Kripto Para Fiyat Tahmini – 8 Ağustos: XRP, Stellar, Chainlink

Geçtiğimiz ay Bitcoin, 122.838 dolar ile tarihte görülmemiş bir zirveye ulaştı. Bu gelişme, halving sonrası beklenen ancak geciken kripto boğa koşusunun artık kapıda olabileceğine dair spekülasyonları tetikledi.

Yükseliş ivmesi, önde gelen altcoin’lere ve en popüler meme coin’lere olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Son bir yılda XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi token’ların her biri kendi rekor seviyelerini gördü.

Büyük bir “altına hücum” döneminin başlayabileceği beklentisini güçlendiren bir diğer gelişme ise, ABD’li düzenleyicilerin kripto sektörü için uzun zamandır beklenen kuralları hayata geçirmeye bir adım daha yaklaşması oldu. Geçtiğimiz hafta SEC, menkul kıymet düzenlemelerini modernize etmeyi ve dijital varlık sektörüne netlik getirmeyi hedefleyen iddialı “Project Crypto” çerçevesini duyurdu.

Piyasada boğa sinyalleri “al” ya da “HODL” yönünde yanıp sönerken, birçok analist önümüzdeki dönemde şu altcoin’lerin önceki fiyat tavanlarını aşabileceğine inanıyor.

Ripple (XRP): Bankalar ve BM Destekli Sınır Ötesi Ödeme Coin’i, 2026’dan Önce Yeni Bir Fiyat Rekoru Kırabilir mi?

18 Temmuz’da Ripple’ın yerel tokenı XRP ($XRP), 3,65 dolara ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geride bıraktı. Fiyat o tarihten bu yana yaklaşık %8,8 gerileyerek 3,33 dolar seviyesine inse de, son 24 saatte kaydedilen %8’lik güçlü toparlanma, yükseliş ivmesinin geri döndüğüne işaret ediyor.

XRP’nin avantajı; ışık hızında gerçekleşen transfer süreleri, yok denecek kadar düşük işlem maliyetleri ve geleneksel bankacılık aracılarının devre dışı bırakıldığı küresel ödeme altyapısında yatıyor. Bu verimlilik, kurumsal benimsemeyi artırırken Birleşmiş Milletler gibi büyük kuruluşlardan da onay aldı.

2023’te ABD’de görülen tarihi bir dava, XRP’nin bireysel yatırımcıya yönelik satışlarının menkul kıymet sayılmadığını karara bağlayarak token üzerindeki büyük bir hukuki belirsizliği ortadan kaldırdı. Bu dava bu yılın başlarında resmen kapandı ve yatırımcı ilgisi yeniden güçlendi. Son 12 ayda XRP %441 artış göstererek, aynı dönemde %104 değer kazanan Bitcoin’i dört kat geride bıraktı.

Teknik göstergeler de güçlenme sinyalini destekliyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu an 62 seviyesinde ve yoğun alım baskısını işaret ediyor. Ayrıca XRP, son bir ayda %41 yükselerek Bitcoin’in %7’lik artışını açık farkla geride bıraktı.

Temmuz ayında XRP, yoğun alım baskısıyla 30 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gördü. Şu anda 3 dolar seviyesinde güçlü bir destek oluşmuş durumda, bu da aşağı yönlü riskin sınırlı olduğu anlamına geliyor.

2024 sonu ile 2025 başı arasında oluşan boğa flaması formasyonu ise önümüzdeki haftalarda fiyatın 4 dolara doğru kırılma ihtimalini güçlendiriyor.

Stellar (XLM): BM Destekli Bir Diğer Kripto Yakında Yeni Bir Fiyat Rekoru Kırabilir

2014’te piyasaya sürülen Stellar ($XLM), kripto pazarının en köklü projeleri arasında yer alıyor. Hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi işlemler için geliştirilen Stellar, Ripple’ın XRP’si ve Bitcoin Cash ile benzer kullanım alanlarını hedefliyor ancak tamamen farklı bir teknik altyapıya sahip.

Bu özellikleri sayesinde Stellar, Birleşmiş Milletler tarafından XRP ile birlikte anılıyor. BM, geçen yılın sonunda yayımladığı raporda, aracı kurumlara ihtiyaç duymayan gelecekteki küresel ödeme ağında bu iki ödeme coin’inin de yer alabileceğini belirtmişti.

Bitcoin’in enerji yoğun Proof-of-Work sistemi yerine Stellar, işlemleri doğrulamak için rekabetçi madencilik gerektirmeyen, güvenilir doğrulayıcıların bulunduğu Stellar Consensus Protocol (SCP) mekanizmasını kullanıyor.

