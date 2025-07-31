Kripto Para Fiyat Tahmini: 31 Temmuz – XRP, Cardano, Pi Coin

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Lider kripto para birimi Bitcoin, iki haftadan biraz daha uzun bir süre önce gördüğü 122.838 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece %3,5 aşağıda işlem görürken, 2021’deki efsanevi boğa sezonunu geride bırakacak yeni bir yükseliş beklentisi güç kazanıyor.

Bu uzun süreli iyimser hava, öne çıkan bazı altcoin’ler ile en iyi meme coin’ler arasında dikkat çekici bir büyümeye zemin hazırladı. Son bir yıl içinde XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi coin’ler tarihi fiyat sıçramaları yaşarken, piyasada genel bir yükseliş dalgasının sinyallerini verdi.

Piyasada uzun soluklu bir boğa döngüsünün ivme kazanmasıyla birlikte, yatırımcılar gözlerini giderek daha fazla tarihî zirvelerini aşma potansiyeline sahip token’lara çeviriyor.

Ripple (XRP): Küresel Para Transferi Kriptosu, Bu Yıl Fiyat Performansında Bitcoin’i Geride Bıraktı

Ripple’ın XRP token’ı, 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı ve yeni bir zirveye imza attı.

Her ne kadar fiyatı o tarihten bu yana yaklaşık %13,2 düşüşle 3,17 dolara gerilemiş olsa da, XRP son bir ayda hâlâ %43 yükselişle güçlü bir performans sergiliyor. Şu anda bir konsolidasyon sürecinde yatay hareket ediyor gibi görünse de, yatırımcı ilgisinin devam etmesi yeni bir rallinin habercisi olabilir.

Kurumsal yatırımcılar açısından XRP’nin cazibesi; hızlı işlem onayı, düşük ücretler ve aracıya ihtiyaç duymadan sınır ötesi transfer imkânı sunmasından kaynaklanıyor. Hatta Birleşmiş Milletler gibi bazı büyük kuruluşlar da bu teknolojiyi yakından takip ediyor.

Uzun süren bir hukuk mücadelesinin ardından Ripple, 2023’te önemli bir zafer elde etti. ABD mahkemesi, XRP’nin bireysel yatırımcılarla yapılan işlemlerini menkul kıymet satışı olarak değerlendirmedi.

2025’e gelindiğinde, SEC’in davayı resmen sonlandırmasıyla birlikte hukuki belirsizlik ortadan kalktı ve bu durum yatırımcı güvenini ciddi şekilde artırdı.

Olumlu düzenleyici ortam sayesinde XRP’ye büyük miktarda sermaye akışı gerçekleşti ve token yıllık bazda %388 gibi dikkat çekici bir kazanç elde etti. Aynı dönemde Bitcoin’in getirisi ise %79 ile sınırlı kaldı.

XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI), geçen haftanın başındaki aşırı alım bölgesi olan 86 seviyesinden 54’e gerileyerek daha dengeli bir noktaya geldi. Bu düşüş, bazı yatırımcıların kâr satışına geçtiğini gösteriyor. Bu da hafta sonuna girerken kısa vadeli bir satış baskısı yaratabilir ve stratejik alımlar için fırsat doğurabilir.

Son 24 saatte XRP %1,8 artışla genel kripto piyasasından pozitif ayrıştı. Aynı sürede toplam piyasa değeri %3,6 düşerek 3,97 trilyon dolara geriledi. RSI değeri 50 seviyesine yaklaşana kadar aşağı yönlü hareketin sürmesi mümkün olsa da, 3 dolar seviyesinde güçlü bir destek hattı oluşuyor.

2024 sonundan Nisan başına kadar oluşan yükseliş bayrağı formasyonu, XRP’nin sonbahara kadar 4 dolara ulaşabileceğine işaret ediyor.

Cardano (ADA): Çevre Dostu Ethereum Alternatifi 2025’te Yeni Zirvelere Ulaşabilir mi?

Cardano (ADA), son dönemde yeniden ilgi odağı oldu ve geçtiğimiz ay boyunca %39’luk bir yükselişle dikkat çekti. Bu hareket, güçlü teknik göstergeler ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle destekleniyor.

XRP ve Solana ile birlikte, ADA’nın eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen ulusal kripto rezervine dahil edilebilecek adaylar arasında anılması da dikkat çekici bir gelişme oldu.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından 2014 yılında geliştirilen Cardano, akademik temelli yaklaşımı ve çevre dostu Proof-of-Stake (PoS) konsensüs mekanizmasıyla öne çıkıyor. Bu model, Ethereum’un enerji tüketimi yüksek madencilik sisteminden uzaklaşmasında da etkili olmuştu.

Şu anda 28,4 milyar doları aşan piyasa değeriyle işlem gören ADA’nın, Solana’yı geride bırakıp Ethereum’un en güçlü rakibi unvanını alması için fiyatını üç katına çıkarması gerekiyor.

