Kripto Para Fiyat Tahmini – 21 Temmuz: XRP, Cardano, Dogecoin

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Kripto paraların öncüsü Bitcoin, piyasa beklentilerini bir kez daha alt üst ederek geçtiğimiz Pazartesi günü 122.838 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tarihi rekor, yatırımcıların duyarlılığını güçlü bir şekilde yeniden boğa yönüne çevirdi.

Öte yandan, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi en iyi altcoin’ler ve popüler meme coin’ler de son dönemde çok aylık zirvelerine ulaşarak, yükseliş eğilimlerinin devam edeceğine dair güveni pekiştirdi.

Yeni bir büyük boğa koşusunun başlayabileceğine dair beklentiler hızla artarken, yatırımcılar geçmiş zirvelerini aşma potansiyeli taşıyan belirli dijital varlıklara odaklanmış durumda.

Ripple (XRP) Yeni Zirvelerle Öne Çıkıyor: Sınır Ötesi Ödemelerde Hakimiyetini Güçlendiriyor

Ripple’ın yerel token’ı XRP, geleneksel bankacılık ile blokzincir tabanlı para transferleri arasında köprü kuran kilit bir oyuncu olma konumunu pekiştirmeye devam ediyor. XRP, 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak yedi yıl aradan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geride bıraktı.

Şu anda 3,62 dolar seviyesinde işlem gören XRP, yeni bir rekor için yalnızca yüzde 0,2’lik bir mesafede bulunuyor.

Anında küresel ödeme imkânı ve düşük işlem ücretleri sayesinde XRP, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Birleşmiş Milletler bile XRP’nin geleneksel aracı kurumlara ihtiyaç duymadan uluslararası ödemeleri kolaylaştırma potansiyelini resmen tanıdı.

Uzun süren hukuki mücadelenin ardından Ripple, 2023 yılında önemli bir zafer elde etti. ABD mahkemesi, XRP’nin bireysel yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmadığına hükmetti. Nihayet 2025’te SEC davayı tamamen düşürdü ve dört yıllık belirsizlik sona ererken XRP, düzenleyici açıdan diğer büyük altcoin’lerle eşit statüye kavuştu.

Cardano (ADA): Bu Yeşil Ethereum Rakibi 2025’te Yeni Zirvelere Ulaşabilir mi?

Cardano’ya (ADA) olan ilgi hızla artıyor. Son iki haftada %57 oranında değer kazanan ADA, güçlü teknik göstergeler ve kurumsal yatırımcıların dikkatini çeken gelişmelerle gündemde. XRP ve Solana ile birlikte, ADA da Donald Trump tarafından önerilen ABD Stratejik Bitcoin Rezervi’ne dahil edilebilecek potansiyel varlıklar arasında gösterildi.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından 2014 yılında başlatılan Cardano, akademik temelli geliştirme yaklaşımı ve çevre dostu Hisse İspatı (Proof-of-Stake – PoS) konsensüs modeliyle tanınıyor. Bu model, daha sonra Ethereum’un kendi PoW sisteminden vazgeçerek PoS’a geçişine de ilham verdi.

33,1 milyar dolarlık mevcut piyasa değeriyle ADA’nın, Solana’yı geride bırakıp Ethereum’un hakimiyetine meydan okuyabilmesi için değerini üç katına çıkarması gerekiyor. Son bir haftada %23’lük yükseliş gösteren ADA, aynı dönemde %8,1 artan Bitcoin’i geride bıraktı.

Analistler, ADA’nın mevcut 0,92 dolarlık seviyesinden yıl ortasına kadar neredeyse 2 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Daha iyimser tahminler ise fiyatın Eylül 2021’deki 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönebileceğini söylüyor. ADA hâlâ bu seviyenin %70,2 altında işlem görüyor.

Son fiyat hareketleri, yükselişi destekleyen bir boğa flaması formasyonu oluşturmuş durumda. Ancak RSI göstergesinin 85 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girmesi, kâr satışlarının ve kısa vadeli bir geri çekilmenin habercisi olabilir.

