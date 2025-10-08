Kripto Fiyat Tahmini – 8 Ekim: XRP, Cardano, Pepe

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bugün kripto piyasası genelinde kar satışları görüldü. Ancak XRP, Cardano ve Pepe için fiyat tahminlerinin pozitif yönde olduğu söylenebilir.

Bitcoin fiyatı 126.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken bu üç token son 24 saatte düşüş yaşadı.

Ancak grafikler bu altcoin’lerin aşırı satış pozisyonlarında olduğunu gösteriyor. Bu, XRP, Cardano ve Pepe’nin çok yakında toparlanabileceği anlamına geliyor.

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini: ETF’ler XRP’nin Büyük Bir Toparlanma Yaşamasını Sağlayabilir

XRP bugün %3’lük bir düşüş kaydederek 2.87 dolar seviyesine geriledi. Ayrıca altcoin bir haftada %2 değer kaybetti.

Bu kayıplara rağmen XRP’nin olumlu işaretler verdiği söylenebilir. Önümüzdeki haftalarda birçok XRP ETF’inin piyasaya sürüleceğine dair beklentiler var.

Bu ETF’lere XRP’ye yönelik kurumsal yatırımcı talebini artırarak fiyatın yükselmesini sağlayabilir.

Öte yandan Ripple’ın uluslararası ödemeler alanında büyümeye devam etmesi de XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında yukarı yönlü kırılım gerçekleştirme ihtimali olduğu görülüyor.

Kaynak: TradingView

RSI (sarı) ve MACD (turuncu, mavi) temmuz ayının sonlarına kadar büyük ölçüde negatif bölgelerdeydi.

Bu nedenle XRP’de bir rallinin gecikmiş olduğu söylenebilir. XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte XRP’nin hızla 3.50 dolara yükselebileceği düşünülüyor.

XRP yılı 5 doların üzerinde bitirebilir ve uzun vadede 10 dolara doğru yükselebilir.

Cardano ($ADA) Fiyat Tahmini: Grayscale’in ETF’i Altcoin’in Rekor Seviyelere Ulaşmasını Sağlayabilir

Cardano son 24 saatte %4’lük bir düşüş yaşadı ve şu anda 0.8248 dolardan işlem görüyor. ADA bir ayda %2 değer kaybetti.

Ancak uzun bir süredir aşırı satış pozisyonunda olan Cardano’nun güçlü bir toparlanma kaydetme ihtimali var.

Grayscale’in birçok kripto paradan oluşan ETF’i Cardano’yu da içerecek. Dolayısıyla ADA’nın önümüzdeki haftalarda yükselme ihtimali var.

Cardano grafiğine bakıldığında indikatörlerinin birkaç aydır düşük seviyelerde seyrettiği görülüyor. Dolayısıyla yakında bir yükseliş gerçekleşebilir.

Kaynak: TradingView

ADA bir süredir flama formasyonu içinde işlem görüyor. Bu formasyon ADA’nın yukarı yönde güçlü bir hamle yapmasını sağlayabilir.

Önde gelen katman bir ağlarından biri olan Cardano’nun uzun vadede güçlü fiyat artışları yaşama ihtimali var.

ADA önümüzdeki haftalarda 1 dolara ve aralık ayına kadar 2 dolara ulaşabilir.

Pepe ($PEPE) Fiyat Tahmini: Balina Alımları Pepe’de Yükselişi Tetikler mi?

%6’lık bir düşüş kaydeden Pepe, ilk 100 token arasında en çok değer kaybeden tokenlerden biri oldu.

Pepe şu anda 0.000009353 dolardan işlem görüyor ve bir ayda %8, bir yılda ise %3 değer kaybetti.

Önde gelen coin’lerin çoğunun son 12 ayda fiyat artışları yaşadığı göz önüne alındığında Pepe’deki değer kaybının dikkate değer olduğu söylenebilir.

Öte yandan Pepe’nin fiyat grafiğine bakıldığında mayıs ayının ortalarından beri düşen kanalı kırmaya çalıştığı görülüyor.

Bununla birlikte, RSI ve MACD indikatörlerinin aşırı satış seviyelerinde olması ise bir toparlanmanın yaşanabileceğini düşündürüyor.

Kaynak: TradingView

Bu arada Pepe balinalarının son haftalarda alım yapması, Pepe fiyatının yükseleceğine dair beklentileri artırdı.

Bu bağlamda Pepe fiyatı kasım ayına kadar 0.00002 dolara ulaşabilir ve yılı 0.00005 dolar yakınlarında bitirebilir.

