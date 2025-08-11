Kripto Para Fiyat Tahmini – 11 Ağustos: XRP, Ethena, Stellar

Kripto para piyasasının 2,3 trilyon dolarlık lideri Bitcoin (BTC), geçen ay 122.838 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yarılanma sonrası yeni bir boğa koşusu beklentilerini güçlendirdi. Bugün sabah saatlerinde ise 122.227 dolara kadar yükselerek rekorunu yenilemeye çok yaklaştı.

Bu yükseliş, büyük altcoin’lerden popüler meme token’lara kadar kripto piyasasına ilgiyi yeniden canlandırdı. Son 12 ayda XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi birçok kripto para kendi rekorlarını tazeledi.

Piyasadaki ivmeyi artıran bir diğer gelişme ise ABD’de regülasyon tarafında atılan adımlar oldu. Eski Başkan Donald Trump, Bitcoin’in rekorundan dört gün sonra, 18 Temmuz’da, stablecoin’ler için ilk federal düzenleme sistemi olan GENIUS Act’i imzaladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da kısa süre önce “Project Crypto” adını verdiği, kripto para sektörüne uzun süredir beklenen yasal netliği kazandırmayı hedefleyen yeni denetim planını duyurdu.

Piyasa havası iyiden iyiye pozitifken, bazı analistler önümüzdeki aylarda şu altcoin’lerin kendi rekorlarını kırabileceğini düşünüyor: XRP, Ethena, Stellar.

Ripple (XRP): BM ve Beyaz Saray Destekli Sınır Ötesi Ödeme Kripto Parası

18 Temmuz’da Ripple’ın yerel token’ı XRP, 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aşarak 3,65 dolara ulaştı. Sonrasında fiyat %11,7 düşerek 3,20 dolara inse de, son 24 saatte %7’lik toparlanma gösterdi. Göreceli güç endeksinin (RSI) 50’nin üzerinde olması, satıştan çok alımın sürdüğüne işaret ediyor.

XRP, yüksek işlem hızı, düşük ücretler ve geleneksel bankacılık altyapısının dışında çalışan küresel ödeme sistemi ile öne çıkıyor. Bu verimlilik, Birleşmiş Milletler dahil birçok kurumdan onay aldı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart ayında Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği kripto zirvesine davet edilen az sayıdaki kripto yönetici arasında yer aldı.

XRP’nin hukuki görünümü, 2023’te ABD mahkemesinin “XRP’nin bireysel yatırımcıya yapılan satışlarının menkul kıymet olmadığı” yönündeki kararıyla netleşti. Bu karar, uzun süredir devam eden davayı sonlandırarak yeni yatırım akışlarının önünü açtı. Son bir yılda XRP, %455’lik yükselişle Bitcoin’in %98’lik artışını geride bıraktı.

Teknik göstergeler, Ocak-Nisan döneminde görülen alçalan destek ve direnç çizgileri arasındaki “boğa bayrağı” formasyonunun Haziran ayında kırıldığını ve bu ivmenin hâlâ sürdüğünü gösteriyor. Sadece son bir ayda %14 yükselen XRP, Bitcoin’in %2’lik artışını açık farkla geçti.

Temmuz boyunca 30 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerinde işlem gören XRP, şu anda bu ortalamayla yakın seyrediyor. 3 dolar seviyesindeki güçlü destek, aşağı yönlü riskleri sınırlıyor. Tüm işaretler, kısa vadede fiyatın 4 dolara doğru hareket edebileceğini gösteriyor.

Ethena (ENA): Büyük Bir Rallinin Eşiğinde mi?

Ethena, geleneksel stablecoin’lere kripto odaklı bir alternatif sunmayı hedefleyen merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü. Platformun ana ürünü USDe, ABD dolarına endeksli sentetik bir dolar. Ancak USDe, bankalarda tutulan rezervlerle değil; ağırlıklı olarak Ethereum olmak üzere kripto teminatlarla destekleniyor.

USDe’nin değeri, zincir üzerindeki varlıklar ve türev piyasalarında kullanılan delta hedge stratejileriyle korunuyor. Bu yapı, sert piyasa dalgalanmalarında bile fiyat istikrarı sağlayarak kullanıcıya USDT veya USDC gibi merkezi ihraççılara bağlı kalmadan “dolar benzeri” bir varlık sunuyor.

Son bir haftada ENA fiyatı %30 artarak, yalnızca %5 yükselen Bitcoin ve %7 yükselen XRP’yi açık ara geride bıraktı. Dahası, son 30 günde %147 gibi etkileyici bir yükseliş kaydetti.

