Kripto Para Fiyat Tahmini – XRP, Cardano, Pi Coin

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 6, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin’in dün 125.506 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasının ardından, piyasa genelinde yükseliş beklentisi korunuyor. Bugün XRP, Cardano ve Pi Coin için yapılan fiyat tahminleri de oldukça pozitif görünüyor.

Son bir haftada Bitcoin de dahil olmak üzere birçok token çift haneli oranlarda kazanç elde ederken, piyasanın büyük kısmı tek haneli fakat istikrarlı artışlar kaydetti.

Uzmanlara göre, önümüzdeki haftalarda altcoin ETF’lerinin art arda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum, hafta sonu başlayan rallinin yıl sonuna doğru yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.

Bu çerçevede, XRP, Cardano ve Pi Coin için teknik göstergeleri ve temel verileri inceleyerek, 2025’in sonuna doğru bu üç kripto paranın nasıl bir tablo çizebileceğine dair analizler yapılıyor.

Kripto Fiyat Tahmini – XRP ($XRP): ETF Lansmanları Altcoini Yeni Zirvelere Taşıyabilir

XRP fiyatı son 24 saatte %2 gerilemiş olsa da, mevcut 2,99 dolar seviyesi, haftalık bazda %3,5, aylık bazda ise %6’lık bir artışı temsil ediyor.

Yıllık ölçekte ise XRP, %460’lık yükselişle son bir yılın en iyi performans gösteren ilk 100 kripto parası arasında yer aldı.

Bu güçlü performansın ardında, Ripple’ın SEC ile yürüttüğü hukuki süreci ağustos ayında sonlandırmasının ardından şirketin büyüme ivmesini yeniden kazanması yatıyor.

Ayrıca piyasada önümüzdeki haftalarda 10’dan fazla XRP ETF’inin hayata geçmesi bekleniyor. Bu gelişme, XRP’ye yönelik kurumsal ilgiyi önemli ölçüde artırabilir ve fiyatın yeni rekorlara ulaşmasını destekleyebilir.

Kaynak: TradingView

Teknik açıdan da XRP grafiği bugün oldukça umut verici görünüyor. Gösterge verileri, varlığın aşırı satım bölgesinden güçlü şekilde toparlandığını ortaya koyuyor.

Özellikle MACD (turuncu/mavi çizgi) göstergesinin eylül sonundan bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçmek üzere olması, alış baskısının geri döndüğüne işaret ediyor.

Son bir haftada balinaların yüksek miktarlarda XRP topladığı da zincir üstü verilerle doğrulanıyor. Bu da, önümüzdeki günlerde XRP’de yeni bir yükseliş dalgası olabileceğini gösteriyor.

Analistlere göre XRP, ekim ayı sonunda 3,60 dolara, yeni yıla ise 5 doların üzerinde girebilir.

Kripto Fiyat Tahmini – Cardano ($ADA): Ağ Büyümesi ve Grayscale ETF’si ADA’yı Yukarı Taşıyabilir

Cardano (ADA) fiyatı, 24 saatte %3 düşüşle 0,8511 dolara geriledi. Ancak son yedi günde %6,5, son bir ayda ise %3 yükseliş kaydetti. Aylık artış sınırlı görünse de, bu durum ADA’nın yıl bitmeden daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Cardano’nun güçlü temellerinden biri de, varlık yönetim devi Grayscale’in önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeyi planladığı çoklu kripto ETF’sine ADA’yı dahil etmesi. Bu adım, kurumsal yatırımcıların ADA’ya olan ilgisini artırabilir.

Ayrıca Cardano, katman-1 ağlar arasında “gizli favori” olarak görülüyor. Ekosisteminde yer alan projelerin her geçen ay istikrarlı şekilde artması, ağın organik büyümesinin sürdüğünü gösteriyor.

ADA’nın mevcut fiyat seviyesi bu açıdan oldukça cazip; zira token hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 doların %72 altında işlem görüyor.

Kaynak: TradingView

Üstelik ADA, temmuz sonundan bu yana neredeyse sürekli aşırı satım bölgesinde, bu da güçlü bir toparlanma rallisinin geciktiğini işaret ediyor.