Son 24 saatte %2 değer kazanan ADA, Bitcoin’in %0,2’lik artışını geride bırakarak XRP benzeri bir direnç sergiliyor.

Birçok analist, ADA’nın 0,7876 dolarlık mevcut seviyesinden yıl ortasına kadar 1,50 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Daha iyimser senaryolarda ise Eylül 2021’deki 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönüş ihtimali konuşuluyor. Bu da mevcut seviyeye göre neredeyse %300’lük bir artış anlamına geliyor.

Son fiyat hareketleri, yükseliş yönlü bir bayrak formasyonunu ortaya koyuyor ve bu da daha fazla kazanç sinyali veriyor. RSI göstergesi ise geçtiğimiz günlerdeki 85 seviyesinden 54’e gerileyerek kâr satışlarının kademeli şekilde sürdüğünü gösteriyor. XRP ile benzerlik gösteren bu teknik görünüm, yıl bitmeden ADA’da daha fazla yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bir sonraki büyük direnç seviyesi 1,15 dolar civarında, güçlü destek ise 0,85–0,90 dolar aralığında şekillenmiş durumda.

Pi Network ($PI): Mobil Madencilikte Devrim Yaratan Proje Yaz Sonuna Kadar Zirveyi Geri Alabilir mi?

Pi Network, geleneksel kripto madenciliğine meydan okuyan kullanıcı dostu “dokun-kazan” sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sistem, pahalı donanımlara ve yüksek elektrik tüketimine ihtiyaç duymadan madencilik yapılmasına olanak tanıyor.

Klasik modellerin aksine Pi, kullanıcıların sadece mobil uygulama üzerinden günlük etkileşimle token kazanmasına imkân sağlıyor. Bu da yeni katılımcılar için giriş engellerini önemli ölçüde azaltıyor.

Şubat 2025’te ana ağının devreye girmesiyle birlikte Pi Network’te büyük bir benimsenme dalgası yaşandı. Mayıs ayının başında $PI token’ı sadece dört gün içinde %171 değer kazanarak 0,58 dolardan 1,57 dolara fırladı. Bu hızlı yükseliş, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların projeye olan ilgisini açıkça gösterdi. Ancak şu anda token yaklaşık 0,42 dolardan işlem görüyor.

RSI göstergesi 35 seviyesine gerilemiş durumda ve düşüş eğilimi devam ediyor; bu da kısa vadede satış baskısının sürebileceğini gösteriyor.

Ancak bu geri çekilme, Pi Network’ün uzun vadeli potansiyeline inanan yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatına dönüşebilir. Mart-Nisan ayları arasında oluşan belirgin bir düşen kama formasyonu, potansiyel bir kırılma sinyali veriyor. Eğer piyasa yeniden iyimser havaya girerse ve yatırımcılar bu düşük seviyeleri değerlendirmek isterse, $PI sonbahara kadar 3 doları görebilir.

Kullanımı son derece basit arayüzü ve özel olarak geliştirilen Layer 1 blokzinciri sayesinde Pi Network, küresel kripto benimsenmesinin bir sonraki aşamasında güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Snorter ($SNORT): Düşük Değerli Ön Satışta, Meme Coin ile Alım-Satım Botunun Güçlerini Birleştiren Yeni Proje

Yüksek getiri potansiyeli taşıyan erken aşama projeleri arayanlar için yeni token lansmanları genellikle en hızlı büyüme fırsatlarını sunar.

Bu alanda öne çıkan projelerden biri Snorter ($SNORT). Solana tabanlı bu meme coin, yalnızca eğlenceli bir token olmanın ötesine geçerek gerçek alım-satım araçları sunuyor ve çoklu zincir desteği hedefliyor. Telegram üzerinden erişilebilen Snorter, canlı piyasa verilerini doğrudan grup sohbetlerine entegre ediyor.

%0,85 gibi düşük bir işlem ücretiyle Snorter; BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlara doğrudan rakip oluyor. Sunulan özellikler arasında MEV’ye karşı dirençli takaslar, kopya işlemler, rug pull (kaçış dolandırıcılığı) tespiti ve otomatik limit emirleri yer alıyor—yani aktif yatırımcılar için kapsamlı bir araç seti sunuluyor.

Yatırımcı ilgisi şimdiden yüksek: Ön satış sürecinde 2,6 milyon doların üzerinde fon toplandı. Platform, erken katılanlar için yıllık %162’ye varan staking ödülleri vadediyor. Token hâlâ 0,10 doların altında fiyatlanıyor ve önümüzdeki ön satış turlarında fiyatın artması bekleniyor. Bu da erkenden dahil olmak isteyenler için önemli bir fırsat olabilir.

İster deneyimli bir kripto yatırımcısı olun, ister meme token’lara yeni adım atıyor olun—Snorter, hızla değişen kripto dünyasında güçlü ve erişilebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Snorter’ı X (eski adıyla Twitter) ve Instagram’da takip edebilir ya da doğrudan resmi web sitesinden ön satışa katılabilirsiniz.