Kripto Para Fiyat Tahmini – 25 Temmuz: XRP, Pepe, Shiba Inu

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Geçtiğimiz pazartesi günü Bitcoin’in 122.838 dolarla ulaştığı tarihi zirve, yatırımcılar arasında güçlü bir boğa havası estirdi. Varlık o günden bu yana %5,7 oranında geri çekilmiş olsa da, yeni bir yukarı yönlü kırılım beklentisi hâlâ yüksek.

Bitcoin’in bu hızlı yükselişi, büyük altcoin’lerin yanı sıra en popüler meme coin’leri de yukarı taşıdı. XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi token’lar, son bir yıl içinde yeni zirveler görerek daha geniş çaplı bir piyasa genişlemesine duyulan güveni pekiştirdi.

Şu anda toplam kripto para piyasa değeri 4 trilyon dolar sınırının hemen altında seyrediyor. Son 24 saatte görülen %5,3’lük düzeltme, güçlü yükseliş sonrası fiyatların dengelenmeye başladığını gösteriyor.

Yatırımcılar, büyük bir boğa koşusu beklentisiyle birlikte, gözlerini geçmiş zirvelerini aşma potansiyeli taşıyan dijital varlıklara çevirmiş durumda.

Ripple (XRP) Fiyat Tahmini: Sınır Ötesi Ödemelerin Lideri Yeni Zirvelerle Gündemde

Ripple’ın XRP’si, geleneksel finans sistemleri ile blokzincir ağları arasında köprü kuran en güçlü dijital varlıklardan biri olmaya devam ediyor. 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geride bırakan XRP, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak şu anda 3,11 dolar civarında işlem gören XRP, zirveye kıyasla %14,3 düşüşle düzeltme sürecine girmiş durumda. Buna rağmen, son gelişmeler yatırımcıların yukarı yönlü hareket beklentilerini canlı tutuyor.

Yıldırım hızındaki işlem onay süreleri, neredeyse sıfıra yakın işlem ücretleri ve aracı kurumlara ihtiyaç duymayan sınır ötesi transfer kabiliyeti sayesinde XRP, Birleşmiş Milletler de dâhil olmak üzere birçok kurumsal aktörün ilgisini çekti.

Dört yıl süren yasal mücadelenin ardından Ripple, 2023’te ABD mahkemesinden XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığı yönünde tarihi bir karar aldı. SEC’in 2025’te davayı kapatmasıyla birlikte, düzenleyici belirsizlik sona erdi ve XRP’nin piyasa konumu sağlamlaştı.

Bu yasal netlik, XRP’ye ciddi sermaye akışını tetikleyerek son 1 yılda %413’lük etkileyici bir fiyat artışı sağladı. Aynı dönemde Bitcoin yalnızca %81 yükseldi.

RSI göstergesi pazartesi günü aşırı alım bölgesine işaret eden 86 seviyesinden 60’a geriledi. Bu da satış baskısının arttığını gösteriyor. XRP son 1 ayda %44’lük yükselişle Bitcoin’in %9’luk performansını büyük farkla geride bıraktı. Ancak bu hızlı çıkışın ardından gelen kâr satışları, hafta sonu boyunca fiyatın düşmesini sürdürebilir. Bu da yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı yaratabilir.

XRP, son 7 günde %10 değer kaybetti ve RSI 50 seviyesine yaklaşana kadar bu düşüş devam edebilir. Fiyatın 30 günlük hareketli ortalama ile yeniden hizalanması bekleniyor. Bununla birlikte, 3 dolar seviyesinde güçlü psikolojik destek bulunması, daha derin kayıpların önünü kesebilir.

Geçtiğimiz yılın sonu ile bu yılın nisan ayı arasında XRP, genellikle güçlü yükselişlerin habercisi olan boğa flama (bull flag) formasyonunu oluşturdu. Bu teknik yapı, sonbahara kadar 4 dolara doğru yeni bir hamlenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Pepe (PEPE) Fiyat Tahmini: Kripto Dünyasının En Büyük Kurbağası Yeni Zirveleri Hedefliyor

Mizah ve kültürel etkisini arkasına alarak hızla yükselen Pepe (PEPE), iki yıl gibi kısa bir sürede piyasa değeriyle en büyük üç meme coin’den biri haline geldi.

Matt Furie’nin ikonik kurbağa karakterinden ilham alan Pepe, erken yatırımcılarına ciddi kazançlar sağlayarak piyasa değerini 5,1 milyar doların üzerine taşıdı. Nisan 2023’te piyasaya sürülmesinin ardından sayısız taklidi çıksa da hiçbiri Pepe’nin yakaladığı ivmeye ulaşamadı.

Token, X CEO’su Elon Musk’ın kısa süreliğine Pepe temalı bir avatar kullanmasıyla birlikte daha da geniş kitlelere ulaştı.

