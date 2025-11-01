Kripto Para Borsası Thodex’in Kurucusu Cezaevinde Ölü Bulundu

Thodex kripto para borsasıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Faruk Fatih Özer, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Özer sabah saatlerinde tek kişilik hücresindeki banyoda asılı halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

11 Bin 190 Yıl Hapis Cezası Almıştı

Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz yıl “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, bir müşteki yönünden “bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezasına hükmedilmişti.

Thodex’in çöküşünün ardından Türkiye’nin en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Özer, Nisan 2021’de yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk’ta 30 Ağustos 2022’de yakalanan Özer, Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye getirildi ve üç gün sonra tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Thodex’in 400 bin lira sermayeyle kurulduğu ve MASAK raporlarına göre kullanıcıların hileli işlemlerle zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer ve kardeşleri Güven ve Serap Özer’in aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında “örgüt kurma”, “bilişim yoluyla dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin yıldan 40 bin yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, Eylül 2023’te açıklanan kararında Özer kardeşlere 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verirken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda cezalar belirlemişti.