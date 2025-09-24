Kripto Para Fiyat Tahmini: 24 Eylül – XRP, PUMP, Aster

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte 3,98 trilyon dolara gerileyerek, önde gelen tokenların büyük çoğunluğu için fiyat tahminlerinde düşüşe yol açtı.

Bugünkü satış dalgasından çok az coin kurtulabildi. Bitcoin %0,5, Ethereum %1 ve Solana %4 değer kaybetti.

Buna karşın, dikkat çeken bazı istisnalar da var. Yeni piyasaya sürülen DEX token Aster ($ASTER), Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun desteğini almasının ardından güçlü bir yükseliş kaydetti.

Bu yazıda Aster’a yakından bakarken, aynı dönemde benzer potansiyel sergileyen XRP ve Pump.fun için de fiyat tahminlerini inceliyoruz.

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini – ETF Kararları Yaklaşırken Aşırı Satış Bölgesinden Çıkış Sinyali

Genel piyasa düşüşünden diğer birçok ilk 10 ve 20 coin etkilenirken, XRP bugün yatay seyrederek 2,87 dolarda kaldı. Bu seviye, haftalık bazda %5, aylık bazda ise %2,5’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ancak bu kayıplar, XRP’ye özgü bir olumsuzluktan ziyade, piyasanın genel gerilemesinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Temel göstergeler hâlâ güçlü. Ripple, son haftalarda BBVA ve Franklin Templeton gibi devlerle ortaklık anlaşmaları imzalarken, Dubai ve Afrika’ya açılım planlarını hızlandırdı. Öte yandan, 10’dan fazla XRP ETF başvurusu hâlen SEC’in kararını bekliyor ve Bloomberg analistleri onay ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

Teknik tarafta da umut verici sinyaller mevcut.

Kaynak: TradingView

RSI göstergesi 50 seviyesinin üzerine çıkmaya hazırlanıyor, MACD ise dipten toparlanma sürecine girmiş durumda. Bu göstergeler XRP’nin kırılmaya hazırlandığını gösteriyor.

Bu veriler ışığında analistler, XRP’nin önümüzdeki bir hafta içinde yeniden 3 doları test edebileceğini, yıl sonuna kadar ise 5 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Pump.fun ($PUMP) Fiyat Tahmini – Launchpad Etkisiyle Yeni Zirveler İçin Hazırlanıyor

Genel piyasa düşüşünü tersine çeviren Pump.fun, son 24 saatte %2,5 yükselerek 0,005885 dolara ulaştı. Haftalık bazda %26 gerilemesine rağmen, iki haftada %10, bir ayda ise %111’lik dev bir yükseliş kaydetti. Bu tablo, PUMP’u son dönemde en iyi performans gösteren ilk 100 kripto arasında öne çıkarıyor.

Grafik verileri de yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor. Eylül başındaki zirve sonrası dip seviyelerine gerileyen teknik göstergeler yeniden toparlanma aşamasına girmiş durumda. Bu da yeni bir ralli ihtimalini artırıyor. Özellikle sadece 10 gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) görmüş bir coin için bu ivme dikkat çekici.

Kaynak: TradingView

Temel tarafta da güçlü bir hikâye var. Solana tabanlı Pump.fun launchpad’in günlük işlem hacimleri 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu ekosistemin büyümesi, PUMP token için güçlü bir destek oluşturuyor.

Analistler, bu gelişmeler ışığında Ekim sonuna kadar fiyatın 0,010 dolara çıkabileceğini, yıl sonunda ise 0,040 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Aster ($ASTER) Fiyat Tahmini – DEX Büyümesi ve CZ Desteği Yeni Tokeni Zirveye Taşıyor

Yeni token Aster ($ASTER), son 24 saatte %36 yükselerek 2,33 dolara ulaştı. Eylül ortasında piyasaya sürülmesinden bu yana ise %2.100’lük olağanüstü bir artış kaydetti.

Aster, APX ve Aster DEX’lerinin birleşmesi sonucu ortaya çıktı ve BNB Chain tabanlı tokeni bu ay piyasaya sürdü. Lansmandan kısa süre sonra Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun desteğini alması, fiyatın hızla yükselmesinde kritik rol oynadı.

Kısa vadede ise teknik göstergeler aşırı alım bölgesine işaret ediyor. RSI 70’in üzerine çıkarken, MACD de zirveye yaklaşmış durumda.

Kaynak: TradingView

Bu nedenle kısa süreli bir düzeltme olasılığı yüksek görülüyor. Ancak Aster’ın toplam kilitli varlık (TVL) değeri şimdiden 2 milyar dolara yaklaşarak birçok büyük DEX’i geride bıraktı. Bu durum, olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Analistler, mevcut ivmenin korunması halinde Ekim sonuna kadar 3 dolar, yıl sonuna kadar ise 5 dolar seviyesinin aşılabileceğini tahmin ediyor.