Analistlere göre bu veriler, ADA için umut verici bir tablo çiziyor. Cardano’nun fiyatı ekim sonuna kadar 1 dolara ulaşabilir, yıl sonuna doğru ise 3 dolar seviyesini yeniden test edebilir.

Kripto Fiyat Tahmini – Pi Network ($PI): Aşırı Satış Baskısı Altcoini Güçlü Bir Toparlanma İçin Konumlandırıyor

Pi Network (PI) bugün 0,2602 dolara gerileyerek haftalık bazda %2,5, son 30 günde ise %24 değer kaybetti.

Daha da endişe verici olan, token’ın şubat sonunda 2,99 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %91 düşüş yaşamış olması. Bu sert gerileme, projenin kalıcı bir değer kaybı döngüsüne girdiği yönünde endişeleri artırıyor.

Üstelik XRP ve Cardano’nun aksine, Pi Network’ü içeren herhangi bir yaklaşan ETF bulunmuyor. Bu da yakın vadede kurumsal yatırım akışının zayıf kalacağı anlamına geliyor.

Grafik görünümüne bakıldığında, PI’nin mayıs ayında yaşadığı kısa süreli sıçramadan bu yana istikrarlı bir düşüş trendinde olduğu görülüyor. Gösterge verileri de bu tabloyu destekliyor: RSI (sarı) göstergesi mayıs sonundan beri 50’nin altında, MACD ise aynı dönemde negatif bölgede seyrediyor.

Kaynak: TradingView

Bu tür teknik göstergeler genellikle bir varlığın “aşırı satım” bölgesinde bulunduğunu ve yakın zamanda bir toparlanma potansiyeli taşıdığını işaret eder. Ancak bazı analistler, Pi Network’ün durumunun diğerlerinden farklı olduğunu savunuyor.

Proje, şubat ayındaki lansmanından bu yana ivme kazanmakta zorlandı. Bunun başlıca nedenlerinden biri, token’ın hâlâ Binance gibi büyük borsalarda listelenmemesi.

Yine de, bu kadar aşırı satılmış bir varlıkta olası bir büyük borsa listelemesi, PI’nin fiyatını hızla yukarı taşıyarak önceki zirvelerine doğru güçlü bir toparlanma başlatabilir.

PEPENODE Ön Satışta 1,6 Milyon Dolar Topladı – Yeni 100x Meme Coin mi Geliyor?

Kripto piyasası yıl sonuna yaklaşırken büyük bir ralli beklentisi güçleniyor. Bu dönemde yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek için yeni çıkan coin’lere yöneliyor. Zira birçok başarılı ön satış projesi, borsaya girişin ardından piyasayı katlayan getiriler sunabiliyor.

Son dönemde dikkat çeken projelerden biri PEPENODE ($PEPENODE) oldu. ERC-20 tabanlı bu yeni meme coin, “mine-to-earn” (kazanmak için madencilik yap) özelliğiyle fark yaratıyor. Proje, ön satışta şu ana kadar 1,6 milyon doları aştı ve yatırımcı ilgisini hızla artırıyor.

No chains are going to keep this Pepe from his $PEPENODE 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/GLcDi4jvOI — PEPENODE (@pepenode_io) October 6, 2025

PEPENODE’un en dikkat çekici yönü, kullanıcıların sanal madencilik ekipleri kurabilmesine olanak tanıyan sistemi. Yatırımcılar, PEPENODE harcayarak daha fazla sanal node satın alabiliyor ve bu sayede kazançlarını artırabiliyor.

Proje, ödülleri Pepe ve Fartcoin gibi diğer popüler token’lar üzerinden dağıtarak ek bir teşvik sağlıyor. Ayrıca yatırımcılar, PEPENODE token’larını stake ederek yıllık %700’ün üzerinde getiri elde edebiliyor.

Ön satış şu anda $0.0010874 seviyesinden devam ediyor ve fiyat birkaç günde bir artıyor. Projeye katılmak isteyen yatırımcılar, resmî PEPENODE web sitesinden satışa erişim sağlayabiliyor.

Buradan PEPENODE Satın Alın