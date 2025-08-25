Kripto Fonlarından 1.43 Milyar Dolar Çıkış Gerçekleşti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

CoinShares verilerine göre dijital varlık yatırım ürünleri mart ayından bu yana en yüksek haftalık çıkışlarını gördü. Kripto fonları, bir hafta içinde 1.43 milyar dolar çıkış kaydetti.

Fon çıkışları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) politikasına ilişkin belirsizliklerin arttığı ve borsa yatırım ürünlerinin (ETP) işlem hacimlerinin 38 milyar dolara ulaştığı bir dönemde gerçekleşti.

📉 Fears over FED action prompt largest outflows since March of US$1.43B@Bitcoin recorded US$1B in outflows, while @ethereum showed resilience with only US$440M of outflows. A wide selection of altcoins saw inflows, most notable being XRP (@Ripple) with US$25M, @solana at… pic.twitter.com/7kwWN47vPv — CoinShares (@CoinSharesCo) August 25, 2025

Yatırımcılar, FED’in faiz oranları konusunda şahin tutumunu sürdüreceğine dair endişeler nedeniyle geçen hafta kripto fonlarından yaklaşık 2 milyar dolar çekti.

Ancak FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki açıklamalarının ardından piyasa duyarlılığı değişti. Piyasa duyarlılığının değişmesiyle birlikte kripto fonlarına 594 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Bitcoin Fonlarından Büyük Çıkışlar Gerçekleşti

Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 1 milyar dolar çıkış kaydetti. Yatırımcılar Bitcoin’in kısa vadeli fiyat performansı nedeniyle ihtiyatlı yaklaşımlarını sürdürürken, dünyanın en büyük kripto parası engellerle karşılaşmaya devam ediyor.

Bitcoin’in 1 milyar dolar çıkış kaydetmesi yatırımcı güveninin zedelendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Ethereum ise piyasadaki riskten kaçınma duyarlılığına rağmen giriş gördü.

Bitcoin’in yıl başından bu yana kaydettiği girişler Ethereum’un gerisinde kaldı.

Ethereum Nispeten İstikrarlı Seyrediyor

Ethereum’un kaydettiği çıkışlar 440 milyon dolar ile sınırlıydı. Hafta ortasında gerçekleşen alımlar, piyasadaki kararsızlığın ortadan kalkmasında etkili oldu. Ethereum fonları ay başından bu yana 2.5 milyar dolar giriş kaydetti.

CoinShares, Ethereum’un kaydettiği girişlerin yönetim altındaki varlıklarının (AuM) %26’sına tekabül ettiğini söyledi. Fon girişleri, Ethereum’un uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni yansıtıyor.

Altcoinler Karmaşık Bir Tablo Çiziyor

Altcoin tabanlı fonlara gelince daha karmaşık bir tablo görülüyor. XRP 25 milyon dolar giriş kaydederken, Solana 12 milyon dolar ve Cronos 4.4 milyon dolar giriş gördü. Bu girişler, yatırımcıların aktif ekosistemlere sahip olan ve kurumsal yatırımcılardan ilgi gören yüksek piyasa değerine sahip projelere güvendiğini gösteriyor.

Öte yandan daha yeni tokenler ise zayıf performans gösterdi. SUI 12.9 milyon dolar kayıp görürken, TRON ise 1.5 milyon dolar çıkış gördü. Fon akışları, piyasanın spekülatif varlıklardan ziyade köklü projelere odaklandığını gösteriyor.