14,5 milyar doları aşan piyasa değeriyle Stellar, en büyük 14. kripto para konumunda. ABD’li yasa yapıcılar yıl sonuna kadar net düzenlemeleri tamamlarlarsa XLM çok güçlü bir ralliye girebilir.

2024 sonlarından Mart ayı sonuna kadar görülen boğa flaması formasyonu, olası bir kırılmaya işaret ediyordu ve bu kırılma, Temmuz ortasına kadar bazı büyük yatırımcı (balina) alımlarıyla gerçekleşti. Şu anda da benzer bir hareket görülüyor; XLM, son 24 saatte %13 yükselerek bu yazının yazıldığı sırada 0,446 dolardan işlem görüyor.

0,50 dolar seviyesinde bir direnç bekleniyor ancak yükselişin sürmesi halinde token’ın Ekim’e kadar 0,80 dolara ulaşması mümkün. Bu seviyeden sonra ise, 3 Ocak 2018’de kaydedilen 0,8756 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşması neredeyse kesin görünüyor.

Chainlink ($LINK): Blockchain’e Ara Bağlantı Getiren Kripto, Bir Gecede %12 Yükseldi

Günün öne çıkan coin’lerinden biri Chainlink (LINK) oldu. Token, son 24 saatte %12’lik etkileyici bir yükseliş kaydederek 19,32 dolardan işlem gördü.

Chainlink’in temelinde, blockchain tabanlı akıllı kontratlara zincir dışı, gerçek dünya verilerini aktaran merkeziyetsiz bir “oracle” ağı yer alıyor. Bu sayede mevcut veri sistemleri ile hem halka açık hem de özel blockchain’ler arasında kesintisiz bağlantı kurulabiliyor.

Sektörün önde gelen isimleri, küresel kripto benimsenmesinin anahtarı olarak “interoperability” yani zincirler arası uyumu gösteriyor. Bu açıdan Chainlink, yalnızca gerçek dünya verisi ile blockchain’i değil, tüm blockchain ağlarını birbirine bağlayan önemli bir köprü konumunda. Bu yüzden projenin SWIFT ile ortaklık kurmuş olması da şaşırtıcı değil.

Teknik görünüme göre $LINK’in ay sonuna kadar 30 dolara ulaşması mümkün. Ocak’tan Mart ortasına kadar fiyat hareketlerinde oluşan düşen kama formasyonu, genellikle güçlü bir boğa kırılımının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Chainlink’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu an 64 seviyelerinde ve bu durum, fiyat yükselmeye devam ettikçe alım iştahının bir miktar soğuyabileceğini gösteriyor. 25 dolar ve 30 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, güçlü teknik görünüm ve ABD’den gelebilecek düzenleyici destek söylemleri sayesinde, $LINK şu anda altcoin kategorisinde en yüksek kazanç potansiyeline sahip projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin’e Katman-2 Gücü Getiriyor, 10 Kat Artış Beklentisi

Kripto piyasasında henüz erken aşamada olan bazı projeler, küresel benimseme sürecinde öne çıkmaya hazırlanıyor. Bu projelerden biri de Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper, Bitcoin için geliştirilen ilk Katman-2 (Layer 2) protokolü olarak hem ölçeklenebilirlik sorunlarını çözüyor hem de viral internet kültürünü işin içine katarak topluluk odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Proje, Bitcoin’in kullanım alanlarını genişletmeyi hedeflerken yüksek hız ve düşük maliyetli işlemler sunuyor.

Ön satış aşamasında şimdiden yaklaşık 7,7 milyon dolar toplayan Bitcoin Hyper, piyasa uzmanlarına göre resmi lansman sonrası 10 kata kadar değer kazanabilir.

Teknik tarafta, Solana Virtual Machine (SVM) entegrasyonu sayesinde Bitcoin’in uzun süredir tartışılan yavaş işlem hızı ve yüksek ücret sorunlarını çözen proje, Canonical Bridge teknolojisi ile neredeyse anlık BTC transferleri sağlıyor.

Ultra düşük gas ücretleri sayesinde merkeziyetsiz uygulamalar (dApp), meme token’lar ve ödeme platformları için uygun bir altyapı sunuyor. Coinsult tarafından yapılan güvenlik denetimi ise akıllı sözleşmelerde herhangi bir açık bulunmadığını ortaya koydu.

$HYPER token ekosistemin merkezinde yer alıyor; staking ödülleri, işlem ücretleri ve özel platform avantajlarına erişim bu token üzerinden sağlanıyor. Erken dönem yatırımcıları ise yıllık %139’a varan getiri ve yönetim hakkı elde edebiliyor.

Daha fazla bilgi için resmi ön satış web sitesini ziyaret edin veya Bitcoin Hyper’ı X ve Telegram‘da takip edin.