fiyat hareketleri ile azalan risk iştahı ortasında yatırımcıların pozisyonlarını azalttığını gösteriyor.

SoSoValue verilerine göre, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler) 3 Kasım’da 186.5 milyon dolar net çıkış kaydetti ve bu, kurumsal ürünler genelinde yenilenen bir satış baskısına işaret etti.

Kümülatif toplam net giriş şimdi 61.0 milyar dolarda duruyor; toplam net varlıkların değeri 143.5 milyar dolar olup, bu rakam Bitcoin’in piyasa değerinin %6.75’ine tekabül ediyor.

Bireysel ihraççılar arasında, BlackRock’un IBIT fonu 186.5 milyon dolarlık çıkışla başı çekerken, Fidelity’nin FBTC, Grayscale’in GBTC ve Ark & 21Shares’in ARKB fonlarında yeni giriş kaydedilmedi. BlackRock’un fonu, 85.3 milyar dolarlık toplam varlıkla baskınlığını koruyor.

Spot Ethereum ETF’leri de 3 Kasım’da 135.76 milyon dolar net çıkış gördü. Listelenen dokuz ETF arasında BlackRock’un ETHA fonu 81.7 milyon dolarla en büyük çıkışı kaydederken, Fidelity’nin FETH 25.1 milyon dolar ve Grayscale’in ETHE 15 milyon dolar çıkışla takip etti. Toplam kümülatif net giriş 14.23 milyar dolarda bulunuyor.

Buna karşılık, spot Solana ETF’leri 3 Kasım’da 70.05 milyon dolar net giriş gördü ve bu, üst üste dördüncü pozitif akış gününe işaret etti. Toplam kümülatif net giriş şimdi 269.26 milyon dolarda duruyor. İki listelenen ETF arasında Bitwise’ın BSOL fonu 65.16 milyon dolarla akışlara hakim oldu.

Öte yandan, FTX, Çin’deki alacaklıların sert muhalefetinin ardından, düzinelerce ülkedeki geri ödemeleri sınırlama yönündeki tartışmalı teklifinden vazgeçti.