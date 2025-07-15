Kripto Para Fiyat Tahmini: 15 Temmuz – XRP, Pi Coin, Cardano

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Kripto paraların “kralı” olarak anılan Bitcoin, dün 122.838 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak beklentileri bir kez daha altüst etti. Bu rekor, piyasalardaki yatırımcı hissiyatını hızla boğa piyasası moduna taşıdı.

Öte yandan, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump Coin, SPX6900 ve FartCoin gibi önde gelen altcoin’ler ve dikkat çeken meme coin’ler, son aylarda kendi rekorlarını kırarak bu segmentlerin hâlâ önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret etti.

Yeni bir büyük boğa sezonunun yaklaştığına dair beklentiler artarken, yatırımcılar şimdi gözlerini belirli dijital varlıklara çevirmiş durumda. Amaç, bu coin’lerin geçmiş zirvelerini aşarak tarihi seviyelerin ötesine geçip geçemeyeceğini görmek.

Ripple (XRP): Sınır Ötesi Ödemelerde Kriptoyu Domin ediyor, Fiyat Performansıyla Öne Çıkıyor

Ripple’ın XRP’si, geleneksel bankacılık sistemleri ile blockchain destekli para transfer ağları arasında kritik bir köprü olma rolünü pekiştiriyor.

Hemen hemen anlık ve düşük maliyetli küresel transferler yapabilme yeteneği, kurumsal benimsemeyi artırdı. Birleşmiş Milletler bile XRP’yi, aracı kanallar ve üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan uluslararası fon transferlerinde kullanılabilir bir araç olarak kabul etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yıllarca süren hukuk mücadelesinin ardından, Ripple 2023’te önemli bir zafer kazandı. Mahkeme, XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

2025 yılında SEC davayı resmen geri çekerek dört yıllık hukuki belirsizliği sonlandırdı ve bu karar, sadece Ripple için değil, tüm büyük altcoinlerin geleceğini de güvence altına aldı.

Bu gelişme, XRP’nin düzenleyici konumunu güçlendirdi, yatırımcı güvenini artırdı ve fiyatını geçen yıl içinde Bitcoin’in %88’lik yükselişine karşılık %447’den fazla yükseltti.

Yaklaşık 3 dolar seviyesindeki güçlü dirençle karşılaşmasının ardından XRP, son 24 saatte %4 düşüş yaşadı. Aşırı alım sinyali veren 74 seviyesindeki göreceli güç endeksi (RSI), yatırımcıların Ripple’ın son yedi gündeki yaklaşık %30’luk yükselişinden kâr realize etmeye başladığını gösteriyor. Bu yükseliş, Bitcoin’in aynı dönemdeki performansını tekrar geride bıraktı.

Bu yılın başlarında, XRP’nin destek ve direnç aralıklarında oluşan boğa bayrağı formasyonu, yaz aylarında 3,50 dolara kadar bir rallinin mümkün olabileceğine işaret etti. Bu seviye, 2018 Ocak ayında kaydedilen 3,40 dolarlık önceki zirveyi aşabilir.

Pi Network ($PI): Bu Eşsiz Madencilik Projesi Yaz Sonuna Kadar 6 Kat Kazanç Getirebilir mi?

Pi Network, yüksek maliyetli madencilik cihazları veya yoğun enerji kullanımı gerektirmeyen yenilikçi “dokunarak madencilik” modeliyle madencilik dünyasını dönüştürüyor.

Geleneksel madenciliğin aksine, Pi kullanıcılarının günlük olarak mobil uygulamaya giriş yaparak token kazanmalarını sağlıyor; bu da kriptoya yeni başlayanlar için giriş engelini ciddi oranda düşürüyor.

Şubat 2025’te ana ağını (mainnet) başlatan Pi Network, patlayıcı bir büyüme yaşadı. Mayıs başında, yerel token $PI sadece dört gün içinde %171 değer kazanarak 0,58 dolardan 1,57 dolara yükseldi. Bu, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında güçlü talebin göstergesi oldu.

Şu anda token yaklaşık 0,45 dolardan işlem görüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 36 seviyesinde ve düşüş trendinde; bu da önümüzdeki günlerde fiyatın daha da gerileyebileceğine işaret ediyor.

