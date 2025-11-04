Kripto Fiyat Tahmini – 4 Kasım: XRP, Official Trump, BNB Coin

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası bugün de düşüşünü sürdürürken yatırımcılar piyasanın gidişatının ne olacağını merak ediyor.

Bu arada XRP, Official Trump ve BNB Coin fiyatları da son 24 saatte %5’ten fazla düştü.

Ancak son zamanlarda yaşanan düşüşe rağmen piyasanın yeniden toparlanabileceği düşünülüyor. Peki XRP, Official Trump ve BNB Coin fiyatı ne olur?

XRP Fiyat Tahmini

XRP son 24 saatte %5.5 ve bir ay içinde %25 değer kaybederek 2.27 dolar seviyesine geriledi.

Son haftalarda kripto piyasası genelinde düşüş görülürken XRP de zayıf performans gösterdi. Ancak XRP’nin yıllık performansına bakıldığında %350 oranında değerlenerek birçok kripto paradan daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

XRP’nin yıllık bazda böylesine iyi performans sergilemiş olması yeniden yükselişe geçebileceğini düşündürüyor. Özellikle ABD’nin önümüzdeki birkaç hafta içinde spot XRP ETF’lerine onay vermesi halinde XRP fiyatında kayda değer artışlar görülebilir.

Spot XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesi XRP’ye yönelik talebi önemli ölçüde artırabilir.

Bu arada XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında coinin aşırı satış pozisyonunda olduğu görülüyor.

Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere XRP’nin indikatörleri yaklaşık üç aydır zayıf pozisyonlarda.

Altcoinin göreceli güç endeksi (sarı) 30 seviyesine doğru geriliyor.

Dolayısıyla RSI’nin yakın zamanda dip seviyeye ulaşma ihtimali var. Bu durumda XRP fiyatında bir toparlanma görülebilir. XRP fiyatı sıçrama kaydederse ay sonuna kadar 3 dolar seviyesini görebilir.

Ayrıca XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesi durumunda XRP fiyatı 2025’in sonuna kadar 4 dolara ulaşabilir.

Official Trump (TRUMP) Fiyat Tahmini

TRUMP coin son 24 saatte %5 düşüşle 7.24 dolar seviyesine gerilemiş olsa da bir haftada %6 ve iki haftada %23 oranında değerlenmiş durumda.

Öte yandan TRUMP coinin 19 Ocak’ta kaydettiği 73.43 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %90 daha düşük bir fiyattan işlem gördüğünü hatırlatmak gerekiyor.

Coinin böylesine değer kaybetmiş olması endişe verici olsa da piyasa yeniden toparlandığında TRUMP coinin de toparlanabileceğinin bir işareti olabilir.

TRUMP coinin grafiğine bakıldığında yaz boyunca sergilediği zayıf performansın ardından son günlerde yeniden ivme yakaladığı görülüyor.

Kaynak: TradingView

Ekim ayının sonlarında yaşanan kısa süreli yükselişin ardından Trump coinin RSI’si 50’nin üzerinde kalırken, MACD (turuncu, mavi) ise geçtiğimiz günlerde pozitife döndü.

Dolayısıyla TRUMP coinin yeniden yükselişe geçme ihtimali var. Bu durumda önümüzdeki haftalarda 10 dolar seviyesi görülebilir.

ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle piyasa genelinde yükseliş yaşanırsa TRUMP coin aralık ayının sonuna kadar 20 ile 30 dolar bandına yükselebilir.

BNB Coin (BNB) Fiyat Tahmini

BNB bir günde %5, bir haftada %15 ve bir ayda %17 oranında değer kaybetti ve şu anda 957 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak BNB’nin yıllık bazda %71 değer kazandığını belirtmek gerekiyor.

BNB sadece 22 gün önce güçlü bir ivme yakalayarak 1.369 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan BNB’nin orta ve uzun vadeli ivmesini sürdürdüğü söylenebilir. Dolayısıyla kripto piyasası toparlandığında BNB’nin yeniden yükselişe geçme ihtimali var.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) altcoin ETF’lerine onay vermesi ve bu ETF’lerin piyasaya sürülmesi halinde piyasa genelinde yükseliş görülebilir.

Bu durumda BNB de ivme yakalayabilir. Bu arada BNB’nin fiyat grafiğine bakıldığında dip seviyeye yakın olduğu görülüyor.

Kaynak: TradingView

BNB’nin RSI’si ve MACD negatif pozisyonlara düştü ve yakında toparlanma görülebilir.

Bu nedenle BNB’nin birkaç gün içinde 1.000 dolar seviyesine geri dönme, aralık ayına kadar 1.300 dolara ulaşma ihtimali var.

Ayrıca Binance’in piyasadaki en büyük borsalardan biri olduğu göz önüne alındığında coinin 2026 yılından önce yeni bir rekor kırma potansiyeli taşıdığı söylenebilir.

