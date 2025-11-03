Kripto Fiyat Tahmini – 3 Kasım: XRP, Pi Coin, Shiba Inu

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto ETF’leri büyük çıkışlar görürken kripto piyasasının toplam değeri de bugün %3.5 düştü. Kripto piyasasında yaşanan bu düşüş XRP, Pi Coin ve Shiba Inu fiyat tahminlerini olumsuz yönde etkiledi.

XRP, Pi Coin ve Shiba Inu son 24 saatte kayda değer fiyat düşüşleri yaşadı ancak tokenlerin aşırı satış bölgelerine gerilemesi yakında bir toparlanma yaşanabileceğini düşündürüyor.

Peki XRP, Pi Coin ve Shiba Inu fiyatı ne olur?

XRP Fiyat Tahmini: ETF’lerin Piyasaya Sürülmesi XRP’nin Yükselmesini Sağlayabilir

XRP son 24 saatte %5, bir haftada %8 ve bir ayda %20 değer kaybetti ve şu anda 2.40 dolardan işlem görüyor.

Altcoinin bir yılda %375 oranında değer kazanması orta ve uzun vadeli ivmesinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesini beklerken söz konusu ETF lansmanlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşeceğine dair tahminler var.

Bu ETF’lerin piyasaya sürülmesi XRP’ye yönelik talebi önemli ölçüde artırabilir.

XRP’nin grafiğine bakıldığında coinin aşırı satış bölgesinde olduğu görülüyor. Bu durumda ETF lansmanlarıyla birlikte XRP’nin güçlü bir toparlanma yaşayabileceğini düşündürüyor.

Kaynak: TradingView

XRP’nin göreceli güç endeksinin (sarı) ve MACD’nin (turuncu, mavi) ağustos ayından bu yana negatif bölgede olması coinin toparlanmasının geciktiğini gösteriyor.

Ayrıca XRP grafiğindeki boğa flaması formasyonu da yükseliş habercisi olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla XRP’nin ay sonuna kadar 3 dolara yükselme olasılığı var.

Ayrıca Ripple’ın büyümeye devam ettiği de göz önüne alındığında XRP’nin yıl sonuna kadar 4 dolara ulaşabileceği söylenebilir.

Pi Network (PI) Fiyat Tahmini: Pi Coin Toparlandı

Pi coin bir günde %3 ve bir haftada %11 değer kaybederek 0.2397 dolar seviyesine gerilemiş olsa da son iki haftada %15 oranında değer kazandı.

Ana ağ geçişine ilişkin güncellemelerin ardından Pi coin fiyatında toparlanma görüldü. Pi Network ekibi, geçen ayın sonuna doğru 2.69 milyon Pi Network kullanıcısının ana ağa geçişi tamamladığını, 3.36 milyon kullanıcının ise geçişin için gerekli olan KYC prosedürlerini tamamladığını açıkladı.

Pi coinin şubat ayının sonlarında 2.99 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü göz önüne alındığında ana ağa geçişle ilgili gelişmelerin ardından tokenin yeniden ivme yakalayabileceği düşünülüyor.

Pi coinin fiyat grafiğine bakıldığında coinin göreceli güç endeksinin (RSI) son bir hafta içinde 50’nin üzerine çıktığı, bu nedenle altcoinin toparlanma işaretleri verdiği görülüyor.

Kaynak: TradingView

Pi coinin mevcut ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor ancak altcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesi piyasa genelinde iyimserliği artırabilir.

Öte yandan Pi Network’ün Binance, Coinbase ve Kraken gibi büyük borsalarda listelenmemesi nedeniyle tokene yönelik şüphelerin devam ettiğini belirtmek gerekiyor.

Büyük bir listeleme haberi gelmezse Pi coin zayıf performans göstermeye devam edebilir. Ancak listeleme haberlerinin gelmesi halinde coinin fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Pi coin aralık ayına kadar 1 dolara, olumlu gelişmelerin yaşanması halinde ise 2 dolara yükselebilir.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahmini: SHIB Yükselir mi?

SHIB 2025 yılı boyunca zayıf performans gösteren coinler arasında yer alıyor. Meme coin son 24 saatte %5, bir haftada %8.5 ve bir ayda %23 değer kaybetti ve şu anda 0.000009564 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca piyasa değeri açısında ilk 50 kripto para arasında yer alan coinlerin çoğu yıllık bazda değer artışı görürken SHIB ise son bir yılda %44 değer kaybetti.

Buna ek olarak büyük balinaların Fartcoin gibi daha yeni meme coinlere yönelmesi de SHIB’in mevcut durumunun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Dogecoin’in aksine piyasaya sürülmesi beklenen SHIB ETF’leri de bulunmuyor. Dolayısıyla meme coine yönelik talebin artmasını sağlayabilecek herhangi bir faktör olmadığı söylenebilir.

SHIB’in fiyat grafiğine bakıldığında iki önemli indikatörün son derece düşük seviyelerde olduğu görülüyor.

Kaynak: TradingView

İndikatörlerin aşırı satış seviyelerinde olması tokenin güçlü bir şekilde toparlanacağını düşündürse de SHIB’in sürdürülebilir bir yükseliş yaşayıp yaşamayacağını söylemek zor.

Birkaç yıl önce katman 2 ağı Shibarium’un piyasaya sürülmesi gibi tokenin kullanım durumlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı ancak bu çalışmalar büyük bir etki yaratmadı.

Örneğin SHIB’in 24 saatlik işlem hacmi 145 milyon dolar seviyesindeyken, Dogecoin’in 24 saatlik işlem hacmi ise 1.8 milyar dolar seviyesinde.

Dolayısıyla büyük bir gelişme yaşanmadığı sürece SHIB’in yükselişinin sınırlı olacağı düşünülüyor.

Shiba Inu aralık ayına kadar 0.000020 dolara ve yıl sonunda 0.000040 dolara ulaşabilir.

Bitcoin Hyper (HYPER) Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olan Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in güvenliğiyle katman 2 ölçeklenebilirliğini bir araya getiriyor.

Bitcoin Hyper, son derece hızlı işlemler, DAO tabanlı yönetim ve akıllı sözleşme kapasitesiyle Bitcoin ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin ön satışı 25.6 milyon doları aştı ve lansmanın ardından son derece iyi performans gösterebileceği yönünde tahminler var.

Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan HYPER, yüksek hızlı işlemler ve Canonical Bridge aracılığıyla sorunsuz işlemleri destekliyor.

Proje Coinsult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir güvenlik açığına rastlanmadı. Bu durum yatırımcı güveninin artmasında etkili oldu.

Yönetim, staking ve işlemlerde HYPER token kullanılacak. Ayrıca pasif gelir elde etmek isteyen kullanıcılar tokenlerini stake ederek %46’ya varan APY kazanabilecek.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ya da daha fazla bilgi edinmek için projeyi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.