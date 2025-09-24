Kripto Milyonerlerinin Sayısı Yüzde 40 Arttı! İşte Veriler

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Henley & Partners‘ın yakın tarihli bir raporuna göre, kripto milyonerlerinin sayısı son bir yılda %40 artarak 241.700’e ulaştı.

Kripto milyonerlerinin sayısındaki bu artış, kripto piyasasının toplam değerinin 2025’in ortalarında 3.3 trilyon doları aşmasıyla örtüşüyor.

Bu arada Bitcoin’in Temmuz 2024 ile Haziran 2025 tarihleri arasında iyi performans göstermesi, Bitcoin milyonerlerinin sayısının %70 artarak 145.100’e ulaşmasını sağladı.

Senti Milyonerlerin Sayısı %63 Arttı, Bitcoin Milyarderlerinin Sayısı 17’ye Çıktı

100 milyon dolardan fazla BTC’ye sahip olan Bitcoin senti milyonerlerinin sayısı %63 artışla 254’e ulaştı. Bitcoin milyarderlerinin sayısı ise %55 artışla 17 oldu.

Henley, ultra zenginlerin sayısındaki artışın kurumsal yatırımcıların sektöre girişiyle örtüştüğünü söyledi.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinin girişleri sadece 2025 yılında 37.3 milyar dolardan 60.6 milyar dolara yükseldi. Bu süreçte spot Ethereum ETF’leri de büyük girişler gördü.

Danışmanlık şirketlerinin spot ETH ETF varlıkları 1.35 milyar dolara çıkarken, hedge fonlarının varlıkları ise 688 milyon doları gördü.

Ultra zengin kripto yatırımcılarının sayısındaki artışa rağmen kripto kullanıcılarının sayısında daha küçük bir artış oldu. Dünya genelindeki kripto kullanıcılarının sayısı sadece %5 artışla 590 milyona ulaştı.

Henley’in raporu CoinMarketCap, Binance ve Etherscan’dan alınan verilerin yanı sıra tescilli varlık sınıfı modellemesine dayanıyor.

Bu arada Henley’in raporuna göre kripto yatırımcıları genellikle ABD, Singapur ve Hong Kong’a taşınıyor.

En çok tercih edilen beş ülke arasında İsviçre ve BAE de yer alıyor. El Salvador, Panama ve Uruguay gibi daha küçük ülkeler de dijital varlık yatırımcılarını çekmek için politikalar geliştiriyor.

Novogratz, Bitcoin’in 1 Milyon Dolar Olacağı Yönündeki Tahminlere Tepki Gösterdi

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in kısa vadede 1 milyon doları görebileceğine dair tahminlere tepki gösterdi. Novogratz, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının kriptonun başarısından ziyade ABD ekonomisinin çöküşü anlamına geleceğini söyledi.

Stories and lessons from a decade in crypto with Mike @Novogratz.



We talk about $GLXY, the 80,000 bitcoin transaction, whether Mike has any investing regrets, maxis and altcoin communities, Bitcoin's roadmap to $1 million and much more.



Timecodes:

00:00 Meet Mike Novogratz:… pic.twitter.com/4HrOi1juE5 — Natalie Brunell ⚡️ (@natbrunell) August 12, 2025

Coin Stories podcast’inde Natalie Brunell’e konuşan Novogratz, Bitcoin’in bir milyon dolara ulaşması için ABD ekonomisinin son derece kötü bir durumda olması gerektiğini söyledi.

Novogratz, Bitcoin fiyatının böylesine yüksek olmasındansa ABD ekonomisinin daha istikrarlı olmasını tercih edeceğini belirtti.

Galaxy Digital CEO’su, para biriminin değer kaybının alternatif varlıklara talebi artırdığını ve sık sık dijital altın olarak anılan Bitcoin’in ekonomik çalkantılara karşı bir korunma aracı haline geldiğini söyledi.

Ancak Novogratz, bu tür koşulların toplumun aleyhine olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.