Bu alım dalgası, göreceli güç endeksini (RSI) 74 seviyesine taşıyarak aşırı alım bölgesine soktu. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde kâr satışlarıyla fiyatın mevcut seviyelerde yatay seyretmesi ya da hafifçe gerileyerek 30 günlük hareketli ortalamaya yaklaşması mümkün. Ancak Bitcoin yeniden yukarı yönlü ivme kazanırsa, ENA boğalarının yeni bir ralli için harekete geçmesi bekleniyor.

Stellar (XLM): Yeni Fiyat Rekorunu Kırabilecek Tecrübeli Ödeme Kripto Parası

2014’te Ripple’ın kurucu ortağı Jed McCaleb tarafından hayata geçirilen Stellar (XLM), hız ve düşük maliyet odaklı sınır ötesi ödemeleri hedefleyen köklü projelerden biri.

Tıpkı XRP gibi, Stellar da aracısız küresel ödeme ağının geleceğinde rol oynama potansiyeli nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından destek görüyor. Ancak iki proje arasındaki temel fark, erişilebilirlik. Stellar, halka açık şekilde herkesin kullanımına açıkken; XRP ve Ripple ağı daha çok bankalarla yüksek hacimli işlem yapan kurumlara yönelik.

Bitcoin’in enerji yoğun “Proof-of-Work” mekanizması yerine, Stellar işlemleri güvenilir doğrulayıcıların yönettiği Stellar Consensus Protocol ile onaylıyor. Bu sayede madencilik yarışı olmadan hızlı ve verimli transferler sağlanıyor.

13,7 milyar doları aşan piyasa değeriyle XLM, şu anda kripto piyasasının en büyük 16. varlığı konumunda. Analistlere göre, ABD’de düzenleyici çerçevenin netleşmesi önümüzdeki aylarda büyük bir ralli için tetikleyici olabilir.

Token, temmuz ortasında büyük yatırımcı alımlarıyla güçlenen boğa bayrağı formasyonunu yukarı kırarak son bir haftada %7 artışla 0,441 dolara yükseldi. Bu oran, Bitcoin’in %5’lik artışının biraz üzerinde. Kısa vadede 0,50 dolar direncinin önemli olacağı tahmin ediliyor. Ancak güçlü bir alım dalgası, XLM’nin ekim ayına kadar 0,80 dolara ilerlemesini sağlayabilir ve Ocak 2018’deki 0,8756 dolarlık tüm zamanlar rekorunu zorlayacak bir zemini hazırlayabilir.

Bitcoin Hyper (HYPER): Meme Kültürü ile Bitcoin Layer 2 Teknolojisinin Buluştuğu Düşük Fiyatlı Ön Satış Projesi

Yerleşik altcoin’lerin yanı sıra, yeni ön satış projeleri de benimsemenin bir sonraki dalgasına öncülük etme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bunlardan biri de kendisini “meme coin enerjisiyle güçlendirilmiş ilk Bitcoin Layer 2 protokolü” olarak tanıtan Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini ve işlem hızını artırmak için tasarlanan Bitcoin Hyper, topluluk odaklı kültürü teknik iyileştirmelerle birleştiriyor. Proje, ön satışta şimdiden 8,3 milyon dolardan fazla yatırım topladı. Bazı analistler, lansman sonrası fiyatın 10 kat artabileceğini öngörüyor.

Solana Virtual Machine entegrasyonu sayesinde Bitcoin Hyper, yüksek performanslı akıllı kontratları desteklerken Bitcoin’in daha yavaş işlem kapasitesi ve yüksek ücretlerinden kaçınıyor. Canonical Bridge teknolojisi, BTC transferlerini Layer 2 ağı üzerinde neredeyse anında gerçekleştiriyor ve düşük işlem ücretleri sayesinde merkeziyetsiz uygulamalar, ödemeler ve meme token’lar için uygun bir altyapı sunuyor.

Blockchain güvenlik firmaları Coinsult ve Spywolf tarafından yapılan son denetimler, projenin akıllı kontratlarında herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını raporladı. $HYPER token, ekosistemin merkezinde yer alıyor; ön satış katılımcılarına %130’a varan staking ödülleri sunarken, işlem ücretlerinin ödenmesi ve yönetim hakları gibi gerçek kullanım alanlarına da sahip.

Daha fazla bilgi için projenin resmi ön satış web sitesini ziyaret edebilir veya Bitcoin Hyper’ı X (Twitter) ve Telegram’da takip edebilirsiniz.