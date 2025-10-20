Kripto Para Fiyat Tahmini: 20 Ekim – XRP, Pi Coin, Ethereum

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ekim 20, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Geçen haftaki endişelerin ardından piyasa toparlanmaya başladı. Son 24 saatte XRP, Pi Coin ve Ethereum için yapılan fiyat tahminleri belirgin şekilde iyileşti.

Üç büyük kripto varlık, gün içinde kayda değer yükselişler kaydetti. Ancak haftalık bazda hâlâ ekside seyrediyorlar; zira önceki günlerde zayıf piyasa hissiyatının etkisiyle satış baskısı altındalardı.

Yine de bu varlıklar uzun süredir aşırı satım bölgesinde kaldığı için, önümüzdeki dönemde güçlü bir toparlanma ihtimali artıyor. Öte yandan, yeni ön satış sürecindeki bir token’ın yılın ilerleyen aylarında büyük bir ralli potansiyeli taşıdığı dikkat çekiyor.

XRP Fiyat Tahmini: ETF Hamlesi Aşırı Satım Bölgesinden Büyük Bir Ralliyi Tetikleyebilir

XRP son 24 saatte %6 değer kazanarak 2,46 dolara yükseldi. Ancak haftalık bazda %6,5, aylık bazda ise yüzde 18 düşüşle işlem görüyor.

Kısa vadeli bu gerilemelere rağmen XRP, uzun vadede güçlü kalmayı sürdürüyor. Son bir yılda %350’nin üzerinde artış kaydederek, bu dönemde en iyi performans gösteren ilk 100 kripto varlık arasında yer aldı.

Piyasa genelinde iyimserliğin yeniden güç kazanmasıyla birlikte XRP’nin de kripto sektörünün en iyi performans gösteren coin’lerinden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.

Yatırımcıların gözü, piyasaya sürülmesi planlanan 10’dan fazla XRP ETF’inde. Ripple’ın büyüyen kurumsal faaliyetleri de token’a olan talebi ve yükseliş beklentisini destekliyor.

Kaynak: TradingView

Teknik tarafta ise XRP’nin temmuz sonundan bu yana içinde bulunduğu aşırı satım bölgesinden çıkmaya başladığı görülüyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 30 seviyesinden toparlanarak 50 eşiğine doğru ilerliyor. MACD göstergesi de dip seviyeden yukarı yönlü sinyaller veriyor.

XRP önümüzdeki haftalarda 2,80–3,00 dolar aralığındaki güçlü direnç bölgesini kırabilirse, kasım sonuna kadar 3,50 dolara doğru kademeli bir yükseliş mümkün olabilir. Bu seviyenin ardından, ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatın yıl sonuna doğru 5 dolara ulaşması da olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

Pi Network (PI) Fiyat Tahmini: Borsa İlgisizliği Sürerken PI Endişe Verici Düşüşünü Devam Ettiriyor

Pi Network (PI), bugün %1’lik sınırlı bir yükseliş kaydetse de hâlâ 0,2074 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Bu, haftalık bazda %5’lik, son bir ayda ise %41’lik bir kayba işaret ediyor.

Daha da olumsuz olan, Pi Coin’in 26 Şubat’ta kaydettiği 2,99 dolarlık zirveden bu yana değerinin %93’ünü kaybetmiş olması. Altcoin, o tarihten bu yana neredeyse kesintisiz biçimde düşüş gösteriyor ve tam anlamıyla toparlanabileceğine dair güçlü bir işaret bulunmuyor.

Topluluk tarafından düğüm (node) yazılımının Linux versiyonu, bir uygulama stüdyosu ve 100 dolarlık bir girişim fonu gibi çeşitli geliştirmeler duyurulsa da, bu adımlar PI’nin fiyat momentumuna anlamlı bir katkı sağlamadı.

Teknik göstergeler de zayıflığı teyit ediyor. PI grafiğinde göstergeler, mayıs ortasından bu yana sürekli olarak aşırı satım bölgesinde kalmış durumda. Temel olarak güçlü bir varlık bu kadar uzun süre zayıf kalmazdı; dolayısıyla yakın vadede teknik açıdan toparlanma sinyali görülmüyor.

Kaynak: TradingView

Pi Network’ün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, uzun süredir devam eden “Ponzi şeması” şüpheleri. Binance, Coinbase ve Kraken gibi büyük borsaların PI’yi listelemeyi reddetmesi de bu algıyı güçlendiriyor.

