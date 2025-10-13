Kripto Para Fiyat Tahmini: 13 Ekim – XRP, Cardano, PENGU

Hafta sonu boyunca piyasada dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. XRP, Cardano ve PENGU için yapılan fiyat tahminleri bugün çok daha iyimser bir tablo çiziyor.

Son 24 saatte bu üç kripto para da güçlü yükselişler kaydederken, teknik göstergeler ve temel veriler yakın vadede yeni rallilerin gelebileceğine işaret ediyor.

Piyasa toparlanıp giderek daha canlı bir evreye girerken, önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması beklenen ve potansiyel olarak bu coin’leri bile geride bırakabileceği öngörülen yeni bir token da yatırımcıların radarına girdi.

XRP Fiyat Tahmini – Aşırı Satış Baskısı Sonrası ETF Desteğiyle Yeni Zirve Beklentisi

XRP son 24 saatte %10 değer kazanarak toparlanma sinyali verdi. Ancak mevcut fiyatı olan 2,63 dolar, haftalık bazda %11 ve aylık bazda %15 düşüş anlamına geliyor.

Yine de XRP, son bir yılda %392’lik etkileyici bir artış sergiledi ve geçen haftaki tasfiye kaynaklı satış dalgasına rağmen temel göstergelerini güçlü şekilde koruyor.

Yatırımcıların en çok odaklandığı gelişme, bir dizi XRP ETF’inin yakında piyasaya sürülecek olması. Bu durum, altcoine yönelik kurumsal yatırım ilgisini ciddi şekilde artırabilir.

Ayrıca Ripple’ın uluslararası ödeme çözümleri ve stablecoin alanındaki genişlemesi, orta ve uzun vadede XRP’ye olan talebi destekleyecek.

Teknik göstergeler de kısa vadede güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) birkaç gün önce 30’un altına düştükten sonra yeniden 40’ın üzerine çıktı. MACD göstergesi de dip seviyesinden yönünü yukarı çevirdi.

Bu veriler, XRP fiyatının ETF lansmanları ve Ripple ekosisteminin büyümesiyle birlikte istikrarlı bir yükseliş trendine girebileceğini gösteriyor. Analistlere göre XRP Ekim sonuna kadar 3 dolara, Kasım sonunda ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,65 doları aşabilir.

Cardano (ADA) Fiyat Tahmini – L1 Gelişimleri ve Canary ETF Lansmanı 2026’ya Kadar Güçlü Yükselişin Habercisi

Cardano’nun yerel tokenı ADA, son 24 saatte %12 yükselerek 0,7216 dolar seviyesine çıktı. Ancak haftalık bazda %15 ve aylık bazda %22 düşüşte olması, kısa vadeli yatırımcılar açısından hâlâ baskı oluşturuyor.

Yine de, XRP’de olduğu gibi ADA’da da aşırı satış baskısı, güçlü bir toparlanma zemini hazırlamış durumda.

Yatırımcıların yakından takip ettiği en önemli gelişmelerden biri, Canary tarafından sunulacak çok varlıklı ETF’nin yakında piyasaya sürülmesi. Bu ETF’nin aktif hale gelmesiyle birlikte ADA fiyatında önemli bir ivmelenme bekleniyor.

Ayrıca Cardano, kripto ekosisteminde en köklü ve güvenilir katman-1 (L1) ağlarından biri olarak öne çıkıyor. Platform düzenli olarak teknik güncellemeler ve altyapı geliştirmeleri alıyor.

Ethereum ve Solana gibi devlerle kıyaslandığında hâlâ görece küçük bir ekosisteme sahip olsa da, bu istikrarlı gelişim ADA’nın uzun vadeli değerini destekliyor.

Teknik göstergeler de ADA’nın yoğun satışların ardından toparlanma sürecine girdiğini doğruluyor. Bu ivmeyle birlikte analistler, ADA’nın Ekim sonuna kadar 1 dolara, yıl sonuna kadar ise 3 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Uzmanlara göre hem Canary ETF lansmanı hem de Cardano’nun sürekli gelişen L1 altyapısı, 2026’ya kadar ADA’yı yeniden piyasanın en güçlü toparlanma hikâyelerinden biri haline getirebilir.

Pudgy Penguins (PENGU) Fiyat Tahmini – NFT Satışları ve ETF Desteğiyle Meme Token’da Yükseliş Bekleniyor

Pudgy Penguins (PENGU) bugün %16 değer kazanarak 0,02551 dolar seviyesine ulaştı. Ancak haftalık bazda %18, aylık bazda ise %30 düşüşte bulunuyor.

Son birkaç ay zor geçse de PENGU’nun geleceği oldukça parlak görünüyor. Özellikle Canary’nin PENGU ve Pudgy Penguins NFT’lerini kapsayan bir ETF başvurusu yapması, token için büyük bir ivme yaratabilir. Böyle bir gelişme, Dogecoin dışında kendi ETF’i olan meme token’ların nadirliği düşünüldüğünde ciddi bir avantaj sağlıyor.

PENGU ayrıca Pudgy Penguins NFT serisinin devam eden popülaritesinden de faydalanıyor. NFT’ler, toplam 714,6 milyon dolar satış ve günlük 5 milyon dolarlık işlem hacmi ile piyasada güçlü bir varlık gösteriyor.

Teknik göstergeler, PENGU’nun aşırı satılmış konumundan toparlanarak yakın zamanda yükseliş sinyali verebileceğini gösteriyor.

Eğer 0,030 dolar direnç seviyesini geçebilirse, eski zirvelere doğru hızlı bir yükseliş görebiliriz. Analistlere göre PENGU Kasım ortasına kadar 0,040 dolara, 2026 yılına girerken ise 0,10 doların üzerine ulaşabilir.

PEPENODE Ön Satışta 1,8 Milyon Dolar Topladı: Mine-to-Earn Token Yatırımcıların Radarında

Hafta sonu yaşanan satış dalgasının ardından piyasanın güçlü bir şekilde toparlanması, yıl sonu rallisi başlamadan önce yeni token’lara yatırım yapmak için uygun bir fırsat yaratıyor.

Bu açıdan öne çıkan projelerden biri PEPENODE ($PEPENODE). Ethereum tabanlı bu mine-to-earn token, kullanıcıların kendi sanal madencilik rig’lerini kurmasına olanak tanıyor.

Oluşturulan rig’lerle yatırımcılar, Pepe ve Fartcoin gibi diğer meme token’larda ödül kazanabiliyor, PEPENODE harcayarak daha fazla node satın aldıklarında kazançlarını artırabiliyorlar.

Bu mekanizma, PEPENODE’a yüksek talep yaratabilir. Ön satışta şimdiden 1,8 milyon doların üzerinde fon toplaması, yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Üstelik token, %700’ün üzerinde yıllık getiri sağlayan staking imkânıyla da destekleniyor.

Yatırımcılar, resmi PEPENODE web sitesinden ön satışa katılabiliyor; şu anda token fiyatı 0,0011005 dolar olarak belirlenmiş durumda. Fiyat, ön satış sona erene kadar kademeli olarak artmaya devam edecek.