ADA için bir sonraki kritik direnç noktası 1,15 dolar; güçlü destek ise 0,85–0,90 dolar aralığında bulunuyor.

Dogecoin (DOGE): Orijinal Meme Coin 1 Dolara Ulaşmaya Hazır mı?

2013’te bir şaka olarak başlayan Dogecoin (DOGE), bugün 41,7 milyar doları aşan piyasa değeri ve son derece bağlı bir topluluğuyla önemli bir meme token’a dönüştü.

2021 yılında Elon Musk, Gene Simmons ve Snoop Dogg gibi ünlü isimlerin desteğiyle popülerliği zirveye ulaştı.

Mayıs ayında yeniden canlanan kurumsal ilgi, DOGE’nin 0,25 dolara doğru yükselmesini sağladı. Şu anda 0,2779 dolar seviyelerinde işlem gören DOGE, son 24 saatte %10, son bir haftada ise %36 artış göstererek; aynı dönemdeki Bitcoin, Ethereum, XRP ve Shiba Inu performanslarını geride bıraktı. Bu durum, boğa piyasalarında DOGE’nin büyük kripto paralara göre kazançlarını katlama eğilimini bir kez daha ortaya koydu.

Teknik analizler, yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor. Ancak RSI göstergesinin 85’e ulaşması, token’ın aşırı alım bölgesine girdiğini ve kısa vadede yatırımcıların kâr satışlarına yönelebileceğini gösteriyor. Yine de fiyatın 0,30 dolar seviyesine kadar yükselmesi, güçlü bir destek tabanı oluşturarak yaz sonunda 0,50 dolara kadar bir yükselişin kapısını aralayabilir.

DOGE’nin kullanım alanı da genişliyor. Tesla, ürün alışverişlerinde DOGE kabul ederken; PayPal ve Revolut gibi platformların entegrasyonlarıyla gerçek dünya kullanım alanları artıyor.

Snorter ($SNORT): Solana Tabanlı Meme Coin-Ticaret Botu Hibriti Erken Ön Satışta Düşük Fiyatla Yatırımcılarla Buluşuyor

Kripto dünyasında, büyük çıkışını henüz yapmamış projeleri erken aşamada fark edebilmek, en yüksek kazanç potansiyelini sunar. Manşetlerde çoğunlukla yerleşik altcoin’ler yer alsa da, yeni token’lar yenilikçi büyüme yolları çizerek dikkat çekiyor.

Bu projelerden biri de Solana tabanlı meme coin ve ticaret botu hibriti olan Snorter ($SNORT). Platform, yakın gelecekte zincirler arası (cross-chain) entegrasyon planlarıyla birlikte, doğrudan Telegram’a entegre şekilde çalışarak sohbet gruplarında anlık piyasa içgörüleri sunuyor.

İşlem ücretleri yalnızca %0,85 olan Snorter, BonkBot, Maestro ve Trojan gibi rakiplerinden daha uygun maliyetli. Ekosistemi; MEV korumalı takaslar, kopya ticaret (copy trading), rug pull önleyici sistemler ve limit emir kesme (sniping) gibi gelişmiş araçlar sunarak kapsamlı bir ticaret deneyimi sağlıyor.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor. Ön satışta şu ana kadar 2,1 milyon dolardan fazla fon toplandı. Snorter ayrıca %186’ya varan yıllık getiri (APY) sunan staking programıyla, erken katılımcılara cömert ödüller vadediyor.

İster deneyimli bir yatırımcı olun ister meme coin dünyasına yeni adım atan biri, Snorter; hızla gelişen kripto piyasasında yön bulmak için çok yönlü bir platform olmayı hedefliyor.

Snorter ile ilgili gelişmeleri X ve Instagram üzerinden takip edebilir, ön satışa projenin resmi web sitesi üzerinden katılabilirsiniz.