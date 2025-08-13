Kripto Para Fiyat Tahmini: 13 Ağustos – XRP, PUMP, Bitcoin Cash

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 13, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip lideri Bitcoin, geçen ay 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, uzun süredir beklenen halving sonrası rallisinin nihayet ivme kazanmaya başladığı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu hafta ise BTC, 122.227 dolar ile yeniden rekor seviyelere çok yaklaştı.

Yatırımcı ilgisi artık sadece Bitcoin’le sınırlı değil. Hem köklü altcoin’ler hem de son dönemin yükselen meme coin’leri güçlü performans sergiliyor. Son 12 ayda XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi birçok token yeni ATH (tüm zamanların en yüksek fiyatı) seviyelerini gördü.

Piyasadaki iyimserliği destekleyen en önemli gelişmelerden biri de ABD’de dijital varlıklar için ortak bir yasal çerçeve oluşturma çabaları. Bitcoin’in rekor kırmasından yalnızca dört gün sonra, 18 Temmuz’da Başkan Trump GENIUS Yasası’nı imzalayarak ülkede ilk ulusal stablecoin düzenleme altyapısını hayata geçirdi.

Buna paralel olarak, SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Project Crypto adlı geniş kapsamlı bir reform planı başlattı. Bu plan, menkul kıymet düzenlemelerini modernize ederek kripto sektörü için uzun zamandır beklenen hukuki netliği sağlamayı hedefliyor.

Artan iyimserlikle birlikte, bazı piyasa analistleri seçili altcoin’lerin kısa vadede eski zirvelerini test edebileceğini, hatta aşabileceğini öngörüyor.

Ripple (XRP): Kripto Dışındaki Üst Düzey Küresel Tanınırlık Sonrası Güçlü Fiyat Potansiyeli

Ripple’ın XRP’si ($XRP), 18 Temmuz’da GENIUS Yasasının onaylandığı gün 3,65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geçti. Ardından fiyat yaklaşık %10 düşerek 3,26 dolara geriledi, ancak son 24 saatte %7 toparlandı.

Yatırımcılar, yavaş ve maliyetli SWIFT gibi eski sistemlere alternatif, hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi ödeme altyapısı sayesinde XRP’yi uzun vadeli bir yatırım olarak görmeye devam ediyor.

Bu rekabet avantajı, Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray gibi etkili kurumların dikkatini çekti. Mart ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Trump’ın Beyaz Saray kripto zirvesine davet edilen yalnızca iki kripto liderinden biri oldu. XRP için kırılma noktası ise 2023’te geldi: ABD mahkemesi, bireysel yatırımcılara yapılan XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine hükmetti. Bu karar, uzun süren SEC davasını fiilen sona erdirerek yatırımcı güvenini yeniden tesis etti.

Son bir yılda XRP %466 değer kazandı; bu, Bitcoin’in %106’lık yükselişini geride bırakıyor. Ocak-Nisan döneminde oluşan boğa bayrağı formasyonu, Haziran’da başlayan ve halen devam eden bir kırılmayla sonuçlandı. Sadece son bir haftada XRP %11 yükselerek Bitcoin’in %7’lik artışını geçti.

Göreceli güç endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde kalarak alıcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Temmuz’un büyük bölümünde 30 günlük ortalamasının üzerinde kalan XRP, şimdi bu ortalamayla yakınsama göstererek 3 dolar seviyesinde sağlam bir destek oluşturdu. Tüm bu faktörler, fiyatın Eylül gibi yakın bir tarihte 4 dolar seviyesine yönelme potansiyeline işaret ediyor.

Pump.fun ($PUMP): Lansmanda Yaşanan Dalgalı Fiyat Hareketinin Ardından, Solana’nın Meme Coin Fırlatma Platformu Yükselişte

19 Ocak 2024’te Solana ağında başlatılan Pump.fun, ağırlıklı olarak meme coin’ler olmak üzere herkesin eşit erişim imkânıyla token basıp piyasaya sürebildiği merkeziyetsiz bir kripto oluşturma platformu.

12 Temmuz’da platformun yerel token’ı PUMP piyasaya çıktı ve sadece 12 dakika içinde 1 milyar dolar yatırım topladı.

Toplam 3 trilyon arzın 1 trilyonu (%33) ekip tarafından basıldı ve token başına 0,004 dolar fiyatla satıldı. Bu arzın %15’i ICO sürecinde bireysel yatırımcılara, %18’i ise kurumsal yatırımcılara satıldı. Bu satışlardan 600 milyon dolar doğrudan toplandı, kurumsal talep ile birlikte toplam yatırım 1 milyar doları aştı.

