Kripto Milyarderinden Bitcoin Tahmini! BTC Fiyatı Yeni Rekorlar Kırar mı?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 29, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %2.55’lik bir fiyat artışı kaydetti ve şu anda 112.114 dolardan işlem görüyor. BTC’nin işlem hacmi ise 46 milyar dolara ulaştı. Bitcoin’in bu son yükselişi, polika değişikliklerinin etkisiyle daha büyük bir yükselişin yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Fed’in Politika Değişikliği Yükselişi Tetikleyebilir

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in yükselişinin ABD’nin para politikalarına bağlı olduğuna inanıyor. Kısa bir süre önce Kyle Chasse’e röportaj veren milyarder yatırımcı, FED yönetiminin değişmesi halinde Bitcoin’in 200.000 dolara doğru yükselebileceğini öne sürdü.

Novogratz, FED Başkanı Jerome Powell’ın yerine faiz oranlarının düşürülmesinden yana olan bir ismin gelmesi durumunda yükseliş yaşanabileceğini söyledi.

Faiz oranlarının düşürülmesi genellikle tahviller gibi geleneksel güvenli liman varlıklarının zayıflaması, Bitcoin ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelik talebin artmasıyla sonuçlanır.

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek 2025’in ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Analistler, yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi gerçekleşmesini bekliyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Bitcoin fiyatı toparlanarak 110.350 dolara kadar yükseldi. Yutan boğa mumu kısa vadeli ortalamaları kırdı ve Bitcoin’in iki saatlik fiyat grafiği de olası bir kırılıma işaret ediyor.

İlk direnç seviyesi 112.563 dolardaki 100 SMA’da bulunuyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

72 seviyesindeki RSI aşırı alım koşullarına işaret ediyor ancak aynı zamanda güçlü bir satın alma ivmesi de gösteriyor. Bitcoin 114.000 doların üzerinde kapanış yaparsa 116.150 dolar ve 117.850 dolara doğru yükselebilir. Ancak BTC 114.000 doların altında kalırsa 111.000 dolar ya da 110.350 dolara doğru gerileyebilir. Daha fazla düşüş gerçekleşirse 108.700 dolar ve 107.300 dolar seviyeleri görülebilir.

FED’in politikaları ve Bitcoin’in teknik görünümü daha fazla fiyat artışı yaşanabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 18.6 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012985 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.