Şu anda 0,00001221 dolar seviyelerinde işlem gören Pepe, son 1 ayda %23 değer kazandı. Ancak bu toparlanmaya rağmen, 2024 sonlarında kaydettiği 0,00002803 dolarlık tarihi zirvesinin hâlâ %56,4 altında. Yılın ilk yarısında grafiklerde görülen “düşen takoz” formasyonu, genellikle yukarı yönlü kırılmaların öncüsü olarak kabul ediliyor.

RSI göstergesi şu anda 52 seviyesinde ve aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Bu da satış baskısının arttığını ve hafta sonu boyunca fiyatın biraz daha geri çekilebileceğini gösteriyor. Bu düşüş, yatırımcılar için yeni bir alım fırsatına dönüşebilir.

Kripto para piyasası genel olarak %5,3’lük düşüş yaşarken, Pepe yalnızca %2 geriledi. Bu durum, Pepe gibi yüksek piyasa değerine sahip meme coin’lerin, piyasa büyüdükçe klasik kripto paralar gibi değer koruma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Bitcoin’in fiyat hareketiyle paralellik gösteren bu duruş, Pepe’nin büyük yatırımcılar nezdindeki pozisyonunu güçlendiriyor.

Pepe topluluğu ise yaz sonuna doğru, küresel piyasa koşullarının iyileşmesi ve jeopolitik istikrarın sağlanmasıyla birlikte yeni bir yükseliş dalgasının mümkün olduğuna inanıyor.

Shiba Inu (SHIB): Ethereum Tabanlı Dogecoin Rakibi Fiyatını Üçe Katlayabilir

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), Dogecoin’den sonra en büyük ikinci meme kripto para haline geldi ve piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolara ulaştı.

Son 24 saatte %0,3 değer kaybederek 0,00001347 dolar seviyelerinde işlem gören SHIB, genel olarak 79 milyar dolarlık meme coin piyasasının aynı dönemde %4,4 gerilediği göz önüne alındığında, meme coin olarak sağlam duruşunu ortaya koyuyor.

Token, potansiyel büyük bir ralliyi yakalayabilecek iyi konumda bulunuyor. Teknik grafikler, Kasım-Mart dönemindeki düşen takoz ve Mayıs ortasından beri devam eden boğa bayrağı formasyonlarını gösteriyor; her iki formasyon da yukarı yönlü ivmenin süreceğine işaret ediyor.

SHIB, kritik direnç noktası olan 0,000022 doları piyasa iyimserliği ile aşarsa, yaz sonuna kadar 0,00003 doların üzerine çıkması bekleniyor. Bazı tahminler, yıl sonunda piyasa boğa sezonuna girerse fiyatın 0,00006 ila 0,00009 dolar arasında seyredeceğini öngörüyor.

Çoğu meme token’dan farklı olarak Shiba Inu, Ethereum tabanlı Layer-2 ağı Shibarium sayesinde gerçek dünyada kullanım alanı sunuyor. Shibarium, işlem ücretlerini düşürmek, hızları artırmak ve ölçeklenebilirlik ile gizliliği geliştirmek amacıyla tasarlandı.

Snorter ($SNORT): Meme Coin ve İleri Düzey Kripto Trading Botu Hibriti, Uygun Fiyatlı Ön Satışta

Kripto yatırımlarında maksimum getiri için erken aşamadaki projeleri yakalamak kritik önem taşıyor. Büyük altcoinler momentumunu sürdürürken, yeni çıkan tokenlar hâlâ karlı fırsatlar sunuyor.

Bu yükselen projelerden biri de Snorter ($SNORT). Solana üzerinde geliştirilen ve gelecekte çapraz zincir entegrasyonları planlanan hibrit bir trading botu ve meme coin. Snorter, Telegram içinde doğrudan çalışarak kullanıcılara sohbet ortamında anlık piyasa güncellemeleri sağlıyor.

%0,85 gibi düşük işlem ücretleriyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi botlarla rekabet ediyor. Özellikleri arasında MEV korumalı swaplar, kopya trading, rug pull tespiti ve limit emir kesme (sniping) yer alıyor; bu da onu traderlar için kapsamlı bir araç haline getiriyor.

Ön satışta bugüne kadar 2,3 milyon doların üzerinde talep topladı. Staking programı ise yıllık %174’e varan getiri sunarak erken katılımcıları teşvik ediyor. Token fiyatı 10 centin hemen altında başlıyor ve her ön satış aşamasında kademeli olarak artıyor; bu da hızlı giriş için fırsat yaratıyor.

İster deneyimli bir trader olun ister meme coin dünyasına yeni adım atıyor olun, Snorter, değişken kripto piyasalarında güçlü ve kullanıcı dostu bir platform sunmayı hedefliyor.

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