Dolayısıyla, Pi Coin’in yeniden ivme kazanabilmesi için bu algıyı kırması ve büyük borsa listelemeleri elde etmesi gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşirse, orta ve uzun vadede fiyatın yeniden 1 dolar seviyesinin üzerine çıkma olasılığı doğabilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini: L1 Hakimiyeti ve Stratejik Rezervlerle Yeni Zirveler Hedefte

Ethereum yeniden 4.000 dolar seviyesini aşarak son 24 saatte %3 yükseldi. Ancak son 14 gün içinde hâlâ %11 aşağıda seyrediyor.

Tıpkı XRP gibi Ethereum da güçlü temellere sahip. Bu nedenle piyasa genelinde iyimserlik yeniden güç kazandığında ETH’nin hızlı ve güçlü bir toparlanma göstermesi bekleniyor.

Piyasa değeri ve kullanım alanı açısından hâlâ kripto sektörünün lideri konumunda olan Ethereum, bu yıl kurumsal yatırımcılar ve şirketlerden ciddi oranda ilgi gördü. Pek çok şirket, bilançolarına stratejik Ethereum rezervleri eklediklerini açıkladı.

Bu durum, Ethereum’u olası piyasa genelindeki bir yükselişin öncüsü hâline getiriyor. Teknik veriler de toparlanma sinyalleri veriyor: RSI göstergesi 50 seviyesine yaklaşarak yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

Benzer şekilde, MACD göstergesi de dip seviyelere yaklaşmış durumda. Bu seviyeden itibaren ETH, “iskontolu fiyat” fırsatını değerlendirmek isteyen yeni yatırımcıların ilgisini çekebilir. Nitekim zincir üstü veriler, balinaların yeniden ETH biriktirmeye başladığını gösteriyor.

Bu eğilim devam ederse Ethereum’un kısa vadede 4.500 dolar seviyesine, yıl sonuna kadar ise 7.000 doların üzerine tırmanma potansiyeli bulunuyor.

PEPENODE 1,8 Milyon Dolar Topladı: “Mine-to-Earn” Token’a Olan İlgi Artıyor – Yeni 100x Coin mi Geliyor?

Ethereum ve XRP güçlü bir görünüm sergilese de, yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için yeni çıkan token’lara da yöneliyor. Çünkü yeni lansman yapan projeler, genellikle piyasanın genel performansını kısa sürede geride bırakabiliyor.

Bu durum özellikle ön satış döneminde ivme kazanan projelerde daha belirgin. Satış sürecinde güçlü ilgi gören token’lar, borsaya listelendiklerinde ciddi ralliler yaşayabiliyor.

Son dönemin öne çıkan örneklerinden biri PEPENODE ($PEPENODE). Kripto dünyasının ilk mine-to-earn (kazanmak için madencilik yap) token’ı olarak tanıtılan proje, yalnızca geçtiğimiz ay başlatılan ön satışında 1,8 milyon dolar toplamayı başardı.

Mining on easy mode. ⛏



Mine to Earn the smart way with $PEPENODE. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/dapLeSGSxv — PEPENODE (@pepenode_io) October 19, 2025

PEPENODE, kullanıcıların kendi sanal madencilik ekipmanlarını geliştirmelerine ve çalıştırmalarına imkân tanıyor. Katılımcılar, PEPENODE token harcayarak daha fazla sanal node satın alabiliyor; node sayısı arttıkça elde edilen ödüller de büyüyor. Ödüller ise Pepe ve Fartcoin gibi diğer token’lar üzerinden dağıtılıyor.

Bu model, PEPENODE’un hem yüksek kazanç potansiyeli taşımasına hem de token’a yönelik talebin zamanla fiyatı yukarı çekmesine zemin hazırlıyor. Ayrıca yatırımcılar, token’ı stake ederek pasif gelir elde etme fırsatına da sahip olacak.

Ön satış süresi artık sınırlı. Katılmak isteyenler, resmî PEPENODE web sitesine giderek Best Wallet gibi uyumlu cüzdanlarını bağlayabiliyor. Token şu anda 0,0011094 dolar seviyesinden satılıyor, ancak satış süreci devam ettikçe fiyat kademeli olarak artmaya devam edecek.