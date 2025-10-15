Kripto Para Fiyat Tahmini: 15 Ekim – XRP, Monad Airdrop, SUI

Last updated: Ekim 15, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Haftaya zor bir başlangıcın ardından piyasa bugün toparlandı, bu da XRP, Monad ve Sui için olumlu fiyat tahminlerini destekliyor.

Son 24 saatte XRP ve SUI kayda değer kazanımlar elde ederken, merakla beklenen L1 kripto para Monad, yaklaşan airdrop detaylarını paylaştı.

Önümüzdeki haftalarda bu üç tokenin güçlü performans göstermesi bekleniyor. Ayrıca, yıl sonundan önce lanse edilmeye hazırlanan yeni bir token da yatırımcıların radarında.

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini: ETF’ler ve Ripple’ın Büyümesi Altcoini Tarihi Zirvelere Taşıyabilir

XRP, son 24 saatte %2 yükseldi, ancak mevcut 2,52 dolar fiyatıyla hafta içinde %12, son bir ayda ise %17 kayıp yaşamış durumda.

Yine de uzun vadeli momentum açıkça XRP’nin yanında. Son bir yılda %360’lık bir artış kaydetmiş olması, büyük kazançların hala mümkün olduğunu gösteriyor.

Özellikle önümüzdeki dönemde bir dizi XRP ETF’sinin lansmanı, tokena kurumsal yatırımların akmasını sağlayacak ve potansiyel kazançları artıracak.

Bu olasılık, XRP’nin mevcut teknik görünümüyle de destekleniyor. Altcoin, aşırı satım bölgesinde işlem görüyor.

MACD göstergesi yeni dip seviyelere düşerken, RSI de dipten toparlanmış durumda.

Bu durum, XRP’nin büyük bir toparlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. ETF lansmanları ise yıl sonu rallisini tetikleyebilecek katalizör olabilir.

Ripple’ın son aylarda gerçekleştirdiği yeni ortaklıklar ve satın almalar, şirketin büyümesini destekleyerek XRP’nin geleceğini daha da parlak kılıyor.

Analistlere göre, XRP Kasım ayında 3 dolara, yıl sonunda ise 5 doların üzerine çıkabilir.

Monad ($MON) Fiyat Tahmini: Yaklaşan Airdrop Yeni L1’i Kripto Dünyasının Yıldızı Yapabilir

Monad, Ethereum Virtual Machine uyumlu yeni bir Layer-1 blockchain olarak dikkat çekiyor ve teknik dokümanlarına göre saniyede 10.000 işlem gerçekleştirebiliyor.

Blockchain, blok iletimi, durum erişimi ve konsensüs dahil olmak üzere beş ana alanda performansı artırmayı vaat ediyor.

Projenin geliştirilmesi, kripto topluluğundan yoğun ilgi çekti; resmi X hesabının 1,2 milyon takipçisi bulunuyor. Bu heyecan, henüz listelemeyen MON token’ının yaklaşan airdrop’una da yansımış durumda.

The Monad Airdrop Claim Portal is live



Claim your MON here: https://t.co/WAKIvKK8xmhttps://t.co/WAKIvKK8xm — Monad (mainnet arc) (@monad) October 14, 2025

Airdrop, Ethereum ve Solana topluluklarının aktif üyelerine açık ve 3 Kasım’a kadar devam edecek.

Listeleme sonrası fiyatın bir süre düşmesi olası (airdrop katılımcılarının tokenlerini satması nedeniyle) olsa da, temel göstergeler Monad’ı orta ve uzun vadede güçlü bir konuma taşıyor.

Tokenın toplam arzı 100 milyar MON olacak ve benzer arza sahip diğer büyük tokenlara bakıldığında, fiyatın yaklaşık bir seviyede dengelenmesi beklenebilir.

Sui ($SUI) Fiyat Tahmini: Ağ Büyümesi ve Canary ETF Yıl Sonu Rallisini Destekleyebilir

SUI, bugün 2,82 dolara yükselerek son 24 saatte %2’lik bir artış kaydetti. Yine de altcoin, haftalık %19, aylık ise %22 düşüşle işlem görüyor.

Ocak başında ulaştığı 5,35 dolarlık ATH’den bu yana %47 değer kaybetmiş olsa da, bu durum önümüzdeki haftalarda potansiyel bir ralli için fırsat olarak değerlendirilebilir.

SUI, temel göstergeler açısından hâlâ güçlü bir token. MOVE tabanlı L1 ağı, toplam kilitli değerini (TVL) 2,2 milyar dolara çıkararak kripto dünyasında en büyük dokuzuncu platform konumuna yerleşti.

Son bir yılda World Liberty Financial gibi önemli ortaklıklar imzaladı ve Canary ETF lansmanını bekliyor.

Güncel grafikleri ise tokeni aşırı satım bölgesinde gösteriyor; ancak sağlam temelleri sayesinde piyasa koşulları iyileştiğinde güçlü bir toparlanma beklenebilir.

Analistlere göre, SUI önümüzdeki haftalarda 3 doları yeniden test edebilir, Kasım sonunda 4 doların üzerine çıkabilir ve Aralık’ta 6 dolar sınırını aşabilir.