Eğer Pi Network’ün potansiyeline inanıyorsanız, şu an yatırım yapmak için ideal zaman olabilir. Mart ve Nisan ayları arasında gözlemlenen keskin düşüş formasyonu (falling wedge), yaz boyunca piyasa koşulları elverişli kalırsa $PI tokenının 3 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğinin habercisi.

Kullanıcı dostu tasarımı ve kendi geliştirdiği Layer 1 blockchaini ile Pi Network, küresel kripto benimseme dalgasında güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Cardano ($ADA): Çevre Dostu Ethereum Rakibi 2025’te Yeni Zirvelere mi Koşuyor?

Cardano ($ADA) ilgisi giderek artıyor. Bu yükselişte kurumsal desteğin güçlenmesi ve güçlü teknik göstergeler etkili oluyor. XRP ve Solana ile birlikte, Cardano kısa süre önce Donald Trump tarafından ABD’nin stratejik Bitcoin rezervine dahil edilme potansiyeli olan coinler arasında gösterildi.

2014 yılında Ethereum’un kurucularından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, akademik araştırmalara dayalı geliştirme yaklaşımı ve enerji tasarruflu Proof-of-Stake (PoS) mutabakat mekanizmasıyla tanınıyor. Hatta Ethereum’un da Proof-of-Work sisteminden PoS’a geçişinde Cardano’nun etkisi büyük oldu.

Şu anda piyasa değeri 26,7 milyar dolar olan ADA’nın, Solana’yı geçip Ethereum’un hakimiyetine rakip olabilmesi için fiyatının üç katından fazla yükselmesi gerekiyor.

Son yedi günlük dönemde Cardano, piyasa genelindeki rallide Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi; %25,5 artışla Bitcoin’in %8,1’lik yükselişini geride bıraktı.

Tahminlere göre ADA, mevcut 0,74 dolar seviyesinden yıl ortasına kadar neredeyse 2 dolara kadar çıkabilir. Daha iyimser senaryolarda ise 3,09 dolardaki önceki zirvesini yakalaması bekleniyor. Bu, ADA’nın 2021 Eylül’ünde, kripto piyasasının büyük boğa koşusu sırasında ulaştığı zirveden bu yana yaşadığı %75,5’lik düşüşten toparlanması anlamına geliyor.

Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında oluşan boğa bayrağı formasyonu, fiyatın yukarı yönlü potansiyelini gösterirken, ADA’nın göreceli güç endeksi (RSI) dün kısa süreliğine 72 ile aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum, kısa vadeli kâr realizasyonlarını tetikleyerek son 24 saatte %2,9’luk bir fiyat düşüşüne neden oldu.

Bir sonraki önemli direnç noktası 1,15 dolar seviyesinde bulunuyor. Güçlü destek ise 0,85 ile 0,90 dolar arasında gözlemleniyor.

Snorter ($SNORT): Umut Vadeden Meme ve Trading Bot Hibritinde Erken Ön Satış Fırsatı

Ana akım tarafından benimsenmeden önce gelecek vaat eden kripto projelerini keşfetmek, genellikle en yüksek kazançları getiriyor. Yerleşik altcoinler piyasayı domine etmeye devam ederken, yeni tokenlar büyüme için yenilikçi yollar arıyor.

Bunlardan biri de Solana üzerinde geliştirilen, aynı zamanda çapraz zincir (cross-chain) genişleme planları bulunan hibrit meme token ve trading botu Snorter ($SNORT). Snorter, Telegram ile doğrudan entegre olarak sohbet gruplarında anlık piyasa verileri sunuyor.

Sadece %0,85 gibi düşük işlem ücretleriyle, BonkBot, Maestro ve Trojan gibi rakiplerine karşı maliyet avantajı sağlıyor. Platformda MEV korumalı takaslar, kopya ticaret (copy trading), dolandırıcılık önleyici sistemler ve limit emir avcılığı gibi özellikler bulunuyor; bu da yatırımcılara kapsamlı bir ticaret aracı seti sunuyor.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; ön satışta şu ana kadar 1,8 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca staking programı yıllık %205’e varan kazançlar sunarak erken katılımcıları cömertçe ödüllendiriyor.

İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister meme coin dünyasına ilk adımınızı atıyor olun, Snorter hızlı hareket eden kripto piyasasında yön bulmak için çok yönlü bir platform olmaya hazırlanıyor.

Snorter’ı X ve Instagram üzerinden takip edebilir ya da ön satışa Snorter’ın resmi web sitesi üzerinden katılabilirsiniz.