Token fiyatı, 16 Temmuz’daki 0,006812 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %42 geriledi. 17 Temmuz’da tek günde %15 düşüş yaşandı. Bugünkü 0,003951 dolarlık fiyat, 29 Temmuz’da görülen 0,002283 dolarlık dip seviyeye göre %73 artışla ön satış fiyatının üzerine çıkmış durumda. Şüphesiz ekibin yaptığı geri alımlar fiyat istikrarında etkili oldu.

Her ne kadar başlangıç zorlu geçmiş olsa da, Pump.fun 82 milyar dolarlık meme coin pazarında kendini kanıtlamış bir protokol. Bu pazarın 14 milyar dolarlık kısmı Solana meme coin’lerine ait, bu da gelecekte önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Bitcoin Cash ($BCH): Kripto Ödemelerde Bitcoin’in Fork’u, Bu Yıl İstikrarlı Yükseliş Kaydediyor

Bitcoin Cash ($BCH), 2017’deki Bitcoin hard fork’uyla ortaya çıktı ve daha büyük blok boyutları sayesinde daha hızlı, ölçeklenebilir ödemelere öncelik veriyor. Ancak bu tasarım, madencilik gereksinimlerini artırarak merkeziyetsizliği bir miktar azaltıyor ve büyük ölçekli madencileri avantajlı konuma getiriyor.

Nisan ayından bu yana BCH, $251,54’ten $623,51’e çıkarak değerini iki kattan fazla artırdı. Fiyat grafiğinde, genellikle yükseliş sinyali olarak görülen düşen takoz formasyonu, Aralık sonundan Mart başına kadar oluşarak bu rallinin habercisi oldu.

Piyasa koşulları olumlu kalırsa BCH, 2026 başında $1.500 seviyesine ulaşabilir ve güçlü bir boğa piyasasında $3.000’a yaklaşabilir. Hatta, kriptoda “altına hücum” senaryosu yaşanırsa, Aralık 2017’deki $3.785,82’lik ATH seviyesini gelecek yıl aşması bile mümkün. Yakın vadede ise $700 direncinin kırılması, BCH’yi sonbahar ortasında $800’lere taşıyabilir ve bu da dört yılın en yüksek seviyesini işaret eder.

Dikkat çekici bir şekilde, Nisan sonundan beri BCH’nin RSI değeri sürekli 50’nin üzerinde, bu da yatırımcıların ağırlıklı olarak alım yaptığını ve piyasanın güçlü biçimde boğa eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Makroekonomik ortam destekleyici olmayı sürdürür ve piyasa hikayesi XRP ve BCH gibi hızlı, düşük maliyetli ödeme varlıklarına kayarsa, BCH yıl bitmeden değerini ikiye katlayabilir. Önemli psikolojik destek seviyesi ise $600’ün hemen altında bulunuyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Teknoloji İnovasyonunu ve Meme Kültürünü Birleştiren Layer 2 Projesi

Yükselen ön satış projeleri arasında Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin için geliştirilen ilk Layer 2 protokolü olarak öne çıkıyor. Amaç; Bitcoin işlemlerini hızlandırmak, kullanım alanlarını genişletmek ve bunu yaparken topluluk odaklı bir ruhu korumak.

Ön satış sürecinde şimdiden 9 milyon doların üzerinde fon toplandı. Bazı analistler, lansman sonrası 10×’e varan bir fiyat artışı öngörüyor.

Solana Virtual Machine (SVM) altyapısını kullanan Bitcoin Hyper, Bitcoin’e yüksek performanslı akıllı sözleşmeler getiriyor; üstelik işlem sürelerini yavaşlatmadan ve yüksek ücretler ödetmeden.

Platformun Canonical Bridge teknolojisi, kendi Layer 2 ağı üzerinde neredeyse anlık BTC transferi sağlıyor. Ultra düşük gas ücretleri sayesinde dApp’ler, meme token’lar ve ödeme sistemleri için de uygun bir zemin sunuyor. Coinsult tarafından yapılan son denetimde akıllı sözleşmelerde hiçbir güvenlik açığı bulunmaması, yatırımcı güvenini artırmış durumda.

$HYPER, platformun yerel token’ı olarak; staking ödülleri, işlem ücretleri ve özel avantajların yanı sıra topluluk yönetiminde söz hakkı sağlıyor. Erken yatırımcılar, yıllık %119’a varan staking getirilerinden yararlanabiliyor.

Detaylı bilgi için projenin resmi ön satış sitesini ziyaret edebilir veya X ve Telegram üzerinden Bitcoin Hyper’ı takip edebilirsiniz.